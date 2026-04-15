Picdump

Picdump 183 – du willst sie, hier kommen sie: Memes!

Sergio Minnig Folge mir

Mehr «Spass»

Wiär alli scho gmeint der Summer sige da und zäg, is numal chalt wordu. April halt ... aber immerhin is und wirds scho wider wärmer. Und egal wie z Wätter isch, Memes hets immer.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



was willst du dir ansehen? Best-of Kommentarspalte: Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch.

Ein grossartiges Symbolbild.

So fühle ich mich, wenn ich versuche, einen Screenshot zu machen, aber stattdessen mein Handy ausschalte.

Das ist die richtige Einstellung.

Wie man Freunde findet.

Hallo, mein Name ist Stephen.

Halt die Schnauze, Stephen, ich bin hier, um etwas zu lernen.



So was sollte verboten werden.

Wie mein Chef jeden Freitag auf den freien Termin um 16 Uhr in meinem Kalender schaut.

Das Kind scheint zwar faul zu sein, aber immerhin nicht dumm.

Ich: Hast du deine Kleider aufgehängt?

Mein Kind: Jap.

Scheiss Toner …

Ich, nachdem ich versucht habe, den Bürodrucker zu reparieren.

Solche Schilder sind doch echt praktisch.

(Unübersetzbar.)

ÖVler lieben dieses Meme.

Sie: Was ist das für ein herrlicher Duft, den du trägst? Er riecht teuer.

Er: Ist er, es ist Benzin.

Gut zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, der das tut.

Wenn du eine E-Mail verschickst und sofort zum Ordner Gesendete-E-Mails wechselst, um sie aus der Perspektive des Empfängers zu lesen.

Das wünschte ich mir auch.

Das ist das Mass an «mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern», das ich derzeit an den Tag lege.

Das ist eine sogenannte 1-Million-Dollar-Idee.

Ein echter Smart-TV würde die Lautstärke erhöhen, sobald du anfängst, Chips zu essen.

gUtEN moRgEn?!

Wie ich morgens meinen Wecker ausschalte.

Ach, so war das also.

Mach Platz, Rose.

Leo, ich bin 27.​

Wie wenn irgendwo «Blackdump» steht.

Dieses Foto enthält möglicherweise gewalttätige oder drastische Darstellungen.

Ich:

Einfach unauffällig rauslaufen.

Ich, wie ich die Bäckerei verlasse, nachdem ich ein Baguette gestohlen habe.

Es ist so frustrierend.

Wenn du schon seit 15 Minuten vor dem Ladebildschirm sitzt und feststellst, dass dort steht: «Drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren.»

Seine fünf Minuten Ruhm.

Alkohol und Drogen schaden 80 % der Obdachlosen.

Es ist so mutig.

*Der Zug fährt gleich los*

Normale Leute:

Rebellen gegen das System:​

Zumindest scheint diese Lösung nicht teuer zu werden.

Lass dir von Lowe’s dabei helfen, dein Badezimmer aufzufrischen.

An diese Szene kann ich mich gar nicht mehr erinnern.

Eine seltene Darstellung der Begegnung zwischen Frodo, Merry und Pippin und Jesus auf ihrem Rückweg ins Auenland.

Ach, Freddie ... 🥰

Freddie Mercury posiert auf dem Dach seines Autos.

Ruhe in Frieden, Freddie Mercury – du hättest Instagram geliebt.



Der süsseste Comic in dieser Ausgabe.

Und der Streit um die TV-Bedienung sei noch nicht einmal erwähnt.

Einzelkinder: Wie fühlt es sich an, Geschwister zu haben?

Ich:



Und es ist es jedes Mal wert.

Ich, nachdem ich meine Schuhe angezogen habe, ohne sie aufzubinden.

Meinungen dazu?

Ältere Menschen hören dir nicht zu, vertrauen aber einem Betrüger von ganzem Herzen.

Das sind die wirklich wichtigen Fragen.

Wie würde ein Pizzastück eine Hose tragen?

Das schätzt man tatsächlich erst im Alter.

Meine schönste Kindheitserinnerung ist, dass mir der Rücken nicht wehtat.

Ein Hoch auf die «Passwort vergessen»-Funktion.

Ich: Ich muss es mir nicht aufschreiben, ich werde es mir merken.

«Passwort eingeben» Ich:

Jetzt lachen wir noch darüber …

Ich im Dritten Weltkrieg, wo ich auf der Seite Chinas kämpfe, weil ich Temus Nutzungsbedingungen akzeptiert habe, ohne sie zu lesen.

Mit etwas Unbehagen.

Wie es sich anfühlt, wenn man den IT-Techniker den Desktop per Fernzugriff steuern lässt.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 86 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!