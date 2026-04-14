Das haben wir uns verdient: Die lustigsten Bilder der Woche sind da!

Wer den Fail nicht ehrt, ist des Wins nicht wert
Frohe Kunde, die Fails sind da! Und du weisst: Nur hier gibt es die Extraportion Ablenkung vom Alltag. Folglich darf auch diese Woche der Bonus-Win nicht fehlen.
Lasst es uns tun!
Beziehungsweise: Lasst die Party steigen!
(Es ist ein Mädchen.)
Beginnen wir mit: Was zum Geier, Toad und Blauer Yoshi?
Natürlich dürfen die beiden machen, was sie wollen – aber vielleicht besser nicht auf dem Spielplatz.
Diese Stimmungsschwankung kennen wir sonst nur von Katzen:
Willkommen, willkommen, KEIN EINGANG.
Kleiner Lachanfall für zwischendurch:
Drink gerettet: Win.
Angebot der Woche: Yeeehaw!
Allerdings auch sehr lustig:
Nicht sicher, ob Win oder Fail.
Diese Frau, die ich am Flughafen gesehen habe, sieht genau so aus wie mein Deodorant
Okidoki.
Nur noch kurz ein lässiges Video machen – und dafür massig Follower kassieren:
Kein Wunder, will Japan seine Touristen loswerden.
Schlagzeile der Woche?
Betreiber der ersten alkoholfreien Bar Schottlands wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt
Nachzulesen hier [Englisch]
Passend dazu: Herrlich absurde Schlagzeilen aus dem Vereinigten Königreich
Unten geht's weiter …
Dafür haben wir keine Erklärung.
Das Verfallsdatum war auf meiner Tortilla aufgedruckt
Obwohl GIFs keinen Ton haben, können wir die Schadenfreude hier mehr als deutlich hören.
Hö? Wie konnten wir die verpassen?!
Ach, das ist doch irgendwie sympathisch, nicht?
Ich, wie ich in der Gegenwart meines Schwarms versuche, cool zu sein
Wenn du es siehst ...
Hihi ... Kirschen.
Bro? Alles gut, Bro?
Dinge, die nur an einem Dienstag passieren (traurigster Fail der Woche):
Alt, aber
Schubkarre Garette:
[Weil ich dieses Google-Wissen gerne mit euch teilen möchte: Der amtsdeutsche Begriff für Schubkarre ist «Einachsiger Dreiseitenkipper».]
Uuuuund ...
... tschüss!
Bonus-Win
[Ich weine ein bisschen. 😭]
Vorher schauen wir logischerweise im Archiv vorbei:
- Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
- Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
- 22 Fails für lustige Laune gefällig?
- Du wirst nie erraten, was sich hinter diesem Titel verbirgt
- Die 23 lustigsten Fails der Woche sind da!
- [Scroll weiter, hier gibt es nichts zu sehen]