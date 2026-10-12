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Gerechtigkeit siegt

23 Mal lustiger (oder herziger) Vandalismus

Lustiger und herziger Vandalismus
Bild: reddit/watson

23 Mal lustiger (oder herziger) Vandalismus

12.10.2026, 05:2312.10.2026, 05:23

Die sinnlose Beschädigung und Zerstörung fremden Eigentums ist eigentlich kein Spass, und wir wollen dich keineswegs dazu anstiften.

Bei den folgenden Bildern können und wollen wir aber nicht allzu streng sein. Schliesslich hält sich der «Sachschaden» in Grenzen – oder hat in manchen Fällen das Objekt gar verbessert ... ;-)

Dieses Kleberli an der Tankstelle:

Lustiger und herziger Vandalismus: Donald Trump Sticker
Bild: reddit

Oder hier:

Lustiger Vandalismus: Trump Sticker
Bild: reddit

Wo gibt es diese Sticker? Wir fragen für einen Freund …

Vandalismus, den wir unterstützen.

Herziger Vandalismus
Bild: reddit

Hier stand irgendwelcher rassistischer Unsinn, aber ich habe ihn mit diesem Katzenbild überdeckt.

Ach, kommt schon. Der tut doch niemandem etwas.

Herziger Vandalismus
Bild: reddit

:-)

Einerseits Sachbeschädigung, andererseits: Jö.

Lustiger und herziger Vandalismus
Bild: reddit

Jemand macht das ständig mit dem Wassertank meines Nachbarn, und er übermalt es immer wieder, und ich hoffe, dass das nie aufhört

Banane, irgendwer?

Lustiger und herziger Vandalismus
Bild: reddit

Die gute Sachbeschädigung ist diese links unten.

Lustiger Vandalismus
Bild: reddit

Hail Satin
Echt? Ich bevorzuge Seide

Ob die Polizei diese Kunst auch so herzig findet wie wir?

Herziger Vandalismus: Polizeiauto und Schnee
Bild: reddit

Wenn du es laut singst, wird es lustiger:

Herziger Vandalismus
Bild: reddit

Dieses Objekt heisst: «Kindisch, aber ich bin stolz. Mein Kollege hat es noch nicht bemerkt»:

Herziger und lustiger Vandalismus
Bild: reddit

Das übersetzen wir nicht :)

Ach, der Johnny mag dieses eine kleine Spässchen doch ertragen, oder?

Lustiger Vandalismus
Bild: reddit

Sausage = Wurst

Ach, Jeff. Sei doch nicht so ein Spiesser.

Herziger Vandalismus
Bild: reddit

Politische Gewalt, einschliesslich der Sachbeschädigungen, die wir hier in Lincoln beobachten, stellt eine Bedrohung für das gute bürgerliche Zusammenleben und die Meinungsfreiheit in unserer Republik dar. Das ist nicht lustig. Das ist niemals akzeptabel.

Mehr für später:

Gibt es harmlosen Vandalismus? So oder so, diese 28 Bilder sind witzig
Gibt es harmlosen Vandalismus? So oder so, diese 28 Bilder sind witzig

Der ist leider cool:

Lustiger und herziger Fail
Bild: reddit

Auch über diese Kunst können wir nichts Böses sagen (ausser, dass es streng genommen verboten ist):

Lustiger und herziger Vandalismus
Bild: reddit

Wackelaugen sind niemals nicht lustig.

Lustiger und herziger Vandalismus
Bild: reddit

Kleine Anpassung mit grosser Wirkung.

Lustiger und herziger Vandalismus
Bild: reddit

Keine Velos oder für Pferde

Ha, geschickt das System ausgetrickst.

Lustiger und herziger Vandalismus
Bild: reddit

Bitte nicht die Sprühfarbe testen

Oh. Ein Versuch ist es wert!

Lustiger oder herziger Vandalismus
Bild: reddit

Für Speck bitte klatschen

Jack Sparrow hätte kandidieren sollen. Dann wäre alles viel besser gewesen.

Lustiger und herziger Vandalismus
Bild: reddit

Pacman macht jeden Gullideckel besser.

Lustiger und herziger Vandalismus
Bild: reddit

Ein alter Klassiker für zwischendurch:

Herziger Vandalismus
Bild: reddit

Das ist wenigstens konsequent:

Herziger Vandalismus
Bild: reddit

Und zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis:

Herziger Vandalismus
Bild: reddit

Im Falle eines Brandes: Nicht den Lift benutzen
Benutze Wasser​

Bonus:

Das Wort Wandalismus lässt sich vom Wort «Wand» ableiten – eigentlich logisch, oder?

Lustiger Vandalismus Fail
Bild: reddit

Mehr Streetart:

Von wegen Vandalismus – so schön kann Streetart sein
Von wegen Vandalismus – so schön kann Streetart sein

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