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Fail-Dienstag

Wir sagen JA! – zu den lustigsten Hochzeits-Fails

Fail-Dienstag

Wir sagen JA! – zu jeder Menge Hochzeits-Fails 💘

31.03.2026, 04:5331.03.2026, 04:53

Mit dem Frühling kommen die Frühlingsgefühle – und Leute, die einander einen Ring an den Finger stecken möchten. Aus semi-aktuellem Anlass folgen also hier: 24 Hochzeits-Fails zum Ver- und Entlieben!

Vorhang Türen auf!

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gif: tiktok

Keine Sorge, hat keiner bemerkt!

Es lohnt sich, im Vorhinein gut zu überlegen, wem man am grossen Tag die wichtigen Aufgaben zuteilt.

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gif: instagram

Oh, 1 Hochzeits-Trick?!

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gif: tiktok

Du weisst es: Auch bei Hochzeiten lachen wir nicht.

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gif: reddit

Ein wundervolles Hochzeitsfoto!

Die lusigsten Hohczeits-Fails
Bild: reddit

Armer Bello.

Hochzeitsfails: Karte
Bild: reddit

Wer sagt es ihm?

Hochzeitsfails: Karte
Bild: reddit

Nicht sicher, ob Fail oder Win:

Lustige Hochzeits Fails
Bild: imgur

Selbiges gilt hier:

Lustige Hochzeitsfails
Bild: facebook

(Wir wissen alle, dass das ein Win ist.)

ÄHM HALLO WO IST DER FAIL-DIENSTAG??!!!
Autorin Sigrist ist auf Reisen, weshalb der dienstägliche Spass bis Ende März in etwas anderem Kleid daherkommt (heute gar in einem Hochzeitskleid!). Wir wünschen trotzdem beste Unterhaltung und freuen uns auf deinen Input in den Kommentaren.

Das sieht doch nach einer fantastischen Party aus?!

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gif: reddit

Multitasking geht auch an Hochzeiten.

Die lustigsten Fails der Woche: Fussball schauen an der Hochzeit
Bild: x

Ein Hochzeitstänzchen für zwischendurch, jemand?

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gif: reddit

Irgendwie haben wir noch nie gesehen, dass dieser Move bei einer Hochzeit funktionierte.

Kommen wir nun zum Brautstrauss ...

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Gif: Snapchat

Wieso ist Hochzeitsdeko immer so hässlich?

Hochzeitsdeko Fail
Bild: reddit

Und was steht da überhaupt?

Deko-Fails: Wenn der Bäcker seine Kunden ein bisschen zu wörtlich nimmt ...

«Love» war wohl schon aus.

Hochzeitsfails
Bild: reddit

Lebe, lache, lebe

Was steht da? «We ❤ Penis»?

Lustige Hochzeitsfails
Bild: reddit

«We do», ach so.

Er freut sich halt so wahnsinnig, dass er endlich unter der Haube ist.

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gif: reddit

Oder er ist einfach ein Angeber. Wer weiss ...

Nicht sicher, ob das die Hochzeitstorte UNSERER Wahl wäre, aber vielleicht schmeckt sie ja.

Lustige Hochzeitstorten Fails
Bild: imgur

Diese vermeintliche Fail bei der Hochzeitseinladung ist doch eindeutig ein Win, oder?

Die lustigsten Hochzeits-Fails: Lustige Einladung
Bild: reddit

Einigen wir uns auf: Geschmacksache.

Bevor du die Einladungskarten verschickst: Achte darauf, dass Claudia-Renate keine bekommt.

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gif: instagram

Wer das ganze Romanzik-Gedöns nicht mag, findet das wohl alles eh nur zum ...

[Achung, bisschen grusig.]

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gif: reddit

... Reihern.

Und noch ein rührendes Hochzeits-Tänzchen zum Schluss:

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gif: reddit

Okay, ....

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gif: Tiktok

... uuuuuund ...

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gif: instagram

.... tschüss!

Die lustigsten Hochzeits Fails
Bild: imgur

(sim)

Und nun postest du deine Fails der Woche in die Kommentare? Darüber würden wir uns alle sehe freuen!

Natürlich darfst du auch heute erst noch im Archiv vorbeigucken:

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