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20 der witzigsten Zitate grosser Persönlichkeiten der Geschichte

20 witzige Zitate von klugen Köpfen

Humor ist ein Zeichen von Intelligenz. Ist es daher verwunderlich, dass einige der klügsten Menschen der Geschichte auch die witzigsten waren?
03.09.2026, 04:5703.09.2026, 04:57
Oliver Baroni
Oliver Baroni

In this undated portrait released by The Mark Twain House &amp; Museum, author Mark Twain, born Samuel Langhorne Clemens is shown. (AP Photo/The Mark Twain House &amp; Museum)
Bild: AP The Mark Twain House & Museum
«Um im Leben erfolgreich zu sein, braucht man zwei Dinge: Ignoranz und Selbstvertrauen.»
Mark Twain

This image released by PBS shows Mae West in a scene from the 1933 film &quot;I&#039;m No Angel.&quot;
Bild: keystone
«Wenn ich gut bin, bin ich sehr, sehr gut. Aber wenn ich böse bin, bin ich noch besser.»
Mae West

Statue of the ancient Greek philosopher Socrates in Athens, Greece. Copyright: xx
Bild: IMAGO
«Auf jeden Fall! Heirate! Wenn du eine gute Frau bekommst, wirst du glücklich. Wenn du eine schlechte bekommst, wirst du ein Philosoph.»
Sokrates

English crime mystery writer Agatha Christie at her home, Greenway House, Devon, England, 1946 / File Reference 34145-432THA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCinemaxLegacyxCollection/ThexHo ...
Bild: imago
«Überlegt sich ein Mann, wohin er gehen soll, wirkt er dabei ausserordentlich wichtig und würdevoll. Und nimmt dann meistens den falschen Weg.»
Agatha Christie

German-born theoretical physicist Albert Einstein (1879 - 1955) at home in Princeton, New Jersey, 1944. (Photo by Popperfoto via Getty Images/Getty Images)
Bild: Popperfoto
«Nur zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Und beim Ersteren bin ich mir nicht ganz sicher.»
Albert Einstein

Fran Lebowitz https://en.wikipedia.org/wiki/Fran_Lebowitz#/media/File:Christopher_Macsurak_Fran_Lebowitz.jpg
Bild: wikicommons
«Der Erfolg hat mich nicht verdorben – ich war schon immer unerträglich.»
Fran Lebowitz

Epiktet - Griechischer Philosoph der Stoa. Phantasieporträt Epiktets in der 1715 erschienenen lateinischen Versfassung des Handbüchleins von Edward Ivie unter dem Titel Epicteti Enchiridion Latinis ...
Bild: wikicommons
«Wenn jemand schlecht über dich spricht, verteidige dich nicht. Sag einfach: ‹Er kennt meine übrigen Fehler wohl nicht, sonst hätte er nicht nur diese erwähnt.›»
Epiktet

Laurel Thatcher Ulrich https://de.wikipedia.org/wiki/Laurel_Thatcher_Ulrich
Bild: wikicommons
«Brave Frauen schreiben selten Geschichte.»
Laurel Thatcher Ulrich

Der walisische Mathematiker und Philosoph Bertrand Russell, 3. Earl of Russell, Vorkaempfer der Friedensbewegung und Verfasser der &#039;Principia Mathematica&#039;, aufgenommen am 27. Oktober 1962. ( ...
Bild: KEYSTONE
«Das ganze Problem der Welt ist, dass Dummköpfe sich ihrer Sache völlig sicher sind, die Klugen aber voller Zweifel.»
Bertrand Russell

Prime Minister Margaret Thatcher addresses the 55th Annual Conservative Women &#039;s Conference at the Barbican Centre in London, May 22, 1985. Her keynote speech was on inflation.(KEYSTONE/EPA/PA/St ...
Bild: EPA PA
«Konsens bedeutet offenbar, alle Überzeugungen, Prinzipien, Werte und Positionen aufzugeben – um etwas zu finden, an das niemand glaubt, aber gegen das niemand etwas hat.»
Margaret Thatcher

Mahatma Ghandi Mohandas Karamchand Gandhi https://de.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi#/media/Datei:Mahatma-Gandhi,_studio,_1931.jpg
Bild: wikicommons
«Was ich von der westlichen Zivilisation halte? So etwas wäre sicher eine gute Idee.»
Ghandi

Elisabeth I., Königin von England https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_I.
Bild: wikicommons
«Männer führen Kriege. Frauen gewinnen sie.»
Elisabeth I.

