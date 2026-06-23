klar19°
DE | FR
burger
Spass
Fail-Dienstag

Genug geschwitzt! Jetzt gibt es die lustigsten Bilder der Woche!

Die lustigsten fails der Woche
Bild: reddit/instagram/watson
Fail-Dienstag

Hallo! HIER sind wir!

Schön, dass du uns gesucht und gefunden hast.
23.06.2026, 04:4723.06.2026, 04:47
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Manchmal darf man auch etwas unbescheiden sein. Deswegen würden wir heute laut verkünden, dass diese Fails, die wir dir heute präsentieren, jegliche bisher dagewesene Lustigkeit übertreffen.

Vielleicht sind sie aber auch nur halb-witzig, und wir sind einfach überhitzt. Entscheide selbst.

In diesem Sinne …

Nehmt Platz, es geht los!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif. reddit

Zur Begrüssung ein lockerer Handschlag:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wenn du von vorne und von hinten gebräunt sein willst, probier's mit diesem Lifehack!

Die lustigsten Fails der Woche: KI Instagram Photoshop Fail
Bild: reddit

Nur ein Fail, wenn es nicht mit Absicht geschah:

Die lustigsten Fails der Woche: Geländer
Bild: reddit

Hihi, … du weisst schon.

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Noch ein Versuch ...

Ja, ja, der Hund, der beste Freund des Menschen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Witz. Hunde sind immer noch die Besten.

Schreck, lass nach!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Diese lustige Werbung am Auto war wohl eher nicht seine Idee.

Die lustigsten Fails der Woche: WC Sitz am Auto
Bild: reddit

Kinder, ratet mal, wo wir heute hingehen?

Die lustigsten Fails der Woche: Desiland statt Disneyland
Bild: reddit

Ins Desiland. Cool.

Bitte keine Enten essen? Oder vielleicht: Keine Glücksspiele mit Enten? Unsicher.

Die lustigsten Fails der Woche: Schild mit Ente
Bild: reddit

Ein heisser Anwärter auf: das «Tattoo der Woche»

Die lustigsten Fails: Tattoo der Woche
Bild: reddit
An diesen 19 Tattoos hat Mami vermutlich keine Freude

Die Schlagzeile der Woche wird uns diesmal aus dem Nachbarland geliefert:

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile
Bild: bild

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er wurde nicht verschickt.

Wir beziehen uns auf dieses Inserat von vorletzter Woche …

Die lustigsten fails der Woche: Inserat mit Stiefeln
Bild: instagram

... und geben stiefelmässig nochmals einen drauf:

Die lustigsten fails der Woche: Inserat mit Stiefeln
Bild: instagram

Einen haben wir noch, aus sommerlichen Gründen:

Die lustigsten Fails der Woche: Inserat für Ventilator
Bild: instagram

Aus der Sparte «Bilder, von denen wir allzu gerne die Geschichte dahinter erfahren würden»:

Die lustigsten Fails der Woche: Muddi mit Kinderwagen am Äpfel Pflücken
Bild: reddit

Abkühlung im Sommer ist doch was ganz Feines!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er ist wieder rausgekrochen.

Und wenn der Sommer um ist, kommt auch bald wieder die tolle Herbst-Deko zum Zuge.

Die lustigsten Fails der Woche: Herbst Deko
Bild: reddit

Pumpkon. Kürbos?

Passend dazu die Slideshow: «Wieso ist Herbst-Deko eigentlich immer so … doof?»

Unten geht's weiter ...

1 / 21
Wieso ist Herbst-Deko eigentlich immer so ... doof?

Also gut. Dann folgen hier die Beweise in 19 Bildern.
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Das passiert irgendwie erstaunlich oft.

Die lustigsten fails der Woche: stop
Bild: reddit

Gesehen in Italien.

Alt, aber Flasche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Eigentlich auch ein Win.

Wir hatten lange keinen Trick mehr.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Trauriger Roboter-Tanz der Woche.)

... tschü-üss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Passend zur WM: Ach das? Einfach nur ein Mann aus Brasilien auf dem Weg zur Arbeit …

It must be illegal to be bad at football in Brazil
by u/Upstairs-Writing-616 in Satisfyingasfuck
Und nun nehmen wir mit sehr viel Freude deine lustigsten Bilder und Gifs in der Kommentarspalte entgegen. Hurra!

Und sonst darfst du es dir wie immer im Archiv gemütlich machen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wenn du Pizza Hawaii für ein Verbrechen hältst, solltest du diese Teig-Krimis sehen
1 / 18
Wenn du Pizza Hawaii für ein Verbrechen hältst, solltest du diese Teig-Krimis sehen

Für alle, die Pizza mit Ananas nicht leiden können: Es könnte schlimmer sein. VIEL schlimmer.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Du denkst, deine Badi sei überfüllt? Dann schau mal, was in Ulm los ist
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Diese 27 lustigen und knuffigen Tierbilder versüssen dir den Start ins Wochenende
Cute News, everybody!
Zur Story