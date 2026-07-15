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Picdump 196 – Endlich wieder Memes!

Sergio Minnig Folge mir

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Chämunt ew di Täg va einum bis zum negschtu PiDi öi immer wie en Undelichkeit vor? Ja, de startu wer gschiider nachenand.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

BILD: INTERNET

Oje …

Auch meine Mutter.

Ein Hoch auf das Automatikgetriebe.

Das Auto hat drei Pedale, aber ich habe nur zwei Füsse.

Nimm das, Andy!

Sinngemäss: Und so wendet sich das Blatt.

Das ist sooo brutal.

Wenn man denkt, man arbeitet schon drei Stunden, aber tatsächlich sind es erst 18 Minuten …



Bitte verschont uns!

Niemand:

Langstreckenläufer: Hey, ich bin heute 16 Kilometer gelaufen.

Badumtss.

Ein Wortspiel.

Keine Ahnung, ich finde es einfach saulustig.

Von wegen früher war alles besser.

Ich wünschte, wir könnten in die gute alte Zeit zurückreisen … Die gute alte Zeit:

Das schreit wohl nach Hausverbot.

Ich: Töte eine riesige Maus mit einem Baseballschläger.

Alle anderen im Disneyland.

Okay, auch ein bisschen fies.

Meine Güte, wie stark ist Camillas Ventilator!



Und wir dachten, das gibt's nur im TV.

Dieses Pferd hat gerade einen verrückten Lightning McQueen hingelegt.

Immerhin sehr pragmatisch.

Andere Länder *bilden wichtige Persönlichkeiten und Denkmäler auf ihren Münzen ab*

Indien hingegen: 1 Rupie 2 Rupien

Ein klassisches Missverständnis.

Freund, bei meiner ersten Pride: Bist du enttäuscht?

Ich, als Löwe verkleidet: Nein, alles gut.

Es ist so gemein.

Immer wenn ich auf einem Gruppenfoto bin, sehen alle anderen gut aus und ich sehe am Ende so aus …

Danke, Gianni.

Ich recycle eine Flasche, um die Umwelt zu schonen. *Infantino während der Weltmeisterschaft*

Achtung, Schmuddel!

Mann ohne Arme betritt ein Krankenhaus, um Sperma zu spenden.

Arzt:

Haaland auf die 1!

Ich, wie ich meiner Freundin erkläre, dass die Blondine, der ich auf Instagram folge, Haaland ist.

Jetzt mal im Ernst, warum geht das nicht?

Könnte mir ein Physiker erklären, warum das nicht funktionieren würde?

Idee für einen LKW, der lange Gegenstände transportieren kann.



Was haltet ihr davon? Ist doch logisch.

Niemand mag Klugscheisser.

Lorde wird voraussichtlich zwischen Juni und August neue Musik veröffentlichen.

Also im Juli.

Danke an die IT.

Die Standardposition einer Person, die die Probleme anderer Leute löst.

Das macht so viel Druck.

Wenn dich Leute beim seitwärts Einparken beobachten.

Einfach nur grossartig.

Sie hat zwei Nobelpreise, ich zwei Diamant-Alben, wir sind praktisch ein und dieselbe Person.

Ich denke an die Zeit zurück, als ich sagte, ich sei entfernt mit Marie Curie verwandt, und mir jemand erklärte: «Es wird Mariah Carey ausgesprochen.»

Ach, die Engländer …

Die Einwohner von Devon erwachten und stellten fest, dass ihr neues Kunstwerk für die Tour of England in einen Penis mit Hoden verunstaltet worden war. Da kann man schon stolz sein.

Ein bisschen Spass muss sein. ¯\_(ツ)_/¯

Es ist 2026. Wir haben Röntgenbilder, mit denen man Knochen sehen kann, Ultraschallbilder, mit denen man Babys sehen kann, und MRT-Bilder, mit denen man das Gehirn und Weichteilgewebe sehen kann … ist da wirklich noch eine Untersuchung mit dem Finger nötig, um meine Prostata zu untersuchen?

Das fühle ich zu hundert Prozent.

Ich auf der Arbeit: Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und superproduktiv zu sein.

Ich, wenn ich nach Hause komme:

Sehr gut beschrieben.

Meine Eltern sind «Oh ja, ich habe vergessen, euch zu sagen, dass ich gestern operiert wurde» Jahre alt.

Uppsi.

Plötzlich entbrannte ein hitziger Wortwechsel zwischen dem König und dem Burggrabenbauer.

System ausgedribbelt.

Ich, wie ich in meinen 35-Dollar-Ryanair-Flug einsteige.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 99 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!