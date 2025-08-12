Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen

Bitte nicht falsch verstehen: Wir gönnen es allen, die aktuell ihre Füsse in den nassen Sand und ihr Zünglein in den süssen Caipirinha tunken dürfen.

Allen anderen, die aktuell bei der Arbeit die Stellung halten müssen, gönnen wir hingegen die folgenden 22 Ferien-Fails. Sie haben sie wirklich verdient!

Hier kommt das Ferien-Fail-Special für alle Daheimgebliebenen.

Viel Spass!

Für alle Camperinnen und Camper: Diese Idee mag sich lustig anhören, endet aber eher ungut.

Dieses Ferien-Foto, das im Familien-Chat landete.

Der Reddit-User schreibt dazu: Dieses Foto des wunderschönen Sonnenaufgangs in unserer Frühstückspension habe ich vor Jahren während unserer Flitterwochen aufgenommen. Ich habe es mir nicht genau angeschaut und an unsere ganze Familie geschickt.

Bild: reddit

Wir nehmen an, im Chat war diese Erdbeere nicht.

Ist das jetzt dieses Phishing (Phone Fishing), von dem alle sprechen?

Zu schnell? Hier nochmals in langsam:

Die extreme Form einer Fotobombe.

Wenn die Ferien schon so beginnen ...

Laut Post passierte das am Flughafen Paris Charles de Gaulle.

Der Flug in die Ferien ist ja so entspannend – für manche.

In der Slideshow: Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst

Unten geht's weiter ...

1 / 14 Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst Bald ist es wieder so weit, und du begegnest diesen Typen im Flugzeug. bild: instagram/passengershaming

Wir hoffen, für diese «Aussicht» wurde kein Aufpreis bezahlt.

Mit Kindern in die Ferien fahren, ist das Beste.

Es geht ihnen gut, es geht ihnen gut.

Warum du deine Ferien nicht nach Instagram richten solltest: Vorstellung vs. Realität

«Meine Reise nach Bali (Insel Nusa Penida)»

Und immer schön die Hotelbewertungen lesen vor dem Buchen, ok?

Es gibt ja auch sehr lustige Hotels:

Hallo.

Bild: reddit

Für alle, die auf noch weniger Privatsphäre stehen:

«Ich habe mit einem Freund ein günstiges Hotel in Lissabon gebucht. Die Bilder auf der Buchungswebsite zeigten nie die Toilette und das Bett im selben Bild», schreibt der Reddit-User.

Wer auch immer diese Idee hatte, wird sich selbst auch schon mal irgendwo den Kopf gestossen haben.

«Ich bin etwa 1500 Meilen gereist, um [das Baseball-Stadion] Fenway Park zum ersten Mal zu sehen. Das war meine Aussicht.»

Aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht heimsuchen werden»: dieses SpongeBob?-Glace.

Falls jemand von euch gedenkt, mit dem Velo in die Ferien zu reisen ...

... Vorsicht in der Garage!

Wie wir unser Busreise-Unternehmen nicht unbedingt nennen würden:

Oh, Strandtuch-Besuch!

Nur noch schnell ein sexy Video für Insta machen ...

Was man beim Muschelnsammeln am Strand nicht alles findet.

Uuuuund ...

Wir lachen nicht über nasse Kinder.

... tschüss!

Bonus-Lifehack

... falls es den Kindern (oder Erwachsenen) in den Ferien langweilig werden sollte:

Das war wundervoll. Noch wundervollererer wären jetzt deine lustigen Ferien-Fails und -Wins in den Kommentaren. Wir freuen uns! 🌴

