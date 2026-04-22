Picdump

Picdump 184 – Memes auf die Eins!

Sergio Minnig Folge mir

Mehr «Spass»

Siänta brüchts nur ganz wenig und hitu sind das Memes. Merci an alli wo öi ditz mal d Kommentarspalta fillunt, als gäbis keis moru.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



was willst du dir ansehen? Best-of Kommentarspalte: Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Immerhin gab es deswegen keine Kriege. 🤷🏻‍♂️

Manche sagen, der Hinduismus sei die beste Religion.

Manche sagen das Christentum. Manche sagen der Islam, aber tief im Inneren wissen wir alle, dass der Picdump die beste Religion ist.



Das bedeutet dann wohl eher nein.

Hast du nach der Arbeit Zeit?

Ich nach der Arbeit:



Schmeckst du es auf der Zunge?

Du kannst dieses Foto schmecken.

Man schmeckt den Löffel mehr als das Eis.



Der ganze Charakter von Katzen in einem Bild.

Ich musste mehr lachen, als ich wollte.

Schön abgewehrt.

Wie introvertierte Menschen sind:

Bro, ich bin in deiner Stadt.

Geniesse es!



Immerhin denken beide das Gleiche.

Wenn du Brokkoli hasst, aber der Brokkoli dich auch hasst.

Es ist so ein brutales Gefühl.

Wenn man um 7 Uhr eincheckt, vier Stunden arbeitet und dann feststellt, dass es erst 7:05 Uhr ist.

Das ist heute das akkurateste Meme.

Ein Delfin, der dich verfolgt.

Du.

Es ist eine Religion.

Der Blick passt wirklich 1 zu 1.

Ich, wie ich meine Mutter ansehe, nachdem sie mein tiefstes, dunkelstes Geheimnis preisgegeben hatte, um unsere Gäste zum Lachen zu bringen.

Solange es schmeckt.

Coca-Cola, nachdem man herausgefunden hat, dass Zucker billiger als Kokain, legal und neunmal suchterzeugender ist.

Das ist wahre Anerkennung.

Du hast das so einfach aussehen lassen, also hab ich's auch mal versucht … Ich habe meinen Knöchel knacken hören und mir ist ein Furz entwischt. Das ist gar nicht so einfach. Gut gemacht!

So lernt man heutzutage wohl Menschen kennen.

Ich habe seine Geburtszeit.

Ich:

Absolut verständlich.

Eigentlich brauchte ich gar kein Brot, aber ausser dem waren nur noch ein Toaster und ein Badewannenstöpsel in meinem Einkaufswagen. Ich wollte nicht, dass sich die Kassiererin Sorgen macht.

Den Film stelle ich mir sehr witzig vor.

Ich fühle dieses Bild so sehr.

Wenn man betrunken ist und versucht, vom Beifahrersitz aus die Speisekarte von Taco Bell zu lesen.

Ginge das Aufräumen doch mit dem gleichen Ehrgeiz voran.

Ich, auf der Suche nach der perfekten Playlist, um mein Zimmer aufzuräumen.

Wirklich eine seiner beeindruckendsten Leistungen.

Nur zur Erinnerung: Jesus war 33 Jahre alt und schaffte es, an einem Donnerstag zwölf seiner Jungs zum Abendessen zusammenzubringen. Das ist wirklich beeindruckend.

Sorry, aber das Tier kann doch nicht tödlich sein.

Wenn Geparden so gefährlich sind, dann erklär das mal.

Ich sage dann ja immer «Ah voilà».

Wie ich «Oooohhhh» sage und es immer noch nicht verstanden habe.

Es war so eine unbeschwerte Zeit.

Ich als 7-Jähriger, wie ich meine Mutter durch das Fenster des McDonald's-Spielbereichs anschaue, als sie sagt, es sei Zeit zu gehen.

Ein wirklich schreckliches Gefühl.

Wie ich mich fühle, wenn ich meinen abendlichen süssen Genuss mit 2000 Kalorien nicht habe.

Bei diesem Meme habe ich etwas länger gebraucht.

Wenn Kinder das machen, schmilzt mir das Herz.

Ich dachte, ihre Finger hätten Bauchmuskeln



🥰🥰🥰

Milliardäre mit zwölf Jachten und einem Privatjet.

Hund mit einem Stock



Welch grossartige Idee!

Was wäre, wenn man «Kevin – Allein zu Haus» neu verfilmen würde, aber mit einem erwachsenen Kevin, der sein Zuhause in der Purge-Nacht verteidigt?

Er hat uns alle angelogen.

Akon mit seinen 9 Kindern.

Der gleiche Typ, der «Lonely» gesungen hat



So ändern sich die Ansichten.

Als ich einen Job gefunden hatte, wurde mir klar, dass meine Mutter recht hatte: Ich habe doch Essen zu Hause.

Du, wenn du während der Arbeit den PiDi liest.

Wenn dein Chef vorbeikommt und du so tun musst, als würdest du arbeiten.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 86 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!