British Prime Minister Winston Churchill, accompanied by his wife Lady Churchill, inspecting the 1st American Squadron of the Home Guard on Horse Guards Parade during the Second World War, 9th January ...
Bild: Mirrorpix
«Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – ausser allen anderen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert wurden.»
Winston Churchill

Lady Astor, Nancy Astor by John Singer Sargent https://de.wikipedia.org/wiki/Nancy_Astor#/media/Datei:Nancy_Viscountess_Astor_by_John_Singer_Sargent.jpeg
Bild: wikicommons
«Ich habe unter meinem Rang geheiratet. Aber das tun alle Frauen – nur schon vom Niveau her.»
Lady Astor

epa04511607 British astrophysicist Professor Stephen Hawking speaks during a press conference in London, Britain, 02 December 2014. US semiconductor chip maker Intel demonstrated for the first time wi ...
Bild: EPA/EPA
«Mir ist aufgefallen, dass selbst Leute, die glauben, alles sei vorherbestimmt, nach links und rechts schauen beim Überqueren der Strasse.»
Stephen Hawking

Sara Paretsky https://saraparetsky.com/wp-content/uploads/2022/05/slider975.png
Bild: saraparetsky.com
«Unterschätze nie die Fähigkeit eines Mannes, eine Frau zu unterschätzen.»
Sara Paretsky

Dale Carnegie, 1937 https://www.britannica.com/biography/Dale-Carnegie
Bild: britannica.com
«Denk daran: Heute ist das Morgen, über das du dir gestern Sorgen gemacht hast.»
Dale Carnegie

EUA01.- NUEVA YORK (EEUU), 12/02/2015.- Fotografía sin fecha cedida hoy, martes 12 de mayo de 2015, de la artista Frida Kahlo sosteniendo una figura. La Casa Azul de Coyoacán (México) tiene durante un ...
Bild: Jardín Botánico de Nueva York
«Ich trank, um meine Sorgen zu ertränken, aber die Mistkerle haben schwimmen gelernt.»
Frida Kahlo

FILE - In this, Saturday, May 9, 2009 file photo, South Africa&#039;s former President Nelson Mandela smiles as newly appointed President Jacob Zuma makes his speech during his Inauguration in Pretori ...
Bild: ASSOCIATED PRESS/AP
«Als ich im Gefängnis war, sagten mir die Wärter, was ich tun sollte. Als ich Präsident war, sagte mir mein Kabinett, was ich tun sollte. Jetzt, wo ich im Ruhestand bin, sagen mir meine Ärzte, was ich tun sollte. Ich habe mein Leben lang für die Freiheit gekämpft und warte immer noch darauf, zu erfahren, wie sie sich anfühlt.»
Nelson Mandela

Porträt von Carl Gustav Jung, aufgenommen um 1935. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ETH-BIB-Jung,_Carl_Gustav_(1875-1961)-Portrait-Portr_14163_(cropped).tif
Bild: Wikimedia / ETH Bibliothek Zürich
«Zeige mir einen gesunden Menschen, und ich heile ihn dir.»
C. G. Jung
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Es ist passiert: Ich trinke alkfreies Bier
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Auf der UK-Tour im Mai ist es mir zum ersten Mal aufgefallen: Unsere Sängerin trinkt ja ausschliesslich alkoholfreies Bier. Und nein, sie ist keine Abstinenzlerin.
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