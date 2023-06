Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!

«Salü zämu. Schön sider öi an dischum Mittwoch wider hier ver di beschtu Memes z gseh. Äs geit gat sofort los, aber zerscht chunt nu, nur ver ew, z Titelbild:»* («Hallo zusammen. Schön, seid ihr auch an diesem Mittwoch wieder hier, um die besten Memes zu sehen. Es geht gleich los, aber zuerst kommt noch, nur für euch, das Titelbild.» Auf Walliserdeutsch)

*Entschuldigt, ich war letzten Mittwoch nicht im Büro. Daher kann es sein, dass das eine oder andere Meme an mir vorbeigegangen ist. Es sei mir verziehen.

Und hier ist es:

Die Idee kam von:

calihente111_be



Das sollte das Titelbild beinhalten:

Eine Tintenfisch-Invasion, von der wir nur durch Memes gerettet werden können.

Und so soll das Werk heissen:

Memes retten Leben!

Und hier ist es:

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine «Lust» auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Und für alle anderen:

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Und damit willkommen zum Picdump!

«So sieht es aus, wenn meine Gehirnzellen versuchen, am Morgen meinen Körper zu starten.»

Beweise genug Geduld, bis der Spülkasten auch wirklich wieder voll ist, bevor du es nochmals probierst!

«Ich: *Versuche, bei einem Freund die Toilette zu spülen*

Unspülbare Kacke:»

Schachmatt!

«*Ich bei einem Barbeque*

‹Ist das nicht dein dritter Teller?›

Ich: ‹Ist das nicht dein dritter Mann?›»

Wenn du nicht gerade darauf hockst ...

«‹Wo ist die Fernbedienung?›

Die Fernbedienung:»

Das kratzt am Ego ...

«Du: ‹Ich bin erst 35, ich habe mein ganzes Leben noch vor mir.›

Sportmoderator: ‹Hier kommt der älteste Spieler der Liga. Er ist 32. Ein Wunder.›»

Jeden Franken wert!

Immerhin keinen Alkohol. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Meine Organe, wie sie mich bei der Einnahme von 800 mg Ibuprofen auf nüchternem Magen, die ich mit zwei Energydrinks runterspüle, beobachten.»

Tief wie der Ozean.

«‹Deine Augen sagen viel über dich aus!›

Ich bin pleite, schick mir Geld!»

Das halten wir für ein Gerücht.

«Früher gingen die Leute wirklich in ein Autohaus und sagten: ‹Ja, das ist das Auto, für das ich die nächsten 5 Jahre bezahlen möchte.›»

Die gefährlichen Worte.

«Ich, wie ich versuche, nicht zu weinen.

Jemand: ‹Was ist los?›»



Dicpump?

Absolut wiederlich!

«Wie Leute, die sagen, dass Milch vor dem Müsli (in die Schüssel) kommt, ihre Hotdogs essen.»

Warum trifft das so sehr zu? 😂

«Wenn Serviererinnen mit dem Küchenpersonal ausgehen.»

Es ist nur ein bisschen gelogen.

«‹Wo bist du?›

‹Im Gym!›

‹????? Schick mir ein Foto.›»

Horror-Movie-Fans so:

«Ich, wie ich zusehe, wie jemand in einem Horrorfilm in winzige Stücke zerlegt wird.»

Die Schattenseiten des Kinderstar-Daseins.

«Das Leben eines weiteren jungen Schauspielers wird durch Drogen und Alkohol zerstört.»

ICH – WILL – DAS!

«Ich bin zu alt und finanziell zu verantwortungsbewusst, um das zu wollen. Aber ich will es.»

Der ist so schlecht, dass er schon fast wieder gut ist.

Wer eine bessere Idee hat, gerne in die Kommentare damit.

«‹Wo ist der beste Platz, um sich während eines Erdbebens aufzuhalten?›

Ich, ein Intellektueller:»

Schlechte, englische Wortspiele, irgendjemand?

Solange es hilft. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Depressionen.

Ich, wie ich Geld ausgebe, das ich nicht habe, und Dinge kaufe, die ich nicht brauche.»



«Das isch Läbe!»

«Ich, zwei Minuten, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin.»

Trollen ist für manche eine Lebenseinstellung!

🙃

«Meine Rechnungen vom letzten Monat treffen die Rechnungen von diesem Monat.»

Sorry, das Meme wurde nicht von mir so dumm zugeschnitten ... lustig ist es dennoch.

«Ich: ‹Ich glaube, ich habe draussen etwas gehört.›

Papa: ‹Lass den Hund rausgehen und nachsehen.›

Der Hund:»

«Die guten, alten Zeiten.»

«Ah, die 80er-Jahre ... als ein Kind noch seine Geburtstagskerzen über einem Aschenbecher ausblies, direkt neben einem offenen Bier, während jemand eine brennende Zigarre neben seinem Gesicht hielt.»

Türütüdüdüdü!​

Schon wieder ein englisches Wortspiel.

Von wegen, ein Bild kann man nicht spüren.

«Mama: ‹Esst euer Essen, es ist nicht so heiss.›

Das Essen:»

Wie viele Schraubenschlüssel das wohl gedauert hat?

«Wenn du aus Erfahrung weisst, dass du den Schraubenschlüssel oder die Mutter fallen lassen wirst.»

Das Meme kommt im Gegensatz zum Song zu spät.

«Kate Bush in 1985, nachdem sie ‹Running Up That Hill› veröffentlicht hat: ‹Ich schätze, ihr seid noch nicht bereit dafür. Aber eure Kinder werden es lieben.›»

Mit besonderer Spezialisierung auf die Hotelbranche.

«Der Erfinder des Kissens, der dafür sorgt, dass zwei zu viel sind und eines nicht genug ist:»

Das kann man halt nicht planen ...

«Die Tochter, von der ich dachte, dass ich sie haben würde:

Die Tochter, die ich tatsächlich habe:»

Ogh ouw! 😧

«Wenn dein Kumpel mit 150 Meilen pro Stunde (ca. 241 km/h) fährt und sagt: ‹Ich habe sie geliebt, Bruder ...›»

Oder sogar ein Festival-Flyer?

«Metal-Fans so: ‹Das ist meine Lieblingsband.›»

Mindfuck!

«Eine Pizza ist im Grunde ein Echtzeit-Kuchendiagramm, das anzeigt, wie viel Pizza noch übrig ist.»

Das war's für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!