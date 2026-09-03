20 witzige Zitate von klugen Köpfen

«Als ich im Gefängnis war, sagten mir die Wärter, was ich tun sollte. Als ich Präsident war, sagte mir mein Kabinett, was ich tun sollte. Jetzt, wo ich im Ruhestand bin, sagen mir meine Ärzte, was ich tun sollte. Ich habe mein Leben lang für die Freiheit gekämpft und warte immer noch darauf, zu erfahren, wie sie sich anfühlt.»