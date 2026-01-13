3 ... 2 ... 1 ... Fails! Bild: reddit/instagram/watson

Fail-Dienstag

Steckst du im Januarloch fest? Hier: 23 lustige Bilder und Gifs für bessere Laune

Ist schon wieder Dienstag? Kann das wirklich sein?

Gut. Jetzt, wo wir die Gewissheit vom Alpecin-Mann haben, können wir ja loslegen.

Denn auch in dieser grauen Januarwoche wurden wir vom Internet reich an Lustigkeiten beschenkt. Los geht's!

Spätestens JETZT sind wir alle wach.

Beginnen wir mit: Schwung!

FAIL-DIENSTAG! STIMMUNG!

Aber seien wir ehrlich, eigentlich lägen wir jetzt alle lieber im Bett.

Herzigster Fail der Woche.

Möglicherweise wurden hier Kinder traumatisiert, wir wissen es nicht mit Sicherheit.

Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr.

Hatten wir heute eigentlich schon einen Trick?

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Immer schön langsam, ja? Es ist wieder rutschig draussen!

Es geht Doggo gut, es geht ihm gut.

Sonic? Geht's ... dir gut?

«Der Fernseher in meinem Hotelzimmer in Madrid»

Ein toller Klassiker!

Je nach Kontostand der Eltern halt.

Dieses tolle Angebot haben wir von Userin Nicole zugeschickt bekommen.

Danke dafür <3 Bild: user-input

Einmal ranzoomen, bitte!

Bild: user-input

Bild: user-input

Da werden sich die Meisen aber freuen. Endlich Ordnung im Nest!

Der Fail bist du, wenn du (auch) Sachen siehst, die nicht da sind:

Bild: reddit

Bild: reddit

(Chill. Es ist ein Reisekissen.)

Aus der Kategorie «Treppen zur Hölle»:

1 / 27 25 völlig lächerliche Treppendesigns Wenn das Prädikat «War stets bemüht» eine Treppe wäre. (Bildquelle) quelle: imgur

Wenn du darauf wartest, dass dir das Universum eine Richtung vorgibt.

Also bitte, den Fail-Dienstag schauen auch Kinder!

Das sieht nach einer tollen, neuen Kategorie aus! «KI-Fail der Woche»:

Haben ChatGPT gebeten, uns eine Familie zu generieren

Haha. Ha. Fies.

Okidoki.

Bitte Hund nicht wegwerfen

Wenn du dich auf dieser Welt mal wieder überflüssig fühlst, denk daran: Du bist nicht dieses Schild.

Treppen

Hü-hüpf!

Alt, aber: Wir vermissen den Sommer.

Uuuuuuuund ... (nur noch eben das Garagentor schliessen) ...

... tschüss!

Wir lachen nicht, wir lachen nie.

Bonus-Win

Ist das ein Lifehack? Und ist das regelkonform?

Und wenn du uns nun alle glücklich machen willst, postest du nun deine lustige Ausbeute in die Kommentare. Das wäre so schön! <3

Vorher wird natürlich noch einmal im Archiv gewühlt: