Bild: reddit/instagram/watson

Fail-Dienstag

Hallo! HIER sind wir!

Schön, dass du uns gesucht und gefunden hast.

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Manchmal darf man auch etwas unbescheiden sein. Deswegen würden wir heute laut verkünden, dass diese Fails, die wir dir heute präsentieren, jegliche bisher dagewesene Lustigkeit übertreffen.

Vielleicht sind sie aber auch nur halb-witzig, und wir sind einfach überhitzt. Entscheide selbst.

In diesem Sinne …

Nehmt Platz, es geht los!

Zur Begrüssung ein lockerer Handschlag:

Wenn du von vorne und von hinten gebräunt sein willst, probier's mit diesem Lifehack!

Nur ein Fail, wenn es nicht mit Absicht geschah:

Hihi, … du weisst schon.

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Noch ein Versuch ...

Ja, ja, der Hund, der beste Freund des Menschen.

Witz. Hunde sind immer noch die Besten.

Schreck, lass nach!

Diese lustige Werbung am Auto war wohl eher nicht seine Idee.

Kinder, ratet mal, wo wir heute hingehen?

Ins Desiland. Cool.

Bitte keine Enten essen? Oder vielleicht: Keine Glücksspiele mit Enten? Unsicher.

Ein heisser Anwärter auf: das «Tattoo der Woche»

Die Schlagzeile der Woche wird uns diesmal aus dem Nachbarland geliefert:

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er wurde nicht verschickt.

Wir beziehen uns auf dieses Inserat von vorletzter Woche …

... und geben stiefelmässig nochmals einen drauf:

Einen haben wir noch, aus sommerlichen Gründen:

Aus der Sparte «Bilder, von denen wir allzu gerne die Geschichte dahinter erfahren würden»:

Abkühlung im Sommer ist doch was ganz Feines!

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er ist wieder rausgekrochen.

Und wenn der Sommer um ist, kommt auch bald wieder die tolle Herbst-Deko zum Zuge.

Pumpkon. Kürbos?

Passend dazu die Slideshow: «Wieso ist Herbst-Deko eigentlich immer so … doof?»

Unten geht's weiter ...

1 / 21 Wieso ist Herbst-Deko eigentlich immer so ... doof? Also gut. Dann folgen hier die Beweise in 19 Bildern.

Das passiert irgendwie erstaunlich oft.

Gesehen in Italien.

Alt, aber Flasche:

Eigentlich auch ein Win.

Wir hatten lange keinen Trick mehr.

Uuuund ...

(Trauriger Roboter-Tanz der Woche.)

... tschü-üss!

Bonus-Win

Passend zur WM: Ach das? Einfach nur ein Mann aus Brasilien auf dem Weg zur Arbeit …

Und nun nehmen wir mit sehr viel Freude deine lustigsten Bilder und Gifs in der Kommentarspalte entgegen. Hurra!

Und sonst darfst du es dir wie immer im Archiv gemütlich machen: