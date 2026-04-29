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Picdump 185 – komm schon, schau dir Memes an!

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Picdump 185 – komm schon, schau dir Memes an!

29.04.2026, 05:0729.04.2026, 05:07
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Respäkt, dass du PiDi hitu tatsächlich agiklickt hesch. Nit jede truwt schi das, darum hesch ders jez nu verdiänt der PiDi in volle Zig z gniässu. Häb en Güäte!
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Bowl of Cherries
Leser-Kommentar von Bowl of Cherries
22.04.2026 07:23
Was ich über die Pidi community denke ❤️
Zu: Picdump 184 – Memes auf die Eins!
Picdump 184 вЂ“ Memes auf die Eins!\nWas ich Гјber die Pidi community denke вќ¤пёЏ
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
22.04.2026 07:01
🚷
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broccolino
Leser-Kommentar von broccolino
22.04.2026 08:24
The suspense!
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
22.04.2026 06:51
👍
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Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
22.04.2026 04:44
Dem kann ich nur zustimmen.
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
22.04.2026 06:49
😬
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broccolino
Leser-Kommentar von broccolino
22.04.2026 08:46
Immer wieder gut, daran erinnert zu werden
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
22.04.2026 07:03
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
22.04.2026 06:01
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
22.04.2026 06:47
Oder Chips...
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
22.04.2026 07:11
...dann halt ein Peel P50...
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
22.04.2026 06:10
Jawohl ja! 💪🏻
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
22.04.2026 06:46
Klassiker
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NeunterMonat
Leser-Kommentar von NeunterMonat
22.04.2026 09:12
der noch
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
22.04.2026 06:10
Achtung der kommt flach 😂
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dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
22.04.2026 07:18
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rumpelpilzli
Leser-Kommentar von rumpelpilzli
22.04.2026 06:35
Knapper als mer denkt
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NeunterMonat
Leser-Kommentar von NeunterMonat
22.04.2026 06:16
...
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Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
22.04.2026 09:27
Folgt mir für mehr Bewerbungstipps 💪
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dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
22.04.2026 07:18
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Kritiker 2.1
Leser-Kommentar von Kritiker 2.1
22.04.2026 09:46
Verständlich... 🤔
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
22.04.2026 06:22
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dukla
Leser-Kommentar von dukla
22.04.2026 09:40
weekend☝️😇
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
22.04.2026 08:03
Könnte auch als FunFact durch gehen...
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch.

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bild: internet

Freund: Ich habe geträumt, ich wäre am Strand.
Meine Träume:

Oh, oh!

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Bild: imgur

Du kleiner raffinierter Schuft.

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Bild: imgur

Wenn du das Datum auf deiner Arbeit auf ein früheres änderst, damit der Lehrer nicht merkt, dass du sie in letzter Minute geschrieben hast.

Es gibt nichts Schöneres.

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Bild: IMGUR

Die beste Kombination aller Zeiten: Regen + Bett.

Was für ein Unmensch tut so etwas?

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Bild: imgur

Ich habe die Hälfte meines Sandwichs gegessen und die andere Hälfte hebe ich mir für später auf.
Wir haben kein Gesetz, das auf Ihr Verbrechen zutrifft.

Einfach nur Kult.

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Bild: imgur

Nirvana: Wir brauchen ein Cover für unser Album.
Irgendein Baby:

So sieht das Baby übrigens heute aus.

videovideo
So sieht das Baby vom Nirvana-Cover «Nevermind» heute aus

Daf finden wir fuper!

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Bild: imgur

Das ist Ftefan, der Velociraptor. Sein Kiefer ist beim Transport gebrochen, aber das hat ihn nur noch perfekter gemacht.

Wie würde das bei euch aussehen?

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Bild: imgur

Mein Urgrossvater mit 16 und ich mit 16.

Es ist so fies.

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Bild: imgur

Ich: Mama, können wir bei McDonald's anhalten?
Mama: Nein, wir haben zu Hause etwas zu essen.
Essen zu Hause:

Als jüngstes Kind liebe ich dieses Meme.

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Bild: IMGUR

Eltern, wenn ihr ältestes Kind etwas tut, und Eltern, wenn das jüngste Kind das Gleiche tut.

Psssst!

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Bild: imgur

Ich bin kein Roboter.

Wir alle.

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Bild: imgur

Mental bin ich hier.

Der Druck steigt.

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Bild: imgur

Wenn mir jemand beim Einparken zusieht: Schau weg!

Darüber habe ich noch nie nachgedacht.

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bild: imgur

Wie die anderen Kinder im Waisenhaus von «Stuart Little» zusehen, wie die Familie eine Ratte anstelle von ihnen adoptierte.

Ah, so war das also gemeint.

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Bild: imgur

Chef: Wir sitzen alle im selben Boot
*Das Boot*

Es war eine andere, aber eine gute Zeit.

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Bild: imgur

Wenn du denkst, dass SMS schreiben am Steuer gefährlich ist, hättest du mich 1998 sehen sollen, wie ich auf meinem Schoss in meinem CD-Ordner mit 120 CDs geblättert habe.

Die Leute werden sich schon daran gewöhnen.

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Bild: imgur

Du siehst wunderschön aus, wenn du die Haare zusammengebunden hast.
Ich mit zusammengebundenen Haaren:

Was waren das für grossartige Zeiten.

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Bild: imgur

Wer erinnert sich noch daran, als es Computerspiele in Cornflakes-Packungen gab?

Kneife die Augen ein wenig zusammen, dann siehst du es noch besser.

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Die Sonne hat uns gutgetan.
Die Sonne hat deinem Freund eine verrückte Frisur verpasst.

Ich wusste es, Burger sind gesund!

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Ich ernähre mich in letzter Zeit viel besser.
Entschuldigung, ich versuche, auf Junkfood zu verzichten.

Pfff ... wirklich.

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bild: imgur

Wenn deine einzigen beiden Freunde gerade beschäftigt sind.
Zwei Freunde? Okay, Frau Beliebt.

Dieses Bild kannst du spüren.

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Bild: imgur

Vor Jahren haben wir uns nie angesteckt, weil diese Schlampe alle Viren weggebrannt hat.

Wir alle erinnern uns an diesen einen Ball.

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Bild: imgur

Dieser eine Ball an der Turnhallendecke, der dort schon seit Generationen hängt.

Verschiedene Ansichten.

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Ein englisches Wortspiel.

Nur schon bei Enten.

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Bild: imgur

Männliche Vögel. Weibliche Vögel.

Sorry dafür, Sarah … ¯\_(ツ)_/¯

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Bild: imgur

Wie Sarah Connor beobachtet, wie du für alles KI nutzt.

Es ist eine Geduldsprobe.

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Bild: imgur

Deine Bestellung wurde verschickt.
Ich:​

Das muss ein Riesenauto sein.

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Bild: imgur

Oh mein Gott, geh weg von ihr!

Irgendwann muss man es ja tun.

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Bild: imgur

Ich, wie ich zum ersten Mal in diesem Jahr in Shorts nach draussen gehe.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
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Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
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Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
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von Sergio Minnig
Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
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Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
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Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung
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