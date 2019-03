Spass

Comics: Darum haben sich Micky Maus und Donald Duck nie getroffen



Bild: Disney ABC Television Group

Darum haben sich Micky Maus und Donald Duck in den Comics nie getroffen



Micky Maus und Donald Duck sind die Helden unserer Kindheit. Gemeinsam erlebten sie die verrücktesten Abenteuer – aber nur auf dem Bildschirm. Denn in den beliebten Comicbüchern trafen sie damals nie aufeinander. Dafür gibt es einen bestimmten Grund, wie der Comic-Übersetzer Wolfgang J. Fuchs nun verriet.



Twitter-Nutzerin Berit Glanz wollte es wissen: Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Donald und Mickey sich in den Comics nie treffen?

In diesem Interview mit W. Fuchs gibt es eine Erklärung, die (mal wieder) beweist, dass man auch auf mediale Rahmenbedingungen schauen muss, wenn man inhaltliche Strukturen verstehen will. pic.twitter.com/gjg1c8TjwI — Berit Glanz (@beritmiriam) 15. März 2019

Viele Nutzer zerbrachen sich daraufhin darüber den Kopf. Ein Interview von Fuchs mit der «Deutschen Welle» verrät den wahren Grund, der aus heutiger Sicht ein wenig kurios erscheint.



«Das hat mit einer postalischen Regelung in den USA zu tun. Comichefte konnte man nur dann zum ermässigten Zeitschriftenverkehr verschicken, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllten. So musste mehr als eine Geschichte im Heft enthalten sein und in der zweiten Geschichte müssen auch andere Figuren vorkommen. Wenn in der zweiten Geschichte dieselben Figuren vorkamen, dann galt das Privileg der ‹second class postage› nicht. Folglich mussten Micky Maus und Donald Duck in getrennten Geschichten auftreten.» dw.com

Auf diese Weise konnte Disney die Hefte günstiger an die Menschen bringen. Inzwischen werfe man aber alle Figuren in einen Topf, weil es die postalische Regelung nicht mehr gibt. Aktuell sind beide Figuren sowohl in den Trickfilmen, als auch in Comic-Büchern zusammen zu sehen. Seit 1967 werden die Geschichten von Micky und Donald in Deutschland im «Lustigen Taschenbuch» herausgegeben.



Wer war zuerst da: Die Maus oder die Ente? Obwohl die Ente aus Entenhausen unter den Zuschauern mit seiner Tollpatschigkeit besonders populär wurde, war die flinke Maus zuerst da. Micky erschein 1928 im Film «Steamboat Willie» und erhielt danach schnell eine eigene Trick- und Comicserie. Donald Duck war zum ersten Mal als Freund von Micky Maus 1931 in einem Bilderbuch zu sehen. 1936 erhielt auch er eine eigene Comic-Serie.



(so/watson.de)

