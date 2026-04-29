Picdump

Picdump 185 – komm schon, schau dir Memes an!

Sergio Minnig Folge mir

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Respäkt, dass du PiDi hitu tatsächlich agiklickt hesch. Nit jede truwt schi das, darum hesch ders jez nu verdiänt der PiDi in volle Zig z gniässu. Häb en Güäte!

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch.

bild: internet

Freund: Ich habe geträumt, ich wäre am Strand.

Meine Träume:

Oh, oh!

Du kleiner raffinierter Schuft.

Wenn du das Datum auf deiner Arbeit auf ein früheres änderst, damit der Lehrer nicht merkt, dass du sie in letzter Minute geschrieben hast.

Es gibt nichts Schöneres.

Die beste Kombination aller Zeiten: Regen + Bett.

Was für ein Unmensch tut so etwas?

Ich habe die Hälfte meines Sandwichs gegessen und die andere Hälfte hebe ich mir für später auf.

Wir haben kein Gesetz, das auf Ihr Verbrechen zutrifft.



Einfach nur Kult.

Nirvana: Wir brauchen ein Cover für unser Album.

Irgendein Baby:

So sieht das Baby übrigens heute aus.

Daf finden wir fuper!

Das ist Ftefan, der Velociraptor. Sein Kiefer ist beim Transport gebrochen, aber das hat ihn nur noch perfekter gemacht.

Wie würde das bei euch aussehen?

Mein Urgrossvater mit 16 und ich mit 16.

Es ist so fies.

Ich: Mama, können wir bei McDonald's anhalten?

Mama: Nein, wir haben zu Hause etwas zu essen.

Essen zu Hause:

Als jüngstes Kind liebe ich dieses Meme.

Eltern, wenn ihr ältestes Kind etwas tut, und Eltern, wenn das jüngste Kind das Gleiche tut.

Psssst!

Ich bin kein Roboter.

Wir alle.

Mental bin ich hier.

Der Druck steigt.

Wenn mir jemand beim Einparken zusieht: Schau weg!

Darüber habe ich noch nie nachgedacht.

Wie die anderen Kinder im Waisenhaus von «Stuart Little» zusehen, wie die Familie eine Ratte anstelle von ihnen adoptierte.

Ah, so war das also gemeint.

Chef: Wir sitzen alle im selben Boot

*Das Boot*

Es war eine andere, aber eine gute Zeit.

Wenn du denkst, dass SMS schreiben am Steuer gefährlich ist, hättest du mich 1998 sehen sollen, wie ich auf meinem Schoss in meinem CD-Ordner mit 120 CDs geblättert habe.

Die Leute werden sich schon daran gewöhnen.

Du siehst wunderschön aus, wenn du die Haare zusammengebunden hast.

Ich mit zusammengebundenen Haaren:

Was waren das für grossartige Zeiten.

Wer erinnert sich noch daran, als es Computerspiele in Cornflakes-Packungen gab?

Kneife die Augen ein wenig zusammen, dann siehst du es noch besser.

Die Sonne hat uns gutgetan.

Die Sonne hat deinem Freund eine verrückte Frisur verpasst.



Ich wusste es, Burger sind gesund!

Ich ernähre mich in letzter Zeit viel besser.

Entschuldigung, ich versuche, auf Junkfood zu verzichten.



Pfff ... wirklich.

Wenn deine einzigen beiden Freunde gerade beschäftigt sind.

Zwei Freunde? Okay, Frau Beliebt.



Dieses Bild kannst du spüren.

Vor Jahren haben wir uns nie angesteckt, weil diese Schlampe alle Viren weggebrannt hat.

Wir alle erinnern uns an diesen einen Ball.

Dieser eine Ball an der Turnhallendecke, der dort schon seit Generationen hängt.

Verschiedene Ansichten.

Ein englisches Wortspiel.

Nur schon bei Enten.

Männliche Vögel. Weibliche Vögel.

Sorry dafür, Sarah … ¯\_(ツ)_/¯

Wie Sarah Connor beobachtet, wie du für alles KI nutzt.

Es ist eine Geduldsprobe.

Deine Bestellung wurde verschickt.

Ich:​

Das muss ein Riesenauto sein.

Oh mein Gott, geh weg von ihr!

Irgendwann muss man es ja tun.

Ich, wie ich zum ersten Mal in diesem Jahr in Shorts nach draussen gehe.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 87 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!