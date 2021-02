Spass

Klischeekanone

Coronavirus: 9 Fanartikel gegen die Corona-Müdigkeit



Corona-müde? Diese 9 Corona-Fanartikel machen dich wieder wach!

Hände hoch, wer die Schnauze voll hat von Corona? Gut, danke. Anyways, jammern nützt ja nichts. Also haben wir uns gedacht, das Feuer neu zu entfachen. Mit materiellem Pseudo-Grümpel, wie es sich im gepflegten Kapitalismus gehört!

Als Bundesrat Alain Berset einst – es muss im März des letzten Jahres gewesen sein – darauf hinwies, dass wir uns in einem Marathon und keinem Sprint befinden, nahmen wir das so an und pflichteten ihm treu bei. Nun sind wir gefühlt bei Kilometer 8456 der Pandemie und noch immer wissen wir nicht, wo das Ziel sein wird.

Kurzum: Die Pandemie geht den meisten von uns langsam aber sicher an die Substanz. Auch jenen, die bislang von den brutalen Folgen der Pandemie verschont wurden. Aber was will man denn tun? Sich die Normalität herbeiträumen? Das Abnormale wegdenken? Oder einfach hypothetischen Merchandise designen, um neue Motivation zu entfachen?

Letzteres soll es sein. Denn nichts füllt das Vakuum in unserer geschundenen Volksseele besser als Materielles. Auch wenn es nur ein Gedankenspiel ist. Hauptsache unser Gemüt wird für eine kurze Zeit erhellt. Ein Gedankenspiel, das unsere treuen User natürlich bereits vom letzten Jahr schon kennen.

Für alle, die es verpasst haben, hier noch einmal zum Nachholen:

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson Z Shutterstock

Bild: watson Z Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Noch mehr Seichtes zum verdammten Coronavirus:

... und hier noch alles, was du wirklich zur Corona-Pandemie wissen musst:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

19 Gesundheitstipps vom schlechtesten Arzt der Welt Hast du auch einen Schnabel? Das musst du über die FFP2-Masken wissen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter