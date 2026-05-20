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Picdump 188 – für den Fall der Fälle: Memes

Sergio Minnig Folge mir

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Nu niä hets iner hitig Zit es Szenario gigä, wa Memes diär oder dine Liäbschtu nit gholfu heint. Darum: Vil Spass witerhin!

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Ich. Picdump. Die grosse Traurigkeit.

Ha, das muss ich auch mal probieren.

Einmal sprang die Ampel auf Grün, und das Auto vor mir fuhr nicht sofort los, aber anstatt zu hupen, wartete ich eine Sekunde, und dann fuhren es los.

Viel Glück!

Wenn die Firma unter Personalmangel leidet und den neuen Mitarbeiter vorzeitig aus der Einarbeitungsphase direkt arbeiten lässt.

Danke für nichts.

Kinder, sobald du die Fenster geputzt hast.

Also doch, wir leben in der Matrix.

Wähle alle Quadrate mit der Frau im roten Kleid aus.

Es war immerhin kein Bluff.

Interviewer: Was sind Ihre Stärken?

Ich: Ich kann überall flirten.

Interviewer: Und was ist Ihre Schwäche?

Ich: Ihre wunderschönen Augen.

Interviewer:

Egal, wie gut du wirfst.

Mein Bett, normalerweise:

Mein Bett, wenn ich darauf sitze:

Mein Bett, wenn ich mein Handy darauf werfe:



Die Geschichte stimmt übrigens tatsächlich.

Das schmalste Gebäude in Beirut heisst Al Ba'sa (arabisch für «Der Groll»). An seiner schmalsten Stelle ist es nur 60 Zentimeter breit und existiert nur, weil ein Mann seinem Bruder die Aussicht auf das Meer versperren wollte.

Das erklärt einiges.

Der wahre Grund, warum sich niemand mit Dorothy aus «Die Golden Girls» angelegt hat.

Bringt Comic Sans zurück!

Ein englisches Wortspiel.

Man liebt die Kleinen ja dann trotzdem.

*Überall in der Öffentlichkeit*

Mama: Bitte fass nichts an.

Kleinkind:

Oder ein Besuch beim schwedischen Möbelverkäufer.

In der heutigen Folge von «Wie stark ist deine Ehe?» machen wir einen Abstecher zum Home Depot, um einen Weisston auszusuchen.

Hier auf dem Bild sieht es nach Absicht aus, ist es aber nicht ...

Ihre Namen.

Ich, nachdem ich jemanden getroffen habe.



Es ist wirklich eine sehr akkurate Verbildlichung.

Wie ich mich fühle, wenn mir jemand ein Video zeigt, das nicht einmal lustig ist und länger als zwei Minuten dauert.

Dann sind das wohl keine Katzen.

Bert! Ich habe dir doch gesagt: Keine Snacks vor dem Abendessen!

Entschuldigung, Mama:

Und was???

Mir fällt plötzlich ein, dass das noch nicht einmal das Seltsamste ist, was diese Woche passiert ist.

Den habe ich nicht kommen sehen.

Tschüss, Mama.

Warte.

Nimm einen Pulli.

Mama, ich will keinen Pulli.

Vielleicht bekommst du Hunger!



Danke dafür.

Ist eine englische Redewendung, aber sinngemäss:

Chef: Wie läuft die Arbeit?

Ich: Alles läuft nach Plan.

Der Plan:

Das schreit eigentlich nach einer lustigen Herausforderung.

Halten Sie niemals, unter keinen Umständen, einen Disney-Film an.

Zumindest theoretisch.

POV: Wir hören zu, wir urteilen nicht …

Mein Gesicht:

Ich lehne mich jetzt mal etwas aus dem Fenster und sage, da wird wohl jemand enttäuscht sein.

Ich hoffe, es ist ein Hund.

Marketing hat sie definitiv durchgespielt.

Oh je, sieht so aus, als bräuchtest du ein grösseres Auto!

Abby Wells, Autoverkäuferin.

Es ist immer so fies.

Wie sich mein Bett anfühlt, wenn ich aufstehen muss.

Zum Glück gibt es das Internet.

Wie trinkt man Wasser? (Anleitung)

3,4 Millionen Menschen vor diesem Video.



Liebe Grüsse an alle über 30.

Zeit ist eine Illusion. Nur Rückenschmerzen sind real.

Achtung, Blackdump.

Arzt: Und, was ist Ihr Sternzeichen?

Patient: Krebs.

Arzt: Was für ein Zufall.

Zweimal schadet zum Glück nicht.

Ich unter der Dusche, wie ich mich zu erinnern versuche, ob ich schon Shampoo benutzt habe.

Das sind immer die harten Wochen.

Es war eine lange Woche. Ich am Dienstagmorgen.

Das war wirklich unnötig.

Die Grösse des Schnabels eines Tukans im Vergleich zum Rest seines Schädels.

Du hättest es uns auch einfach sagen können.



Wir alle kennen diese eine Person.

Ich, wenn ich meinen Standort angeben muss: Ich weiss nicht … da ist ein Baum und ein Hund.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2: