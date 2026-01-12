bedeckt-2°
Gerechtigkeit siegt

Bild: reddit/instagram/watson

9 optische Täuschungen, die dein Gehirn f*****n werden

Foltern. Die Rede ist von foltern.
12.01.2026, 04:2312.01.2026, 04:23
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Vor ein paar Wochen wurde in unserem Spass-Format Faildienstag diese optische Täuschung in den Kommentaren geteilt:

Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
09.12.2025 06:50
Uff, das brauchte lange bei mir...
Zu: Frohlocke! Dieses belustigende Bildmaterial wird deinen Tag erquicken
Bild

Danke, Stieg Larsson!

Manche Menschen (etwa die Autorin dieser Zeilen) sind beim Anblick dieses verwirrenden Bildes allerdings schier verzweifelt und haben länger gebraucht, das Foto einzuordnen, als sie jemals zugeben würden.

Hier noch einmal als Bild, damit es auch jeder sieht.

Siehst du auf Anhieb, was es hier zu sehen gibt?

Optische Täuschung
Bild: userinput

Verblüffend … und etwas angsteinflössend, wie hier mit unserem Gehirn Schindluder getrieben wird.

Zeit also für ein paar andere optische Täuschungen, die aktuell im Netz kursieren. Sie alle dürften dich heute den Tag hindurch beschäftigen.

Dein Gehirn wird denken, dass sich die beiden Dinger voneinander zueinander- und wegbewegen. Das ist aber nicht der Fall.

Animiertes GIFGIF abspielen

Sie verlieren gegen den Schluss auch nicht ihre Form, es ist verrückt!

Diese Reihen sind vollkommen horizontal und bewegen sich keineswegs, behaupten sie.

Optische Täuschungen
bild: instagram/jerryscience

Oder hier: Die dunkelblauen Stränge sind gerade und parallel.

Die krassesten optischen Täuschungen
Bild: reddit

Kaum wird das Video gestoppt, verschwindet das «Schwert».

No matter when you pause the video, the sword will vanish suddenly
byu/Disconfirm inillusionporn

Falls das Embed-Video bei dir nicht funktioniert: Hier geht’s zum Original-Beitrag auf Reddit.

Und plötzlich bewegt sich die «Sternennacht» von Vincent van Gogh.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Starre auf die Mitte des oberen Bildes für etwa 30 Sekunden und schweife dann zum unteren Bild

Ob das auch mit einer Pepsi funktioniert?

Optische Täuschungen
Bild: reddit

In diesem Bild gibt es kein Rot; dein Gehirn füllt die rote Farbe aus. Das Bild besteht ausschliesslich aus Hellblau, Schwarz und Weiss.

Anderes Bild, selbiges Phänomen:

Coole Optische Täuschung: Cola Dose
Bild: reddit

Nopes, immer noch kein Rot.

Die krassesten optischen Täischungen
Bild: reddit

Höchstens in deinem Kopf.

In welche Richtung dreht sich dieses Rad?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Wir wollen gar nicht erst versuchen, eine Antwort darauf zu bekommen.

Passend zum Ausgangsbild mit den Gabeln: was siehst du hier?

Tipp: Es ist kein Bild, das mit MS Paint generiert wurde, dafür etwas sehr Saisonales.

Optische Täuschung
Bild: reddit

Und last but not least, eine Botschaft für unsere Lieblings-User:

Optische Täuschungen
Bild: reddit

Bonus

Dieses Bild, an dem eigentlich so gar nichts seltsam sein sollte.

Optische Täuschungen
bild: instagram

Es sieht so aus, als gäbe es einen Bewegungsunschärfe-Effekt auf den Tassen, aber das ist nicht der Fall.

Hier noch im Zoom:

Optische Täuschungen

(sim)

Und weil wir nie genug von optischen Täuschungen bekommen können, kommen hier noch ein paar (viele) mehr:

Deine Augen sind dumm! Diese 10 optischen Täuschungen sind der Beweis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
1
