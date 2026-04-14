Das haben wir uns verdient: Die lustigsten Bilder der Woche sind da!

Bild: reddit/instagram/watson

Fail-Dienstag

Wer den Fail nicht ehrt, ist des Wins nicht wert

Ein richtig deeper Titel – für so einen Fail-Dienstag, oder?

Madeleine Sigrist Folge mir

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Frohe Kunde, die Fails sind da! Und du weisst: Nur hier gibt es die Extraportion Ablenkung vom Alltag. Folglich darf auch diese Woche der Bonus-Win nicht fehlen.

Lasst es uns tun!

Beziehungsweise: Lasst die Party steigen!

(Es ist ein Mädchen.)

Beginnen wir mit: Was zum Geier, Toad und Blauer Yoshi?

Natürlich dürfen die beiden machen, was sie wollen – aber vielleicht besser nicht auf dem Spielplatz.

Diese Stimmungsschwankung kennen wir sonst nur von Katzen:

Willkommen, willkommen, KEIN EINGANG.

Kleiner Lachanfall für zwischendurch:

Drink gerettet: Win.

Angebot der Woche: Yeeehaw!

Allerdings auch sehr lustig:

Nicht sicher, ob Win oder Fail.

Diese Frau, die ich am Flughafen gesehen habe, sieht genau so aus wie mein Deodorant

Okidoki.

Nur noch kurz ein lässiges Video machen – und dafür massig Follower kassieren:

Kein Wunder, will Japan seine Touristen loswerden.

Schlagzeile der Woche?

Betreiber der ersten alkoholfreien Bar Schottlands wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt

Nachzulesen hier [Englisch]

Passend dazu: Herrlich absurde Schlagzeilen aus dem Vereinigten Königreich

Unten geht's weiter …

1 / 23 Herrlich absurde Schlagzeilen aus dem Vereinigten Königreich Die besten der besten Schlagzeilen, gefunden auf dem Twitter-Account Mental UK Headlines .«Der Zoo trennt fünf Papageien, nachdem die Vögel dabei erwischt wurden, wie sie sich gegenseitig ermutigten, Gäste zu beschimpfen.» quelle: twitter

Dafür haben wir keine Erklärung.

Das Verfallsdatum war auf meiner Tortilla aufgedruckt

Obwohl GIFs keinen Ton haben, können wir die Schadenfreude hier mehr als deutlich hören.

Hö? Wie konnten wir die verpassen?!

Ach, das ist doch irgendwie sympathisch, nicht?

Ich, wie ich in der Gegenwart meines Schwarms versuche, cool zu sein

Wenn du es siehst ...

Hihi ... Kirschen.

Bro? Alles gut, Bro?

Bild: reddit

Dinge, die nur an einem Dienstag passieren (traurigster Fail der Woche):

Alt, aber Schubkarre Garette:

[Weil ich dieses Google-Wissen gerne mit euch teilen möchte: Der amtsdeutsche Begriff für Schubkarre ist «Einachsiger Dreiseitenkipper».]

Uuuuund ...

... tschüss!

Bonus-Win

[Ich weine ein bisschen. 😭]

Postest du nun deinen Input in die Kommentare? Davon hätten wir alle was, und es würde uns sehr glücklich machen! <3

Vorher schauen wir logischerweise im Archiv vorbei: