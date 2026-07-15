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Picdump 196 – Endlich wieder Memes!

Picdump

Picdump 196 – Endlich wieder Memes!

15.07.2026, 06:0215.07.2026, 06:02
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Chämunt ew di Täg va einum bis zum negschtu PiDi öi immer wie en Undelichkeit vor? Ja, de startu wer gschiider nachenand.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
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Picdump

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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
08.07.2026 07:31
Leider ja …
Zu: Picdump 195 – Sommer, Sonne, Memes!
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pontian
Leser-Kommentar von pontian
08.07.2026 07:19
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Freibeuter
Leser-Kommentar von Freibeuter
08.07.2026 11:37
.
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Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
08.07.2026 05:42
👸
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Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
08.07.2026 08:23
Bei uns gab es Rivella Rot.
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
08.07.2026 07:28
Treffende Zeichnung der Gegebenheiten 🥴
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
08.07.2026 07:06
👍
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Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
08.07.2026 05:54
🐥
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Donkey aka Graues Langohr
Leser-Kommentar von Donkey aka Graues Langohr
08.07.2026 11:59
😊
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
08.07.2026 06:34
🍪
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Alnothur
Leser-Kommentar von Alnothur
08.07.2026 09:30
Tja.
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
08.07.2026 06:49
😬
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Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
08.07.2026 05:43
🐌
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pontian
Leser-Kommentar von pontian
08.07.2026 07:20
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NeunterMonat
Leser-Kommentar von NeunterMonat
08.07.2026 08:20
...
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dukla
Leser-Kommentar von dukla
08.07.2026 12:01
8tung Flach...aber mmhhh 😋
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Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
08.07.2026 05:44
👹
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
08.07.2026 10:15
Es ist wie es ist....richtig
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
08.07.2026 07:05
🙈
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Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
08.07.2026 08:24
Wie machen die das?
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
08.07.2026 06:36
🤣
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Picdump 195 вЂ“ Sommer, Sonne, Memes!\nрџ¤Ј
Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
08.07.2026 10:25
🟧=🟥❌
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Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
08.07.2026 05:54
🥚
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Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
08.07.2026 07:37
Mom of the year!
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
08.07.2026 07:29
Das ist doch mal ein guter Rat…
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
08.07.2026 07:59
Was Simples, für alle die auch leicht angeschlagen sind.
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Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
08.07.2026 05:53
🍊
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Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
08.07.2026 06:45
Diese Woche soll's ja wieder sehr warm werden.
Zu: Picdump 195 – Sommer, Sonne, Memes!
Picdump 195 – Sommer, Sonne, Memes!\nDiese Woche soll&#039;s ja wieder sehr warm werden.

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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BILD: INTERNET

Oje …

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Bild: imgur

Auch meine Mutter.

Ein Hoch auf das Automatikgetriebe.

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Bild: imgur

Das Auto hat drei Pedale, aber ich habe nur zwei Füsse.

Nimm das, Andy!

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Bild: imgur

Sinngemäss: Und so wendet sich das Blatt.

Das ist sooo brutal.

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Bild: imgur

Wenn man denkt, man arbeitet schon drei Stunden, aber tatsächlich sind es erst 18 Minuten …

Bitte verschont uns!

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Bild: imgur

Niemand:
Langstreckenläufer: Hey, ich bin heute 16 Kilometer gelaufen.

Badumtss.

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Bild: imgur

Ein Wortspiel.

Keine Ahnung, ich finde es einfach saulustig.

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bild: imgur

Von wegen früher war alles besser.

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Bild: instagram

Ich wünschte, wir könnten in die gute alte Zeit zurückreisen … Die gute alte Zeit:

Das schreit wohl nach Hausverbot.

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Bild: IMGUR

Ich: Töte eine riesige Maus mit einem Baseballschläger.
Alle anderen im Disneyland.

Okay, auch ein bisschen fies.

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Bild: instagram

Meine Güte, wie stark ist Camillas Ventilator!

Und wir dachten, das gibt's nur im TV.

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Bild: imgur

Dieses Pferd hat gerade einen verrückten Lightning McQueen hingelegt.

Immerhin sehr pragmatisch.

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Bild: imgur

Andere Länder *bilden wichtige Persönlichkeiten und Denkmäler auf ihren Münzen ab*
Indien hingegen: 1 Rupie 2 Rupien

Ein klassisches Missverständnis.

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Bild: imgur

Freund, bei meiner ersten Pride: Bist du enttäuscht?
Ich, als Löwe verkleidet: Nein, alles gut.

Es ist so gemein.

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Bild: instagram

Immer wenn ich auf einem Gruppenfoto bin, sehen alle anderen gut aus und ich sehe am Ende so aus …

Danke, Gianni.

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bild: instagram

Ich recycle eine Flasche, um die Umwelt zu schonen. *Infantino während der Weltmeisterschaft*

Achtung, Schmuddel!

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Bild: imgur

Mann ohne Arme betritt ein Krankenhaus, um Sperma zu spenden.
Arzt:

Haaland auf die 1!

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Bild: instagram

Ich, wie ich meiner Freundin erkläre, dass die Blondine, der ich auf Instagram folge, Haaland ist.

Jetzt mal im Ernst, warum geht das nicht?

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Bild: instagram

Könnte mir ein Physiker erklären, warum das nicht funktionieren würde?
Idee für einen LKW, der lange Gegenstände transportieren kann.

Was haltet ihr davon? Ist doch logisch.

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bild: imgur

Niemand mag Klugscheisser.

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Bild: imgur

Lorde wird voraussichtlich zwischen Juni und August neue Musik veröffentlichen.
Also im Juli.

Danke an die IT.

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Bild: imgur

Die Standardposition einer Person, die die Probleme anderer Leute löst.

Das macht so viel Druck.

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Wenn dich Leute beim seitwärts Einparken beobachten.

Einfach nur grossartig.

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Bild: instagram

Sie hat zwei Nobelpreise, ich zwei Diamant-Alben, wir sind praktisch ein und dieselbe Person.
Ich denke an die Zeit zurück, als ich sagte, ich sei entfernt mit Marie Curie verwandt, und mir jemand erklärte: «Es wird Mariah Carey ausgesprochen.»

Ach, die Engländer …

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Bild: instagram

Die Einwohner von Devon erwachten und stellten fest, dass ihr neues Kunstwerk für die Tour of England in einen Penis mit Hoden verunstaltet worden war. Da kann man schon stolz sein.

Ein bisschen Spass muss sein. ¯\_(ツ)_/¯

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Bild: imgur

Es ist 2026. Wir haben Röntgenbilder, mit denen man Knochen sehen kann, Ultraschallbilder, mit denen man Babys sehen kann, und MRT-Bilder, mit denen man das Gehirn und Weichteilgewebe sehen kann … ist da wirklich noch eine Untersuchung mit dem Finger nötig, um meine Prostata zu untersuchen?

Das fühle ich zu hundert Prozent.

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Bild: imgur

Ich auf der Arbeit: Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und superproduktiv zu sein.
Ich, wenn ich nach Hause komme:

Sehr gut beschrieben.

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Bild: imgur

Meine Eltern sind «Oh ja, ich habe vergessen, euch zu sagen, dass ich gestern operiert wurde» Jahre alt.

Uppsi.

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Bild: imgur

Plötzlich entbrannte ein hitziger Wortwechsel zwischen dem König und dem Burggrabenbauer.

System ausgedribbelt.

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Bild: instagram

Ich, wie ich in meinen 35-Dollar-Ryanair-Flug einsteige.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
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Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 99
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
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