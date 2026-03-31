Fail-Dienstag

Wir sagen JA! – zu jeder Menge Hochzeits-Fails 💘

Mehr «Spass»

Mit dem Frühling kommen die Frühlingsgefühle – und Leute, die einander einen Ring an den Finger stecken möchten. Aus semi-aktuellem Anlass folgen also hier: 24 Hochzeits-Fails zum Ver- und Entlieben!

Vorhang Türen auf!

Keine Sorge, hat keiner bemerkt!

Es lohnt sich, im Vorhinein gut zu überlegen, wem man am grossen Tag die wichtigen Aufgaben zuteilt.

Oh, 1 Hochzeits-Trick?!

Du weisst es: Auch bei Hochzeiten lachen wir nicht.

Ein wundervolles Hochzeitsfoto!

Armer Bello.

Wer sagt es ihm?

Bild: reddit

Nicht sicher, ob Fail oder Win:

Selbiges gilt hier:

(Wir wissen alle, dass das ein Win ist.)

ÄHM HALLO WO IST DER FAIL-DIENSTAG??!!! Autorin Sigrist ist auf Reisen, weshalb der dienstägliche Spass bis Ende März in etwas anderem Kleid daherkommt (heute gar in einem Hochzeitskleid!). Wir wünschen trotzdem beste Unterhaltung und freuen uns auf deinen Input in den Kommentaren.

Das sieht doch nach einer fantastischen Party aus?!

Multitasking geht auch an Hochzeiten.

Bild: x

Ein Hochzeitstänzchen für zwischendurch, jemand?

Irgendwie haben wir noch nie gesehen, dass dieser Move bei einer Hochzeit funktionierte.

Kommen wir nun zum Brautstrauss ...

Gif: Snapchat

Wieso ist Hochzeitsdeko immer so hässlich?

Und was steht da überhaupt?

«Love» war wohl schon aus.

Lebe, lache, lebe

Was steht da? «We ❤ Penis»?

«We do», ach so.

Er freut sich halt so wahnsinnig, dass er endlich unter der Haube ist.

Oder er ist einfach ein Angeber. Wer weiss ...

Nicht sicher, ob das die Hochzeitstorte UNSERER Wahl wäre, aber vielleicht schmeckt sie ja.

Diese vermeintliche Fail bei der Hochzeitseinladung ist doch eindeutig ein Win, oder?

Einigen wir uns auf: Geschmacksache.

Bevor du die Einladungskarten verschickst: Achte darauf, dass Claudia-Renate keine bekommt.

Wer das ganze Romanzik-Gedöns nicht mag, findet das wohl alles eh nur zum ...

[Achung, bisschen grusig.]

... Reihern.

Und noch ein rührendes Hochzeits-Tänzchen zum Schluss:

Okay, ....

... uuuuuund ...

.... tschüss!

(sim)

Und nun postest du deine Fails der Woche in die Kommentare? Darüber würden wir uns alle sehe freuen!

Natürlich darfst du auch heute erst noch im Archiv vorbeigucken: