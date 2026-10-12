Bild: reddit/watson

23 Mal lustiger (oder herziger) Vandalismus

Mehr «Spass»

Die sinnlose Beschädigung und Zerstörung fremden Eigentums ist eigentlich kein Spass, und wir wollen dich keineswegs dazu anstiften.

Bei den folgenden Bildern können und wollen wir aber nicht allzu streng sein. Schliesslich hält sich der «Sachschaden» in Grenzen – oder hat in manchen Fällen das Objekt gar verbessert ... ;-)

Dieses Kleberli an der Tankstelle:

Oder hier:

Wo gibt es diese Sticker? Wir fragen für einen Freund …

Vandalismus, den wir unterstützen.

Hier stand irgendwelcher rassistischer Unsinn, aber ich habe ihn mit diesem Katzenbild überdeckt.

Ach, kommt schon. Der tut doch niemandem etwas.

:-)

Einerseits Sachbeschädigung, andererseits: Jö.

Jemand macht das ständig mit dem Wassertank meines Nachbarn, und er übermalt es immer wieder, und ich hoffe, dass das nie aufhört

Banane, irgendwer?

Die gute Sachbeschädigung ist diese links unten.

Hail Satin

Echt? Ich bevorzuge Seide



Ob die Polizei diese Kunst auch so herzig findet wie wir?

Wenn du es laut singst, wird es lustiger:

Dieses Objekt heisst: «Kindisch, aber ich bin stolz. Mein Kollege hat es noch nicht bemerkt»:

Das übersetzen wir nicht :)

Ach, der Johnny mag dieses eine kleine Spässchen doch ertragen, oder?

Sausage = Wurst

Ach, Jeff. Sei doch nicht so ein Spiesser.

Politische Gewalt, einschliesslich der Sachbeschädigungen, die wir hier in Lincoln beobachten, stellt eine Bedrohung für das gute bürgerliche Zusammenleben und die Meinungsfreiheit in unserer Republik dar. Das ist nicht lustig. Das ist niemals akzeptabel.



Mehr für später:

Der ist leider cool:

Auch über diese Kunst können wir nichts Böses sagen (ausser, dass es streng genommen verboten ist):

Wackelaugen sind niemals nicht lustig.

Kleine Anpassung mit grosser Wirkung.

Keine Velos oder für Pferde

Ha, geschickt das System ausgetrickst.

Bitte nicht die Sprühfarbe testen

Oh. Ein Versuch ist es wert!

Für Speck bitte klatschen

Jack Sparrow hätte kandidieren sollen. Dann wäre alles viel besser gewesen.

Pacman macht jeden Gullideckel besser.

Ein alter Klassiker für zwischendurch:

Das ist wenigstens konsequent:

Und zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis:

Im Falle eines Brandes: Nicht den Lift benutzen

Benutze Wasser​

Bonus:

Das Wort Wandalismus lässt sich vom Wort «Wand» ableiten – eigentlich logisch, oder?

Mehr Streetart:

Und hier noch ein lustiges saisonales Quiz:

11 Fragen Spass Kürbis oder Trump?

(sim)