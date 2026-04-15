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Picdump 183 – Du willst sie, hier kommen sie: Memes!

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Picdump 183 – du willst sie, hier kommen sie: Memes!

15.04.2026, 06:0515.04.2026, 06:05
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Wiär alli scho gmeint der Summer sige da und zäg, is numal chalt wordu. April halt ... aber immerhin is und wirds scho wider wärmer. Und egal wie z Wätter isch, Memes hets immer.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
08.04.2026 08:22
Zu: Picdump 182 – der Tag, an dem es Memes regnete
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
08.04.2026 10:34
Nottiiiii Maaaagicheee….
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
08.04.2026 07:28
So eine spannende Idee. Interessante Gespräche aller Art, Sorgentelefon und sogar Speed Dating sind möglich, statt in der Endlosschlaufe ätzende Musik hören zu müssen.
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Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
08.04.2026 09:22
🫥
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
08.04.2026 09:03
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Picdump 182 – der Tag, an dem es Memes regnete\n
Leser-Kommentar von birdistheword
08.04.2026 14:35
Wenn die Kopie besser ist als das Original 😄
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
08.04.2026 07:34
Trotzdem schön 🤭
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Macrönli
Leser-Kommentar von Macrönli
08.04.2026 08:47
Ok.
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Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
08.04.2026 07:27
Wann ist er endlich weg?
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dukla
Leser-Kommentar von dukla
08.04.2026 09:35
Acht-ung! Flaches Piraten`gspässli...har har har 🤪
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
08.04.2026 08:28
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
08.04.2026 10:09
Der Scheinlöwe lenkt wieder von den Epstein-Files ab
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Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
08.04.2026 08:52
Eins muss ich euch jetzt mal echt aufs Display pfeffern
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OvoBärn
Leser-Kommentar von OvoBärn
08.04.2026 07:11
Heute ist der wärmste Tag der Woche!
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Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
08.04.2026 10:22
Ja, die Bewegungen, aber auch die Augen irgendwie. Ich bin da echt gut drin!
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
08.04.2026 08:22
Verständlich
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch.

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Ein grossartiges Symbolbild.

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Bild: imgur

So fühle ich mich, wenn ich versuche, einen Screenshot zu machen, aber stattdessen mein Handy ausschalte.

Das ist die richtige Einstellung.

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Bild: imgur

Wie man Freunde findet.
Hallo, mein Name ist Stephen.
Halt die Schnauze, Stephen, ich bin hier, um etwas zu lernen.

So was sollte verboten werden.

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Bild: imgur

Wie mein Chef jeden Freitag auf den freien Termin um 16 Uhr in meinem Kalender schaut.

Das Kind scheint zwar faul zu sein, aber immerhin nicht dumm.

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bild: imgur

Ich: Hast du deine Kleider aufgehängt?
Mein Kind: Jap.

Scheiss Toner …

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Bild: IMGUR

Ich, nachdem ich versucht habe, den Bürodrucker zu reparieren.

Solche Schilder sind doch echt praktisch.

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bild: instagram

(Unübersetzbar.)

ÖVler lieben dieses Meme.

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Bild: imgur

Sie: Was ist das für ein herrlicher Duft, den du trägst? Er riecht teuer.
Er: Ist er, es ist Benzin.

Gut zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, der das tut.

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Bild: imgur

Wenn du eine E-Mail verschickst und sofort zum Ordner Gesendete-E-Mails wechselst, um sie aus der Perspektive des Empfängers zu lesen.

Das wünschte ich mir auch.

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Bild: imgur

Das ist das Mass an «mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern», das ich derzeit an den Tag lege.

Das ist eine sogenannte 1-Million-Dollar-Idee.

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Bild: imgur

Ein echter Smart-TV würde die Lautstärke erhöhen, sobald du anfängst, Chips zu essen.

gUtEN moRgEn?!

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Bild: Instagram

Wie ich morgens meinen Wecker ausschalte.

Ach, so war das also.

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Bild: imgur

Mach Platz, Rose.
Leo, ich bin 27.​

Wie wenn irgendwo «Blackdump» steht.

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Bild: imgur

Dieses Foto enthält möglicherweise gewalttätige oder drastische Darstellungen.
Ich:

Einfach unauffällig rauslaufen.

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Bild: imgur

Ich, wie ich die Bäckerei verlasse, nachdem ich ein Baguette gestohlen habe.

Es ist so frustrierend.

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Bild: imgur

Wenn du schon seit 15 Minuten vor dem Ladebildschirm sitzt und feststellst, dass dort steht: «Drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren.»

Seine fünf Minuten Ruhm.

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Alkohol und Drogen schaden 80 % der Obdachlosen.

Es ist so mutig.

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Bild: imgur

*Der Zug fährt gleich los*
Normale Leute:
Rebellen gegen das System:

Zumindest scheint diese Lösung nicht teuer zu werden.

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Bild: imgur

Lass dir von Lowe’s dabei helfen, dein Badezimmer aufzufrischen.

An diese Szene kann ich mich gar nicht mehr erinnern.

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Bild: imgur

Eine seltene Darstellung der Begegnung zwischen Frodo, Merry und Pippin und Jesus auf ihrem Rückweg ins Auenland.

Ach, Freddie ... 🥰

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Bild: imgur

Freddie Mercury posiert auf dem Dach seines Autos.
Ruhe in Frieden, Freddie Mercury – du hättest Instagram geliebt.

Der süsseste Comic in dieser Ausgabe.

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Und der Streit um die TV-Bedienung sei noch nicht einmal erwähnt.

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Einzelkinder: Wie fühlt es sich an, Geschwister zu haben?
Ich:

Und es ist es jedes Mal wert.

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Ich, nachdem ich meine Schuhe angezogen habe, ohne sie aufzubinden.

Meinungen dazu?

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Bild: imgur

Ältere Menschen hören dir nicht zu, vertrauen aber einem Betrüger von ganzem Herzen.

Das sind die wirklich wichtigen Fragen.

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Bild: instagram

Wie würde ein Pizzastück eine Hose tragen?

Das schätzt man tatsächlich erst im Alter.

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Bild: imgur

Meine schönste Kindheitserinnerung ist, dass mir der Rücken nicht wehtat.

Ein Hoch auf die «Passwort vergessen»-Funktion.

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Ich: Ich muss es mir nicht aufschreiben, ich werde es mir merken.
«Passwort eingeben» Ich:

Jetzt lachen wir noch darüber …

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Bild: imgur

Ich im Dritten Weltkrieg, wo ich auf der Seite Chinas kämpfe, weil ich Temus Nutzungsbedingungen akzeptiert habe, ohne sie zu lesen.

Mit etwas Unbehagen.

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Bild: imgur

Wie es sich anfühlt, wenn man den IT-Techniker den Desktop per Fernzugriff steuern lässt.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
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Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
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Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
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von Sergio Minnig
Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
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Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
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Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung
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