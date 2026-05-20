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Picdump 188 – für den Fall der Fälle: Memes

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Picdump 188 – für den Fall der Fälle: Memes

20.05.2026, 05:0220.05.2026, 05:02
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Nu niä hets iner hitig Zit es Szenario gigä, wa Memes diär oder dine Liäbschtu nit gholfu heint. Darum: Vil Spass witerhin!
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
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Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
13.05.2026 07:23
Ich war bei meinem Arzt. Ich glaube, er hat mir einen Urlaub am Meer verschrieben!
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
13.05.2026 06:53
#LifeHack-Brett
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Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
13.05.2026 06:00
Ein Geburtstag für die Geschichtsbücher.
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Ameo
Leser-Kommentar von Ameo
13.05.2026 09:46
Es geht auch sehr pragmatisch.
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
13.05.2026 06:52
Mutter des Tages
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Thanos_was_right
Leser-Kommentar von Thanos_was_right
13.05.2026 07:13
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Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
13.05.2026 06:01
Bin ich die Einzige hier, die so tickt.
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Petschi21
Leser-Kommentar von Petschi21
13.05.2026 07:24
Für alle die sich fragen was aus Timmy, dem Wahl geworden ist.
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
13.05.2026 06:55
Irgendjemand?
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
13.05.2026 06:45
Dazu der Hat Dance als Ohrwurm
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Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
13.05.2026 08:36
Genau so.
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Nicole aus Deutschland
Leser-Kommentar von Nicole aus Deutschland
13.05.2026 07:38
Meins sogar mit Öko-Strom! (Da sind andere Despoten mit gemeint)
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
13.05.2026 06:52
Ups
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dukla
Leser-Kommentar von dukla
13.05.2026 12:35
Well hellooo 🫠
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
13.05.2026 07:08
Da könnte natürlich auch Herr Musk, Herr Bezos, Herr Thiel oder ein anderer Techbro stehen
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Biko
Leser-Kommentar von Biko
13.05.2026 13:32
Viel 'Aufwand' für Umarmungen. ☺️ Und jetzt bleiben sie für immer dort
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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Ich. Picdump. Die grosse Traurigkeit.

Ha, das muss ich auch mal probieren.

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Bild: imgur

Einmal sprang die Ampel auf Grün, und das Auto vor mir fuhr nicht sofort los, aber anstatt zu hupen, wartete ich eine Sekunde, und dann fuhren es los.

Viel Glück!

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Wenn die Firma unter Personalmangel leidet und den neuen Mitarbeiter vorzeitig aus der Einarbeitungsphase direkt arbeiten lässt.

Danke für nichts.

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Bild: imgur

Kinder, sobald du die Fenster geputzt hast.

Also doch, wir leben in der Matrix.

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Wähle alle Quadrate mit der Frau im roten Kleid aus.

Es war immerhin kein Bluff.

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Bild: instagram

Interviewer: Was sind Ihre Stärken?
Ich: Ich kann überall flirten.
Interviewer: Und was ist Ihre Schwäche?
Ich: Ihre wunderschönen Augen.
Interviewer:

Egal, wie gut du wirfst.

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Mein Bett, normalerweise:
Mein Bett, wenn ich darauf sitze:
Mein Bett, wenn ich mein Handy darauf werfe:

Die Geschichte stimmt übrigens tatsächlich.

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Das schmalste Gebäude in Beirut heisst Al Ba'sa (arabisch für «Der Groll»). An seiner schmalsten Stelle ist es nur 60 Zentimeter breit und existiert nur, weil ein Mann seinem Bruder die Aussicht auf das Meer versperren wollte.

Das erklärt einiges.

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Der wahre Grund, warum sich niemand mit Dorothy aus «Die Golden Girls» angelegt hat.

Bringt Comic Sans zurück!

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Ein englisches Wortspiel.

Man liebt die Kleinen ja dann trotzdem.

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*Überall in der Öffentlichkeit*
Mama: Bitte fass nichts an.
Kleinkind:

Oder ein Besuch beim schwedischen Möbelverkäufer.

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In der heutigen Folge von «Wie stark ist deine Ehe?» machen wir einen Abstecher zum Home Depot, um einen Weisston auszusuchen.

Hier auf dem Bild sieht es nach Absicht aus, ist es aber nicht ...

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Ihre Namen.
Ich, nachdem ich jemanden getroffen habe.

Es ist wirklich eine sehr akkurate Verbildlichung.

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Wie ich mich fühle, wenn mir jemand ein Video zeigt, das nicht einmal lustig ist und länger als zwei Minuten dauert.

Dann sind das wohl keine Katzen.

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Bert! Ich habe dir doch gesagt: Keine Snacks vor dem Abendessen!
Entschuldigung, Mama:

Und was???

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Mir fällt plötzlich ein, dass das noch nicht einmal das Seltsamste ist, was diese Woche passiert ist.

Den habe ich nicht kommen sehen.

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Tschüss, Mama.
Warte.
Nimm einen Pulli.
Mama, ich will keinen Pulli.
Vielleicht bekommst du Hunger!

Danke dafür.

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Ist eine englische Redewendung, aber sinngemäss:
Chef: Wie läuft die Arbeit?
Ich: Alles läuft nach Plan.
Der Plan:

Das schreit eigentlich nach einer lustigen Herausforderung.

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Bild: imugr

Halten Sie niemals, unter keinen Umständen, einen Disney-Film an.

Zumindest theoretisch.

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POV: Wir hören zu, wir urteilen nicht …
Mein Gesicht:

Ich lehne mich jetzt mal etwas aus dem Fenster und sage, da wird wohl jemand enttäuscht sein.

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Ich hoffe, es ist ein Hund.

Marketing hat sie definitiv durchgespielt.

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Oh je, sieht so aus, als bräuchtest du ein grösseres Auto!
Abby Wells, Autoverkäuferin.

Es ist immer so fies.

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Wie sich mein Bett anfühlt, wenn ich aufstehen muss.

Zum Glück gibt es das Internet.

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Wie trinkt man Wasser? (Anleitung)
3,4 Millionen Menschen vor diesem Video.

Liebe Grüsse an alle über 30.

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Zeit ist eine Illusion. Nur Rückenschmerzen sind real.

Achtung, Blackdump.

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Arzt: Und, was ist Ihr Sternzeichen?
Patient: Krebs.
Arzt: Was für ein Zufall.

Zweimal schadet zum Glück nicht.

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Ich unter der Dusche, wie ich mich zu erinnern versuche, ob ich schon Shampoo benutzt habe.

Das sind immer die harten Wochen.

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Es war eine lange Woche. Ich am Dienstagmorgen.

Das war wirklich unnötig.

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Bild: instagram

Die Grösse des Schnabels eines Tukans im Vergleich zum Rest seines Schädels.
Du hättest es uns auch einfach sagen können.

Wir alle kennen diese eine Person.

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Ich, wenn ich meinen Standort angeben muss: Ich weiss nicht … da ist ein Baum und ein Hund.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
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Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2: