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Picdump 203 – unterhaltsame Memes an einem Ort vereint

Sergio Minnig Folge mir

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Sumi scrollunt stundelang uf irusch Apps uf der Süäch nah güäte Memes und dü chasch eifach gmiätli hiä der PiDi und d Kommentarspalta alüägu und hesch diräkt alles want brüchsch an einum Ort. Gniäss sus!

So, und jetzt zum besten Teil des Picdump. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen? Best-of-Kommentarspalte Picdump

Best-of-Kommentarspalte

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Normale Person: 60% Wasser

watson Person: 100% Picdump​

Das ist mindestens so lustig wie fies.

Wie kann man jemanden aus der Schule auf Facebook löschen, den man nicht mag?

Hallo Edith. Hier spricht Facebook Patrol. Um jemanden zu löschen, den du nicht magst, klicke auf «Antworten», gib ein @-Zeichen und den Namen der Person ein, klicke auf den Namen, sobald er erscheint, und drücke dann die Eingabetaste. Du wirst dann gefragt, ob du die Person für ein paar Tage oder dauerhaft löschen möchtest.

Dorothy Adams

Hallo Edith, wie geht es den Kindern?

Boah … ich hasse diese Situation.

Ich, wenn mich der einzige Freund, den ich auf einer Party kenne, allein lässt.

Das Motivations-Meme der Woche. Oder das Demotivations-Meme? 🧐

Sei nutzlos, damit dich niemand gebrauchen kann.

Heute ist ein guter Tag.

Wenn du eine schöne Krone hast und jemand sie erwähnt und du dich gut fühlst.

Fairerweise macht es das immerhin nicht schlimmer.

Mitarbeiter: Ich bin ausgebrannt.

Das Management:

Immer diese Vorurteile.

Der BMW hinter mir.

Ich, der 120 in einer 100er-Zone fährt.



Das muss etwas ganz Spezielles sein.

Heilige Scheisse.

Krass, das wusste ich nicht.

Und so entstehen Kamele.

Wenn du einfach nicht abschalten kannst.

Kennst du das Gefühl, wenn du so gestresst bist, dass Entspannung dich nur noch mehr stresst, weil du dich nicht mit der eigentlichen Stressursache auseinandersetzt?

Alle Eltern können diese Ambivalenz verstehen.

Ich liebe meine Kinder mehr als mein eigenes Leben.

Auch ich, wenn ich mit den erwähnten Kindern bin:

Na ja, beides nicht meeega …

Wie ich glaube, auf dem Fahrrad auszusehen vs. wie ich tatsächlich aussehe.

Diese Lüge, um eine ungeplante Begegnung zu beenden.

Sie: Wir müssen uns mal treffen!

Ich: Ja! Sag mir einfach Bescheid, wann.

Wer erinnert sich an diese Dinge?

Diese Videokassette, die ich bei meiner Oma gefunden habe, bringt mich immer noch zum Lachen.

Beerdigung vom Papst Harry Potter

Und weg war er.

Ich: Hast du meinen Hoodie gesehen?

Sie: Du meinst «unseren» Hoodie?

Eine Meme-ception sozusagen.

Wenn du «Once upon a time in Hollywood» schaust und diese Szene kommt:

Badumtss.

Ein englisches Wortspiel.

Das ist kein Flachwitz, das ist ein 90°-Witz.

Ich bin sicher, das verstehst du.

Irgendwo weit weg war mal was.

Meine Freundin: Ich hab’s dir doch gestern schon gesagt, erinnerst du dich nicht?

Ich:

🙄🙄🙄

Wenn du einen Snack öffnest und deine Freundin plötzlich anfängt, dir Aufmerksamkeit zu schenken

Kunst liegt ja immer im Auge des Betrachters oder der Betrachterin.

Das erste Mal im Kunstmuseum.

Eventuell etwas überspitzt, aber so fühlt es sich zumindest an.

Welcher von euch Idioten hat versucht, ein Bild zu verschieben?

Vielleicht beim nächsten Mal.

Ich: Ich muss aufhören, so einsam zu sein, und mit Leuten reden.

Jemand: Hey.

Ich:

Neuer Tag, neues Glück.

Die Arbeit wird heute besser sein.

Die Arbeit heute.

Du kannst nicht sagen, dass es falsch ist.

Hier haben wir zwei ungeschriebene Regeln:

1.

2.



Wie ich das hasse!

Ich drehe die Lautstärke bei einem Film auf, weil die Dialoge so leise sind.

Die Explosionen und Soundeffekte danach.

Die unendliche Geschichte …

Wie es ist, mit Kindern zu putzen.

Wie man das Teenager-Kind doch noch zu sehen bekommt …

Ist das Internet ausgefallen, Mama? Papa?

Es ist so akkurat.

Der Sportlehrer der Mittelschule, der dich zwingt, eine Meile zu laufen.

Das war's für diese Woche. Jetzt seid ihr an der Reihe: Lasst die Kommentarspalte glühen und haut eure besten Memes raus!



Bis zum nächsten Mal

Sergio​

Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

PiDi-Memes Teil 2:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

PiDi-Memes Teil 3:

1 / 6 Die PiDi-Memes Teil 3 quelle: internet

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