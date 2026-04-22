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Picdump 184 – Memes auf die Eins!

22.04.2026, 04:0922.04.2026, 04:09
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Siänta brüchts nur ganz wenig und hitu sind das Memes. Merci an alli wo öi ditz mal d Kommentarspalta fillunt, als gäbis keis moru.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
15.04.2026 07:35
Da hatte Fischer doch trotzdem recht, sich nicht impfen zu lassen!
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goschi
Leser-Kommentar von goschi
15.04.2026 09:41
😂🤣👍
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
15.04.2026 07:05
😏
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
15.04.2026 07:09
Und schon wieder das Trumpeltier... er ist halt ergiebig...
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Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
15.04.2026 07:33
Achtung, hüpfhüpf, der kommt flach!
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Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
15.04.2026 06:16
🖱️
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Picdump 183 вЂ“ du willst sie, hier kommen sie: Memes!\nрџ–±пёЏ
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
15.04.2026 08:56
Rubrik, Wussten Du das?
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Sirius B.
Leser-Kommentar von Sirius B.
15.04.2026 07:11
Guten Morgen Sergio. Der PiDi wirkt am Morgen wie jedesmal wunder! Danke
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Picdump 183 – du willst sie, hier kommen sie: Memes!\nGuten Morgen Sergio. Der PiDi wirkt am Morgen wie jedesmal wunder! Danke
goschi
Leser-Kommentar von goschi
15.04.2026 09:41
Fühl ich, fühl ich... Und ich bin Atheist, der die Kirchen nicht mag...
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
15.04.2026 07:00
👾
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
15.04.2026 07:43
Jo, so war es...
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
15.04.2026 07:29
...
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
15.04.2026 09:57
Dazwischen mal ein Jöh Meme
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Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
15.04.2026 07:45
Da ist dieses Geräusch 🤪
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
15.04.2026 10:44
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
15.04.2026 07:06
Mittwoch-Schmuddel zum ersten....
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Picdump 183 – du willst sie, hier kommen sie: Memes!\nMittwoch-Schmuddel zum ersten....
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
15.04.2026 10:45
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Donkey aka Graues Langohr
Leser-Kommentar von Donkey aka Graues Langohr
15.04.2026 07:51
Muttchen sagte immer. Man spielt nicht mit dem Essen!! Dabei gab ich mir so Mühe……..
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Picdump

Immerhin gab es deswegen keine Kriege. 🤷🏻‍♂️

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Manche sagen, der Hinduismus sei die beste Religion.
Manche sagen das Christentum. Manche sagen der Islam, aber tief im Inneren wissen wir alle, dass der Picdump die beste Religion ist.

Das bedeutet dann wohl eher nein.

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Bild: imgur

Hast du nach der Arbeit Zeit?
Ich nach der Arbeit:

Schmeckst du es auf der Zunge?

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Bild: imgur

Du kannst dieses Foto schmecken.
Man schmeckt den Löffel mehr als das Eis.

Der ganze Charakter von Katzen in einem Bild.

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Bild: imgur

Ich musste mehr lachen, als ich wollte.

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Bild: imgur

Schön abgewehrt.

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Bild: imgur

Wie introvertierte Menschen sind:
Bro, ich bin in deiner Stadt.
Geniesse es!

Immerhin denken beide das Gleiche.

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Bild: imgur

Wenn du Brokkoli hasst, aber der Brokkoli dich auch hasst.

Es ist so ein brutales Gefühl.

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Bild: imgur

Wenn man um 7 Uhr eincheckt, vier Stunden arbeitet und dann feststellt, dass es erst 7:05 Uhr ist.

Das ist heute das akkurateste Meme.

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Bild: imgur

Ein Delfin, der dich verfolgt.
Du.

Es ist eine Religion.

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Bild: imgur

Der Blick passt wirklich 1 zu 1.

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bild: imgur

Ich, wie ich meine Mutter ansehe, nachdem sie mein tiefstes, dunkelstes Geheimnis preisgegeben hatte, um unsere Gäste zum Lachen zu bringen.

Solange es schmeckt.

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Bild: imgur

Coca-Cola, nachdem man herausgefunden hat, dass Zucker billiger als Kokain, legal und neunmal suchterzeugender ist.

Das ist wahre Anerkennung.

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Bild: instagram

Du hast das so einfach aussehen lassen, also hab ich's auch mal versucht … Ich habe meinen Knöchel knacken hören und mir ist ein Furz entwischt. Das ist gar nicht so einfach. Gut gemacht!

So lernt man heutzutage wohl Menschen kennen.

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Bild: imgur

Ich habe seine Geburtszeit.
Ich:

Absolut verständlich.

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Bild: imgur

Eigentlich brauchte ich gar kein Brot, aber ausser dem waren nur noch ein Toaster und ein Badewannenstöpsel in meinem Einkaufswagen. Ich wollte nicht, dass sich die Kassiererin Sorgen macht.

Den Film stelle ich mir sehr witzig vor.

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bild: imgur

Ich fühle dieses Bild so sehr.

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Bild: imgur

Wenn man betrunken ist und versucht, vom Beifahrersitz aus die Speisekarte von Taco Bell zu lesen.

Ginge das Aufräumen doch mit dem gleichen Ehrgeiz voran.

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Bild: imgur

Ich, auf der Suche nach der perfekten Playlist, um mein Zimmer aufzuräumen.

Wirklich eine seiner beeindruckendsten Leistungen.

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Bild: instagram

Nur zur Erinnerung: Jesus war 33 Jahre alt und schaffte es, an einem Donnerstag zwölf seiner Jungs zum Abendessen zusammenzubringen. Das ist wirklich beeindruckend.

Sorry, aber das Tier kann doch nicht tödlich sein.

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Bild: imgur

Wenn Geparden so gefährlich sind, dann erklär das mal.

Ich sage dann ja immer «Ah voilà».

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Bild: imgur

Wie ich «Oooohhhh» sage und es immer noch nicht verstanden habe.

Es war so eine unbeschwerte Zeit.

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Bild: imgur

Ich als 7-Jähriger, wie ich meine Mutter durch das Fenster des McDonald's-Spielbereichs anschaue, als sie sagt, es sei Zeit zu gehen.

Ein wirklich schreckliches Gefühl.

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Bild: imgur

Wie ich mich fühle, wenn ich meinen abendlichen süssen Genuss mit 2000 Kalorien nicht habe.

Bei diesem Meme habe ich etwas länger gebraucht.

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Bild: imgur

Wenn Kinder das machen, schmilzt mir das Herz.
Ich dachte, ihre Finger hätten Bauchmuskeln

🥰🥰🥰

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Bild: instagram

Milliardäre mit zwölf Jachten und einem Privatjet.
Hund mit einem Stock

Welch grossartige Idee!

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Bild: imgur

Was wäre, wenn man «Kevin – Allein zu Haus» neu verfilmen würde, aber mit einem erwachsenen Kevin, der sein Zuhause in der Purge-Nacht verteidigt?

Er hat uns alle angelogen.

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Bild: instagram

Akon mit seinen 9 Kindern.
Der gleiche Typ, der «Lonely» gesungen hat

So ändern sich die Ansichten.

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Bild: imgur

Als ich einen Job gefunden hatte, wurde mir klar, dass meine Mutter recht hatte: Ich habe doch Essen zu Hause.

Du, wenn du während der Arbeit den PiDi liest.

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Bild: imgur

Wenn dein Chef vorbeikommt und du so tun musst, als würdest du arbeiten.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
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Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
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