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19 tolle Designs von Alltagsgegenständen die teils auch nützlich sind

19 grossartige Designs, die (teilweise) auch noch nützlich sind

26.07.2026, 04:2126.07.2026, 04:21
Nina Bürge
Nina Bürge

Wir kennen sie alle, Designs von Plakaten oder Verpackungen, die weder hübsch noch wirklich hilfreich sind. Deshalb hier: Hübsche Designs, bei denen sogar mitgedacht wurde.

Eine wahnsinnig hübsche und kreative DVD-Hülle:

Mein Nachbar Totoro DVD Hülle
Bild: Reddit

Für alle, denen das Bild nichts sagt: Auf der DVD ist der japanische Anime-Film «Mein Nachbar Totoro».

Wenn wir gleich schon bei Filmen bleiben wollen:

Darcula Werbeposter
Bild: Reddit

Clever!

Und falls man nicht bis zur Ampel sehen sollte ...

Ampel LED
Bild: Reddit

Für alle die, die nie wissen, was jetzt
genau in welchem Kaffee ist.

Kaffee Erklärungen
Bild: Reddit

Hübsch und hilfreich.

Die Eingangstür dieses Metzgers wurde kreativ gestaltet (oder doch etwas gruselig …)

Metzger Messer Eingangstür
Bild: Reddit

Wir kennen es alle: Wenn man ein IKEA-Regal zusammenbaut und plötzlich Schrauben übrig sind.

Schrauben Verpackung
Bild: Reddit

So müsste man sich nicht mehr fragen, ob man jetzt welche vergessen hat oder ob sie absichtlich übrig sind.

Hier wird vorbildlich Abfall getrennt.

Abfall / Mülltone / Alu und Glas getrennt
Bild: Reddit

Für alle, die sich nicht merken können, welcher Schalter für welche Lampe ist:

Lichtschalter angeschrieben
Bild: Reddit
Das erste E-Auto von Ferrari kommt tatsächlich, aber das Design ist eine Lachnummer

In diesem Restaurant ist die Tischdecke auch gleich das Menu.

QR-Code Tischdecke im Restaurant
Bild: Reddit

Auch die Valais-Wasserflasche hat sich beim Design etwas überlegt, da staunen laut Reddit die Touristen.

Valais Wsserflasche
Bild: Reddit

Mit dem Matterhorn unten in der Flasche, als eines der Merkmale der Schweiz.

Hier hatte wohl eine Firma keine guten Ideen – oder eben eine richtig gute!

we are looking for a graphic designer - Plakat
Bild: Reddit

In diesem schwedischen Coop muss man nie wieder ein Regal suchen.

Einkaufswagen Beschreibung des Ladens
Bild: Reddit

Eine kleine, aber feine Beschreibung, wo sich welche Produkte im Supermarkt befinden.

Ein 2-in-1-Gadget für alle Leser:

Buch/Brillenhalter
Bild: Reddit

Da hat jemand für alle Puzzle-Fans mitgedacht!

Ständer für Puzzlebox-Deckel
Bild: Reddit

Diese Weinschachtel ist auch gleich Vogelhaus:

Weinbox - Bastel Idee- Vogelhaus
Bild: reddit

Der Bier-Kübel mit integriertem Flaschenöffner, yay!

Corona Bier-Eimer
Bild: Reddit

Eine Tür in einer Tür für Kinder?

Tür in Tür
Bild: Reddit

So einen Dip-Helfer bräuchte eigentlich auch jede Schale.

Avocado Bowl - Saucen/Dip Helfer
Bild: Reddit

Passend dazu, wir werden ihn nie vergessen: der gute alte «Nachosaurus»

Nachosaurus
Bild: Reddit
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