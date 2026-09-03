20 witzige Zitate von klugen Köpfen
Humor ist ein Zeichen von Intelligenz. Ist es daher verwunderlich, dass einige der klügsten Menschen der Geschichte auch die witzigsten waren?
«Um im Leben erfolgreich zu sein, braucht man zwei Dinge: Ignoranz und Selbstvertrauen.»
«Wenn ich gut bin, bin ich sehr, sehr gut. Aber wenn ich böse bin, bin ich noch besser.»
«Auf jeden Fall! Heirate! Wenn du eine gute Frau bekommst, wirst du glücklich. Wenn du eine schlechte bekommst, wirst du ein Philosoph.»
«Überlegt sich ein Mann, wohin er gehen soll, wirkt er dabei ausserordentlich wichtig und würdevoll. Und nimmt dann meistens den falschen Weg.»
«Nur zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Und beim Ersteren bin ich mir nicht ganz sicher.»
«Der Erfolg hat mich nicht verdorben – ich war schon immer unerträglich.»
«Wenn jemand schlecht über dich spricht, verteidige dich nicht. Sag einfach: ‹Er kennt meine übrigen Fehler wohl nicht, sonst hätte er nicht nur diese erwähnt.›»
«Brave Frauen schreiben selten Geschichte.»
«Das ganze Problem der Welt ist, dass Dummköpfe sich ihrer Sache völlig sicher sind, die Klugen aber voller Zweifel.»
«Konsens bedeutet offenbar, alle Überzeugungen, Prinzipien, Werte und Positionen aufzugeben – um etwas zu finden, an das niemand glaubt, aber gegen das niemand etwas hat.»
«Was ich von der westlichen Zivilisation halte? So etwas wäre sicher eine gute Idee.»
«Männer führen Kriege. Frauen gewinnen sie.»
«Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – ausser allen anderen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert wurden.»
«Ich habe unter meinem Rang geheiratet. Aber das tun alle Frauen – nur schon vom Niveau her.»
«Mir ist aufgefallen, dass selbst Leute, die glauben, alles sei vorherbestimmt, nach links und rechts schauen beim Überqueren der Strasse.»
«Unterschätze nie die Fähigkeit eines Mannes, eine Frau zu unterschätzen.»
«Denk daran: Heute ist das Morgen, über das du dir gestern Sorgen gemacht hast.»
«Ich trank, um meine Sorgen zu ertränken, aber die Mistkerle haben schwimmen gelernt.»
«Als ich im Gefängnis war, sagten mir die Wärter, was ich tun sollte. Als ich Präsident war, sagte mir mein Kabinett, was ich tun sollte. Jetzt, wo ich im Ruhestand bin, sagen mir meine Ärzte, was ich tun sollte. Ich habe mein Leben lang für die Freiheit gekämpft und warte immer noch darauf, zu erfahren, wie sie sich anfühlt.»
«Zeige mir einen gesunden Menschen, und ich heile ihn dir.»