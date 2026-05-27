Picdump

Picdump 189 – Memes, die dich zum Schmelzen bringen

Sergio Minnig Folge mir

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Liäbi Lit, äs wird nit chiähler. Z Einziga was da (vili) nu cha hälfu, sind Memes. Ich hoffu dasch uf irgend en Art zum Abchiählu diänunt. Wen nit, sind bim alüägu immerhin afa drissg Minüte va dem Hitzetag verbi gangu.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Ratet mal, wer sich gerade den Picdump ansieht, anstatt zu arbeiten.

Kein Wunder, sind sie nach all den Anstrengungen ausgestorben.

Mein Nacken tut weh.

Nur noch zwei Reihen – wir sind fast fertig!

Das war eine blöde Idee.

Das nennt man dann wohl Pragmatismus.

Diese langen Sekunden.

Wenn du in der Dusche darauf wartest, dass das Wasser die perfekte Temperatur hat.

Egal, immer schön lächeln.

Dieses gekünstelte Lachen, das du von dir gibst, wenn du keine Ahnung hast, was der andere gesagt hat.

Es darf doch auch mal etwas Ernstes sein.

Es ist ein ganz einfacher Humor.

Immerhin versucht er zu helfen.

LIEBLING! MEINE FRUCHTWASSERBLASE IST GEPLATZT!

Sie sei hochgelobt.

KI wird alles ersetzen.

Die Excel-Datei, die Michael 2013 erstellt hat.



Auch die Antwort beim Geschlecht ist interessant.

Ich bin sicher, das verstehst du.

Neulich beim Haareschneiden.

Ich, nachdem ich gesagt habe, dass es sowieso wieder nachwächst.

Eine berechtigte Feststellung.

Es ist wahnsinnig, dass Frauen im Jahr 1692 von Männern, die dieses Zeug trugen, als Hexen bezeichnet wurden.

LOL.

Heute nahezu unvorstellbar.

Wie zum Teufel haben die das ohne AirPods gebaut?

Wie macht sie das bloss?

Prinz Philip mit 99 Jahren. Cher mit 134 Jahren.

Wie kommt man bloss auf so was?

Funktioniert nur auf Englisch.

Diese Lampe ist zwar kein Meme, dafür aber ein Must-have.

Es ist so ein unendlich mühsames Gefühl.

Wenn man Hunger hat, aber alles, was man zu Hause hat, erst noch gekocht werden muss … also bist du einfach so da:

Das wäre so brutal.

Stell dir vor, Pinocchio würde dich fünf Minuten lang ununterbrochen auf die Schippe nehmen – und seine Nase würde sich keinen Millimeter bewegen.

Es ergibt so viel Sinn.

Ein ungelöstes Mysterium ist einfach ein Mysterium.

Seine Kollegin scheint schon etwas zu ahnen.

Badezimmereindringling?

Und wenn wir schon bei Fahndungsbildern sind.

Festnahme erfolgt.

Etwas Schmuddeldump schadet nie.

Ich hab mir gerade einen britischen Porno angesehen, in dem der Typ zu der Frau gesagt hat: «Lutsch diese haarigen Eier», und ich musste so sehr lachen, dass ich aufgehört habe zu wichsen und angefangen habe, mir Monty-Python-Filme anzuschauen.

Wer es schon mal gemacht hat, kann kaum darüber lachen.

Wenn die Pilates-Trainerin sagt: Jetzt halten.

Es ist nicht mal sooo abwägig.

Mein Apple-Auto.

Damit hat er wohl nicht gerechnet.

Bär raubt eine Bank aus: «Hände hoch!»

Kassierer: *Hände hoch*

Bär: *nervös* «Wie bist du nur so gross geworden?»

Die perfekte Verbildlichung. (Abgesehen davon, dass es ein Pferd ist.)

Wenn ich in einer E-Mail im CC bin.

Das waren wohl keine normalen Gummibären.

Hast du die Tüte Gummibärchen gegessen, die ich im Auto liegen gelassen habe?

Nicht schlecht, und du?

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2: