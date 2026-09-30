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Links gehen, rechts stehen auf Rolltreppen – wieso klappt das nicht?

Links gehen, rechts stehen VERDAMMT. Rolltreppen für Dummies.
Neulich, in Zürich ...Bild: obi
Kommentar

Rolltreppen für Dummies ... oder: Was ist daran so verdammt schwierig?

Es gibt kleine Ärgernisse des Alltags ... und solche, die mehr nerven. Nicht zuletzt, weil es um Unhöflichkeit geht. Ein Rant.
30.09.2026, 19:3830.09.2026, 19:38
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Liebe Leute – liebes, LIEBES Fussvolk unseres urbanen Lebensraums: Tut uns allen bitte einen Gefallen. Auf Rolltreppen: links gehen, rechts stehen.

Es ist eine sozial akzeptierte Regel.

Es ist Common Sense.

Und vor allem: Es ist schlicht und einfach Rücksichtnahme.

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gif: tiktok

Städte sind hektische Orte. Menschen müssen aneinander vorbeikommen. Und das klappt nur, wenn wir lieb sind und höflich miteinander umgehen.

Schaut, ich verstehe es ja: Rolltreppen sind eine wunderbare Errungenschaft. Sie sind nur schon vom Konzept her dazu da, euch die Möglichkeit zu geben, auszuruhen und zu verweilen, während ihr eine Steigung bezwingt. Vielleicht seid ihr ja müde von einem langen Tag, vielleicht habt ihr es einfach nicht eilig und lasst euch Zeit. Bitte sehr: Bleibt auf der Rolltreppe stehen.

Einfach nicht vergessen, dass ihr nicht allein dort seid.

Viele eurer Mitmenschen haben vielleicht nicht den Luxus eurer Musse. Wir haben es eilig. Leider. Und manche von uns wollen schlicht vorwärts machen. Das Hinaufgehen auf einer Rolltreppe ist da eine willkommene Hilfe ... wäre da nicht irgendein rücksichtsloser Tölpel ohne jegliche Selbstwahrnehmung, der den Weg versperrt.

@ahmetbilgecomedy Replying to @Wendell CAN’T STOP WON’T STOP🇨🇭THE SWISS HERO IS THERE🇨🇭 #switzerland🇨🇭 #comedy #funny #swiss #switzerland ♬ original sound - Ahmet Bilge

Ja, ihr seid gemeint, ihr nervigen Teenager. Und ihr, ihr Landeier, die in die Stadt strömen zum Lädele. Und ihr Gym-Bros ebenfalls, die selbst im Stehen das Manspreading perfekt beherrschen. Und ihr, ihr Rentner, die ihr verblüfft seid darüber, dass – wow – heute so viel mehr Leute unterwegs sind als in eurer Jugend.

Und hey, es ist technisch nachvollziehbar, warum ihr euch der Situation, die ihr verursacht, glückselig unbewusst seid. Es ist normal für Teenies, so auf ihre kleine Peer Group fixiert zu sein, dass die Erwachsenenwelt um sie herum aufhört zu existieren. Und wer sich an ein ruhiges Dorfleben gewöhnt hat, muss selten anderen Fussgängern ausweichen. Diese Fitnessstudio-Macker sind nun mal das Produkt einer Welt, die leider immer noch ihnen entgegenkommt. Und du hast ja recht, Vreni: Zürich war früher tatsächlich nicht so überlaufen. Faktisch und historisch völlig korrekt.

Aber ihr steht trotzdem im Weg.

Tokio 2020, Flughafen Haneda mit Olympiawerbung Travellers stand on escalator with Tokyo Olympic and Paralympic Games logos at Haneda-Airport Domestic Terminal 1 on August 30, 2016, Tokyo, Japan. Betw ...
Tokio oder Osaka? An der Rolltreppen-Stehseite erkennt man's.Bild: imago

Übrigens: Ja, ich weiss, dass das kulturell keineswegs einheitlich ist. In Tokio stehen Pendler links auf der Rolltreppe und halten die rechte Seite für Gehende frei. In Osaka ist es genau umgekehrt.

Und geht mal an irgendeinen Flughafen dieser Welt – da fliegt jeglicher Gedanke daran, andere vielleicht vorbeizulassen, hochkant aus dem verdammten Fenster.

Spätestens jetzt melden sich die Logiker und Mathematiker zu Wort: Eine Seite für Gehende freizuhalten ist imfall weniger effizient für die Gesamtmenge.

Spongebob mocking https://imgflip.com/memegenerator
Njönjönjönjööö.Bild: imgflip.com

Denn während es der einzelnen Person in Eile zwar hilft, entsteht für alle anderen ein Engpass. An städtischen Nahverkehrsknotenpunkten ziehen es nämlich rund 75 Prozent der Pendler vor, zu stehen, anstatt die Rolltreppe hinaufzulaufen. Wenn 50 Prozent der physischen Fläche der Rolltreppe für nur 25 Prozent der Nutzer reserviert werden, entsteht ein Nadelöhr am Eingang, während die Gehspur unterbenutzt bleibt. Ausserdem benötigen Gehende einen Sicherheitsabstand von zwei bis drei Stufen, um bequem zu schreiten, wodurch der verfügbare Platz nicht voll ausgenutzt wird. Stehende hingegen können schön jede einzelne Stufe belegen.

Gewiss. Ist Mathematik. Bestreite ich gar nicht.

Aber die entscheidende Erkenntnis aus dem Obigen ist doch: Es hilft der einzelnen Person in Eile.

Wenn du es nicht eilig hast, macht dir eine Schlange vor der Rolltreppe nichts aus. Wenn du es aber eilig hast, bist du dankbar für die Überholspur, die rücksichtsvolle Mitpendler freihalten.

Escalator etiquette. Rolltreppen für Dummies. https://en.wikipedia.org/wiki/Escalator_etiquette
Klappt doch, oder?Bild: wikicommons

Interessant: Die oben zitierten 75/25-Statistiken stammen aus einer wegweisenden Studie der Londoner öffentlichen Verkehrsbetriebe, die 2015 an der U-Bahn-Station Holborn durchgeführt wurde. Und dennoch hält sich immer noch jeder einzelne Pendler in London an das «Links gehen, rechts stehen»-Regime. (Und den wenigen, die links stehen – Touris oder Betrunkene, meist –, werden von den Londonern mit aller Härte bestraft ... mit missbilligenden Blicken und leisem Gemurmel.).

Warum nur? Das Londoner ÖV-System ist eines der grössten der Welt. Die reinen Zahlen sind der Wahnsinn: An einem normalen Wochentag verzeichnet nur schon das London Underground alleine rund 4 Millionen Fahrten. Müsste da die Effizienz-Mathematik nicht eigentlich Vorrang haben?

Escalator etiquette. Rolltreppen für Dummies. https://en.wikipedia.org/wiki/Escalator_etiquette
Tja, in Taiwan versuchten sie das Auf-beide-Seiten-Stehen durchzusetzen … und alle stehen trotzdem noch rechts.Bild: wikicommons

Doch genau diese gewaltige Menge and Menschen ist der Grund, warum «Links gehen, rechts stehen» überlebt. Wenn derart viele Leute auf engstem Raum unterwegs sein müssen, funktioniert das nur, wenn sie höflich und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Konkret: Wir machen einander Platz. Diese Höflichkeit ermöglicht es, dass riesige Menschenmassen reibungslos funktionieren. Aus Notwendigkeit, übrigens: Denn bei diesen enormen Menschenmengen würde schon eine kleine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ausreichen, damit das gesamte System kollabiert. Überlegt mal: Ein kleiner Streit auf der Rolltreppe während der Rushhour; ein paar unschöne Worte, vielleicht ein kleiner Schubser ... Umstehende werden verletzt, der Rückstau erzeugt einen Dominoeffekt am Nadelöhr des Rolltreppeneingangs, der wiederum auf den Perron zurückschlägt, dadurch den Zugverkehr behindert, was erneut Rückstau erzeugt ... und das grösste unterirdische ÖV-Netz der Welt käme zum Stillstand.

Ich weiss, ich weiss: Hier in der Schweiz ist die Lage keineswegs so akut. Weniger Leute. Vor allem bedeutend weniger Rolltreppen. (Ich würde sogar vorsichtig behaupten, dass der Rolltreppen-Knigge in den letzten zehn Jahren oder so insgesamt besser geworden ist ... zumindest in Zürich, wo ich wohne.) Aber die zugrunde liegende Logik bleibt dieselbe: Rücksichtsvoll und höflich zu sein schafft nicht nur ein freundlicheres, angenehmeres Umfeld, es funktioniert schlicht und einfach besser.

Links gehen, rechts stehen VERDAMMT. Rolltreppen für Dummies.
Eben, wie gesagt: Zürich HB. Auch für Dummies begreifbar. Trotzdem klappt's amigs nicht.Bild: obi

Am Ende sind wir alle eben nicht blosse Zahlen in einer mathematischen Gleichung, sondern Menschen – emotional mitfühlende Wesen, die von kleinen Gesten der Freundlichkeit weit mehr profitieren als von einer kalten Effizienzrechnung.

Darum: Seid nett zueinander. Es ist gar nicht so schwer.

Und auf Rolltreppen gilt: links gehen, rechts f*cking stehen!

Danke.

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