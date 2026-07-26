19 grossartige Designs, die (teilweise) auch noch nützlich sind

Nina Bürge Folge mir

Mehr «Spass»

Wir kennen sie alle, Designs von Plakaten oder Verpackungen, die weder hübsch noch wirklich hilfreich sind. Deshalb hier: Hübsche Designs, bei denen sogar mitgedacht wurde.

Eine wahnsinnig hübsche und kreative DVD-Hülle:

Für alle, denen das Bild nichts sagt: Auf der DVD ist der japanische Anime-Film «Mein Nachbar Totoro».

Wenn wir gleich schon bei Filmen bleiben wollen:

Clever!

Und falls man nicht bis zur Ampel sehen sollte ...

Für alle die, die nie wissen, was jetzt

genau in welchem Kaffee ist.

Hübsch und hilfreich.

Die Eingangstür dieses Metzgers wurde kreativ gestaltet (oder doch etwas gruselig …)

Wir kennen es alle: Wenn man ein IKEA-Regal zusammenbaut und plötzlich Schrauben übrig sind.

So müsste man sich nicht mehr fragen, ob man jetzt welche vergessen hat oder ob sie absichtlich übrig sind.

Hier wird vorbildlich Abfall getrennt.

Für alle, die sich nicht merken können, welcher Schalter für welche Lampe ist:

In diesem Restaurant ist die Tischdecke auch gleich das Menu.

Auch die Valais-Wasserflasche hat sich beim Design etwas überlegt, da staunen laut Reddit die Touristen.

Mit dem Matterhorn unten in der Flasche, als eines der Merkmale der Schweiz.

Hier hatte wohl eine Firma keine guten Ideen – oder eben eine richtig gute!

In diesem schwedischen Coop muss man nie wieder ein Regal suchen.

Eine kleine, aber feine Beschreibung, wo sich welche Produkte im Supermarkt befinden.

Ein 2-in-1-Gadget für alle Leser:

Da hat jemand für alle Puzzle-Fans mitgedacht!

Diese Weinschachtel ist auch gleich Vogelhaus:

Der Bier-Kübel mit integriertem Flaschenöffner, yay!

Eine Tür in einer Tür für Kinder?

So einen Dip-Helfer bräuchte eigentlich auch jede Schale.

Passend dazu, wir werden ihn nie vergessen: der gute alte «Nachosaurus»