Nebel
DE | FR
burger
Spass
Fail-Dienstag

Spürst du das Januarloch? Hier: 23 Bilder und Gifs für bessere Laune

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder und Gifs zum Winter in der Schweiz und auf der Welt
3 ... 2 ... 1 ... Fails!Bild: reddit/instagram/watson
Fail-Dienstag

Steckst du im Januarloch fest? Hier: 23 lustige Bilder und Gifs für bessere Laune

13.01.2026, 04:5213.01.2026, 04:52
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Ist schon wieder Dienstag? Kann das wirklich sein?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tenor

Gut. Jetzt, wo wir die Gewissheit vom Alpecin-Mann haben, können wir ja loslegen.

Denn auch in dieser grauen Januarwoche wurden wir vom Internet reich an Lustigkeiten beschenkt. Los geht's!

Spätestens JETZT sind wir alle wach.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Beginnen wir mit: Schwung!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

FAIL-DIENSTAG! STIMMUNG!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Aber seien wir ehrlich, eigentlich lägen wir jetzt alle lieber im Bett.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Herzigster Fail der Woche.

Möglicherweise wurden hier Kinder traumatisiert, wir wissen es nicht mit Sicherheit.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hatten wir heute eigentlich schon einen Trick?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Immer schön langsam, ja? Es ist wieder rutschig draussen!

Die lustigsten Fails der Woche: Hund
Bild: reddit

Es geht Doggo gut, es geht ihm gut.

Sonic? Geht's ... dir gut?

Die lustigsten Fails der Woche: Sonic sieht aus wie Toad
Bild: instagram
Cute News
Hier gibt es lustige Tier-Fails – und zwar unglaubliche 5*(3*2)+1 Stück!

«Der Fernseher in meinem Hotelzimmer in Madrid»

Die lustigsten Fails der Woche: Fernseher in Madrid
quelle: reddit

Ein toller Klassiker!

Die lustigsten Fails der Woche: Kinderberereich
Bild: instagram

Je nach Kontostand der Eltern halt.

Dieses tolle Angebot haben wir von Userin Nicole zugeschickt bekommen.

Fail Obi
Danke dafür <3Bild: user-input

Einmal ranzoomen, bitte!

Fail Obi
Bild: user-input
Fail Obi
Bild: user-input

Da werden sich die Meisen aber freuen. Endlich Ordnung im Nest!

Der Fail bist du, wenn du (auch) Sachen siehst, die nicht da sind:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit
Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit
Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

(Chill. Es ist ein Reisekissen.)

Aus der Kategorie «Treppen zur Hölle»:

Die lustigsten fails der Woche
Bild: reddit

Passend dazu haben wir natürlich eine Slideshow auf Lager: 25 völlig lächerliche Treppendesigns

Unten geht's weiter ...

1 / 27
25 völlig lächerliche Treppendesigns
Wenn das Prädikat «War stets bemüht» eine Treppe wäre. (Bildquelle)
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Wenn du darauf wartest, dass dir das Universum eine Richtung vorgibt.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Also bitte, den Fail-Dienstag schauen auch Kinder!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Das sieht nach einer tollen, neuen Kategorie aus! «KI-Fail der Woche»:

Die lustigsten Fails der Woche: Ki Fail
Bild: instagram

Haben ChatGPT gebeten, uns eine Familie zu generieren

Surprise
Bild: instagram

Haha. Ha. Fies.

Okidoki.

Fails der Woche: Übersetzungsfehler Japanisch Englisch
Bild: reddit

Bitte Hund nicht wegwerfen

Wenn du dich auf dieser Welt mal wieder überflüssig fühlst, denk daran: Du bist nicht dieses Schild.

Die lustigsten Fails der Woche: Schild für Treppen
Bild: reddit

Treppen

Hü-hüpf!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Alt, aber: Wir vermissen den Sommer.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: Instagram

Uuuuuuuund ... (nur noch eben das Garagentor schliessen) ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir lachen nicht, wir lachen nie.

Bonus-Win

Ist das ein Lifehack? Und ist das regelkonform?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit
Und wenn du uns nun alle glücklich machen willst, postest du nun deine lustige Ausbeute in die Kommentare. Das wäre so schön!
<3

Vorher wird natürlich noch einmal im Archiv gewühlt:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese diversen Barbies gibt es bereits
1 / 10
Diese diversen Barbies gibt es bereits

Barbie mit Autismus. Ausgestattet mit Kopfhörern, Tablet und Fidget-Spinner.
quelle: mattel
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum solltest du bei Minustemperaturen keine Energy-Drinks im Auto lassen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
27 super Tierbilder gefällig? Hier lang!
Cute News, everybody!
Zur Story