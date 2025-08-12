klar17°
DE | FR
burger
Spass
Fail-Dienstag

22 Ferien-Fails, über die alle Daheimgebliebenen lachen können

Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen

12.08.2025, 04:2912.08.2025, 04:29
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Mehr «Spass»

Bitte nicht falsch verstehen: Wir gönnen es allen, die aktuell ihre Füsse in den nassen Sand und ihr Zünglein in den süssen Caipirinha tunken dürfen.

Allen anderen, die aktuell bei der Arbeit die Stellung halten müssen, gönnen wir hingegen die folgenden 22 Ferien-Fails. Sie haben sie wirklich verdient!

Hier kommt das Ferien-Fail-Special für alle Daheimgebliebenen.

Ferien Fails
Bild: reddit

Viel Spass!

Für alle Camperinnen und Camper: Diese Idee mag sich lustig anhören, endet aber eher ungut.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dieses Ferien-Foto, das im Familien-Chat landete.

Ferien Fail
Bild: reddit

Der Reddit-User schreibt dazu: Dieses Foto des wunderschönen Sonnenaufgangs in unserer Frühstückspension habe ich vor Jahren während unserer Flitterwochen aufgenommen. Ich habe es mir nicht genau angeschaut und an unsere ganze Familie geschickt.

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag
Ferien Fail
Bild: reddit
Ferien Fail
Bild: reddit

Wir nehmen an, im Chat war diese Erdbeere nicht.

Ist das jetzt dieses Phishing (Phone Fishing), von dem alle sprechen?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Zu schnell? Hier nochmals in langsam:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Die extreme Form einer Fotobombe.

Ferien Fail
Bild: imgur

Wenn die Ferien schon so beginnen ...

Ferien Fail
Bild: reddit

Laut Post passierte das am Flughafen Paris Charles de Gaulle.

Der Flug in die Ferien ist ja so entspannend – für manche.

Ferien Fails
Bild: reddit

In der Slideshow: Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst

Unten geht's weiter ...

1 / 14
Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst
Bald ist es wieder so weit, und du begegnest diesen Typen im Flugzeug. bild: instagram/passengershaming
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Wir hoffen, für diese «Aussicht» wurde kein Aufpreis bezahlt.

Ferien Fails
Bild: reddit

Mit Kindern in die Ferien fahren, ist das Beste.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihnen gut, es geht ihnen gut.

Warum du deine Ferien nicht nach Instagram richten solltest: Vorstellung vs. Realität

Bali Ferien Fail
Bild: reddit

«Meine Reise nach Bali (Insel Nusa Penida)»

Und immer schön die Hotelbewertungen lesen vor dem Buchen, ok?

Ferien Fail Hotel
Bild: x

Es gibt ja auch sehr lustige Hotels:

Ferien Fails Hotel
Bild: reddit

Hallo.

Ferien Fails Hotel
Bild: reddit

Für alle, die auf noch weniger Privatsphäre stehen:

Ferien Fail Hotel
Bild: reddit

«Ich habe mit einem Freund ein günstiges Hotel in Lissabon gebucht. Die Bilder auf der Buchungswebsite zeigten nie die Toilette und das Bett im selben Bild», schreibt der Reddit-User.

Wer auch immer diese Idee hatte, wird sich selbst auch schon mal irgendwo den Kopf gestossen haben.

Ferien Fails Hotel
Bild: reddit

«Ich bin etwa 1500 Meilen gereist, um [das Baseball-Stadion] Fenway Park zum ersten Mal zu sehen. Das war meine Aussicht.»

Ferien Fails
Bild: reddit

Aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht heimsuchen werden»: dieses SpongeBob?-Glace.

Ferien Fails Glace
Bild: reddit

Falls jemand von euch gedenkt, mit dem Velo in die Ferien zu reisen ...

Ferien Fails Velo
Bild: reddit

... Vorsicht in der Garage!

Wie wir unser Busreise-Unternehmen nicht unbedingt nennen würden:

Ferien Fail Bus
Bild: reddit

Oh, Strandtuch-Besuch!

Ferien Fail
Bild: reddit

Nur noch schnell ein sexy Video für Insta machen ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Was man beim Muschelnsammeln am Strand nicht alles findet.

Ferien Fails Strand
Bild: reddit

Uuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Wir lachen nicht über nasse Kinder.

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Lifehack

... falls es den Kindern (oder Erwachsenen) in den Ferien langweilig werden sollte:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit
Das war wundervoll. Noch wundervollererer wären jetzt deine lustigen Ferien-Fails und -Wins in den Kommentaren. Wir freuen uns! 🌴

Erst noch etwas im Archiv wühlen? Finden wir eine grossartige Idee!

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das Beste nach den Ferien? Unsere Ferienfotos
1 / 29
Das Beste nach den Ferien? Unsere Ferienfotos
Die Ferien sind vorbei. Zeit, das Fotoalbum zu öffnen und in Erinnerung zu schwelgen ... (Alle Bilder: imgur)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So sieht das neue Ferienresort von Nordkorea aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
Schnappt sich ManCity diesen Real-Star? ++ Sion bestätigt Interesse an Nati-Star Rodriguez
2
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
3
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
4
Spanische Stadt verbietet muslimische Feste – und niemand weiss genau warum
5
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
Meistgeteilt
1
Trump: «mache keinen Deal mit Putin» ++ Trump: «Putin und Selenskyj sollen sich treffen»
2
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
3
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
4
Nie war eine dieser 10 Schluchtenwanderungen so angebracht wie in diesen hitzigen Tagen
5
Neues Gesetz in Italien: Wenn du Müll aus dem Auto wirfst, wird es richtig teuer
Die grosse Lach-Therapie: «The Naked Gun» rettet unseren Sommer
Liam Neeson stolpert als Frank Drebin Jr. durch eine Welt, in der nur noch sehr viel Ironie hilft. Und Pamela Anderson.
Der Kinosommer schleppt sich uninspiriert dahin, doch Rettung könnte in Gestalt eines trotteligen Polizisten nahen, der unsere Lachmuskeln in den Schwitzkasten nimmt. Begleitet von einer gigantischen Werbekampagne ist «The Naked Gun» zum heiss ersehnten Ereignis geworden. Das Branchenmagazin «Indiewire» titelte gar, dies sei der wichtigste Film dieses Sommers. Kein Blockbuster, sondern die Neuauflage einer Blödelkomödie aus dem Jahr 1988.
Zur Story