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Fail-Dienstag

Das haben wir uns verdient: Die lustigsten Bilder der Woche sind da!

Die lustigsten Fails der Woche: In Bildern und Gifs
Bild: reddit/instagram/watson
Fail-Dienstag

Wer den Fail nicht ehrt, ist des Wins nicht wert

Ein richtig deeper Titel – für so einen Fail-Dienstag, oder?
14.04.2026, 04:50
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Frohe Kunde, die Fails sind da! Und du weisst: Nur hier gibt es die Extraportion Ablenkung vom Alltag. Folglich darf auch diese Woche der Bonus-Win nicht fehlen.

Lasst es uns tun!

Beziehungsweise: Lasst die Party steigen!

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gif: instagram

(Es ist ein Mädchen.)

Beginnen wir mit: Was zum Geier, Toad und Blauer Yoshi?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Natürlich dürfen die beiden machen, was sie wollen – aber vielleicht besser nicht auf dem Spielplatz.

Diese Stimmungsschwankung kennen wir sonst nur von Katzen:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Willkommen, willkommen, KEIN EINGANG.

Kleiner Lachanfall für zwischendurch:

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Drink gerettet: Win.

Angebot der Woche: Yeeehaw!

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

Allerdings auch sehr lustig:

Lustigsten Fails der Woche: Angebot und Inserat der Woche
Bild: instagram

Nicht sicher, ob Win oder Fail.

Die lustigsten fails der Woche: Deo
Bild: instagram

Diese Frau, die ich am Flughafen gesehen habe, sieht genau so aus wie mein Deodorant

Okidoki.

Die lustigsten fails der Woche: Aldi Öffnungszeiten
Bild: instagram

Nur noch kurz ein lässiges Video machen – und dafür massig Follower kassieren:

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gif: instagram

Kein Wunder, will Japan seine Touristen loswerden.

Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn

Schlagzeile der Woche?

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Betreiber der ersten alkoholfreien Bar Schottlands wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt

Nachzulesen hier [Englisch]

Passend dazu: Herrlich absurde Schlagzeilen aus dem Vereinigten Königreich

Unten geht's weiter …

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Herrlich absurde Schlagzeilen aus dem Vereinigten Königreich
Die besten der besten Schlagzeilen, gefunden auf dem Twitter-Account Mental UK Headlines.«Der Zoo trennt fünf Papageien, nachdem die Vögel dabei erwischt wurden, wie sie sich gegenseitig ermutigten, Gäste zu beschimpfen.»
quelle: twitter
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Dafür haben wir keine Erklärung.

Die lustigsten Fails der Woche: Tortilla
Bild: instagram

Das Verfallsdatum war auf meiner Tortilla aufgedruckt

Obwohl GIFs keinen Ton haben, können wir die Schadenfreude hier mehr als deutlich hören.

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Hö? Wie konnten wir die verpassen?!

Die lustigsten Fails der Woche: Dicke Eier
Bild: instagram

Ach, das ist doch irgendwie sympathisch, nicht?

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Ich, wie ich in der Gegenwart meines Schwarms versuche, cool zu sein

Wenn du es siehst ...

Die lustigsten Fails der Woche
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Hihi ... Kirschen.

Bro? Alles gut, Bro?

Die lustigsten Fails der Woche: Katze
Bild: reddit
Die lustigsten Fails der Woche: Katze
Bild: reddit

Dinge, die nur an einem Dienstag passieren (traurigster Fail der Woche):

They tried to organize the glass bottles on the shelf, but ended up making a total mess.
by u/Zestyclose-Salad-290 in onejob

Alt, aber Schubkarre Garette:

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[Weil ich dieses Google-Wissen gerne mit euch teilen möchte: Der amtsdeutsche Begriff für Schubkarre ist «Einachsiger Dreiseitenkipper».]

Uuuuund ...

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... tschüss!

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Bonus-Win

[Ich weine ein bisschen. 😭]

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<3

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