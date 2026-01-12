Bild: reddit/instagram/watson

9 optische Täuschungen, die dein Gehirn f*****n werden

Foltern. Die Rede ist von foltern.

Vor ein paar Wochen wurde in unserem Spass-Format Faildienstag diese optische Täuschung in den Kommentaren geteilt:

Danke, Stieg Larsson!

Manche Menschen (etwa die Autorin dieser Zeilen) sind beim Anblick dieses verwirrenden Bildes allerdings schier verzweifelt und haben länger gebraucht, das Foto einzuordnen, als sie jemals zugeben würden.

Hier noch einmal als Bild, damit es auch jeder sieht.

Siehst du auf Anhieb, was es hier zu sehen gibt?

Bild: userinput

Verblüffend … und etwas angsteinflössend, wie hier mit unserem Gehirn Schindluder getrieben wird.

Zeit also für ein paar andere optische Täuschungen, die aktuell im Netz kursieren. Sie alle dürften dich heute den Tag hindurch beschäftigen.

Dein Gehirn wird denken, dass sich die beiden Dinger voneinander zueinander- und wegbewegen. Das ist aber nicht der Fall.

Sie verlieren gegen den Schluss auch nicht ihre Form, es ist verrückt!

Diese Reihen sind vollkommen horizontal und bewegen sich keineswegs, behaupten sie.

Oder hier: Die dunkelblauen Stränge sind gerade und parallel.

Kaum wird das Video gestoppt, verschwindet das «Schwert».

Falls das Embed-Video bei dir nicht funktioniert: Hier geht’s zum Original-Beitrag auf Reddit.

Und plötzlich bewegt sich die «Sternennacht» von Vincent van Gogh.

Starre auf die Mitte des oberen Bildes für etwa 30 Sekunden und schweife dann zum unteren Bild

Ob das auch mit einer Pepsi funktioniert?

In diesem Bild gibt es kein Rot; dein Gehirn füllt die rote Farbe aus. Das Bild besteht ausschliesslich aus Hellblau, Schwarz und Weiss.

Anderes Bild, selbiges Phänomen:

Nopes, immer noch kein Rot.

Höchstens in deinem Kopf.

In welche Richtung dreht sich dieses Rad?

Wir wollen gar nicht erst versuchen, eine Antwort darauf zu bekommen.

Passend zum Ausgangsbild mit den Gabeln: was siehst du hier?

Tipp: Es ist kein Bild, das mit MS Paint generiert wurde, dafür etwas sehr Saisonales.

Und last but not least, eine Botschaft für unsere Lieblings-User:

Bonus

Dieses Bild, an dem eigentlich so gar nichts seltsam sein sollte.

Es sieht so aus, als gäbe es einen Bewegungsunschärfe-Effekt auf den Tassen, aber das ist nicht der Fall.

Hier noch im Zoom:

