Black Friday: Diese 8 Typen wirst du auch dieses Jahr wieder antreffen



8 Black-Friday-Typen, die dir schon am Donnerstag auf die Nerven gehen

Egal, wie du zum Black Friday (oder eigentlich zu sonst irgendwas) stehst, irgendjemanden wirst du damit schon nerven.

Und schon wieder eine US-Tradition, die den langen Weg über den Atlantik zu uns geschafft hat. Seit ein paar Jahren ist es auch bei uns gang und gäbe, am letzten Freitag des Novembers willkürlich anmutende Riesen-Rabatte und Mega-Deals in den Läden und auf den Websites unseres Vertrauens anzutreffen.

Der Grund oder die Idee dahinter bleibt den meisten Europäern (wie einigen US-Amerikanern womöglich auch) verborgen. Aber gegen Spezialangebote und Prozente wehrt sich ja schliesslich auch niemand. Oder etwa doch?

Wo andere ein Ende sehen, sieht er einen Anfang. Seiner Neugierde freien Lauf lassend stösst er mutig in neue Gefilde vor, entdeckt Schätze, von denen er nicht wusste, dass er sie besitzen muss, und erliegt dem Charme der Ausnahme – «man gönnt sich ja sonst nichts».

In seiner Unschuld liegt seine Stärke, in der Unbekümmertheit sein Glanz. Unregelmässig, ja, gar willkürlich kommt er in Kontakt mit dem Black Friday – in der Regel ohne zu wissen, wie ihm geschieht. Als vages Mysterium, als wandelndes Enigma kommt er, kauft eine tatsächliche Notwendigkeit und geht.

Er ist ...

Die grosse Schwäche dieses Typs ist, dass er sich seines Typs meist nicht gewahr ist. Als zahlengetriebenes Wesen ist ein Tag wie der Black Friday ein wahres Minenfeld für ihn. Denn anders als üblich ist in seiner Welt nicht der bezahlte Preis entscheidend, sondern das durch den Kauf Gesparte. Auch wenn die Ausgaben nicht horrend sind, so stellt er unbewusst stets sicher, dass das erworbene Gut in seinem Alltag möglichst unnütz ist.

Er ist ...

Bei diesem Typ ist nichts so, wie es scheint. Sein Wort ist – insbesondere am Black Friday – federleicht, Entschlossenheit ist bei ihm höchstens in homöopathischen Dosen nachweisbar. Die Strahlkraft der unbegrenzten Möglichkeit an diesem Tag bringt ihn fortlaufend vom Weg ab, er zagt, hadert, vergisst.

Er ist ...

Ein Typ, der das ganze Jahr hindurch anzutreffen ist, aber am Black Friday erst zur Höchstform aufläuft. Ein Weltmeister des Beteuerns und eine Koryphäe der Selbstlüge. «Dieses Mal schick' ich alles rechtzeitig zurück». Prognose: Nein, wirst du nicht.

Er ist ...

Ein oftmals ĂĽbersehener Typ, der das ganze Geschehen aus sicherer Distanz mitverfolgt. Er ist immun gegen die Versuchung, entzieht sich des Spar-Wettkampfs und versteht im Grunde gar nicht, um was es geht. Gelegenheit mag SparfĂĽchse machen. Doch diese Gelegenheit bleibt ihm (zum GlĂĽck?) vorenthalten.

Er ist ...

Sparen ist gut, denken ist besser – so das Mantra dieses Typs. Ein Schnäppchen liegt am Black Friday sicherlich drin, doch mit eiserner Logik schmettert er direkt alles ab, was nicht einen vorhersehbaren Nutzen oder einen hohen Grad an Notwendigkeit mit sich bringt. Geld schon dümmer ausgeben? Kennt er nicht.

Er ist ...

Ein Typ, der an keinem Black Friday fehlen darf. Er schaut auf alle dem Konsum frönenden hinab, lässt sie seine Überlegenheit spüren und setzt sich selbst die Krone des Mehrbesseren auf. Weitere Feiertage für ihn sind Weihnachten, Halloween und der St. Patrick's Day.

Er ist ...

