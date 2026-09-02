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Picdump 203 – unterhaltsame Memes an einem Ort vereint

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Picdump 203 – unterhaltsame Memes an einem Ort vereint

02.09.2026, 04:58
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Sumi scrollunt stundelang uf irusch Apps uf der Süäch nah güäte Memes und dü chasch eifach gmiätli hiä der PiDi und d Kommentarspalta alüägu und hesch diräkt alles want brüchsch an einum Ort. Gniäss sus!

So, und jetzt zum besten Teil des Picdump. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen?
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
26.08.2026 08:18
Lieber Gott Du hast meine Lieblingssängerin Dolly Parton, meine Lieblingskomödiantin Catherine O'Hara und meine Lieblingssängerin Bonnie Tyler zu Dir genommen. Ich wollte Dich einfach wissen lassen, dass mein Lieblingspolitiker Donald Trump ist.
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dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
26.08.2026 05:56
schlaue Siech
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Jackie Brown
Leser-Kommentar von Jackie Brown
26.08.2026 07:00
Wer kennts nicht, die familiären Schwächeanfälle vor der Abwaschmaschine?🤣
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Picdump 202 – Memes, das wöchentliche Wellness-Erlebnis\nWer kennts nicht, die familiären Schwächeanfälle vor der Abwaschmaschine?🤣
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
26.08.2026 07:55
🚦🤣
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Picdump 202 вЂ“ Memes, das wГ¶chentliche Wellness-Erlebnis\nрџљ¦рџ¤Ј
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
26.08.2026 05:57
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
26.08.2026 07:54
🤷🏻‍♀️🤣
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Retter vom Genitiv
Leser-Kommentar von Retter vom Genitiv
26.08.2026 07:31
Kleiner Lifehack...
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
26.08.2026 06:54
DJT
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Brummbär
Leser-Kommentar von Brummbär
26.08.2026 09:36
Ja , genau, das isses
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
26.08.2026 07:38
Meine Mutter als Grosi Meine Mutter als meine Mutter
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
26.08.2026 08:26
"Wenn Kanada uns fair behandelt hätte, wäre dies nie geschehen. Also, schnall Dich an, Kanada, Du legst Dich mit Goliath an" "Hallo, kurze Frage: gewinnt Goliath in dieser Geschichte?"
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
26.08.2026 06:35
Ein Ultraflacher
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
26.08.2026 07:34
Ich werde immer die Seite unterstützen, die die Leute ernährt, mit einem Dach über dem Kopf, ausgebildet und mit Anstand behandelt haben will
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Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
26.08.2026 07:37
Nobelpreis her, aber dalli!
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Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
26.08.2026 07:39
Ist doch wahr..
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
26.08.2026 06:39
😏
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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bild: internet

Normale Person: 60% Wasser
watson Person: 100% Picdump​

Das ist mindestens so lustig wie fies.

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Bild: instagram

Wie kann man jemanden aus der Schule auf Facebook löschen, den man nicht mag?
Hallo Edith. Hier spricht Facebook Patrol. Um jemanden zu löschen, den du nicht magst, klicke auf «Antworten», gib ein @-Zeichen und den Namen der Person ein, klicke auf den Namen, sobald er erscheint, und drücke dann die Eingabetaste. Du wirst dann gefragt, ob du die Person für ein paar Tage oder dauerhaft löschen möchtest.
Dorothy Adams
Hallo Edith, wie geht es den Kindern?

Boah … ich hasse diese Situation.

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bild: imgur

Ich, wenn mich der einzige Freund, den ich auf einer Party kenne, allein lässt.

Das Motivations-Meme der Woche. Oder das Demotivations-Meme? 🧐

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Bild: imgur

Sei nutzlos, damit dich niemand gebrauchen kann.

Heute ist ein guter Tag.

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Bild: imgur

Wenn du eine schöne Krone hast und jemand sie erwähnt und du dich gut fühlst.

Fairerweise macht es das immerhin nicht schlimmer.

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Bild: imgur

Mitarbeiter: Ich bin ausgebrannt.
Das Management:

Immer diese Vorurteile.

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BILD: INSTAGRAM

Der BMW hinter mir.
Ich, der 120 in einer 100er-Zone fährt.

Das muss etwas ganz Spezielles sein.

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Bild: imgur

Heilige Scheisse.

Krass, das wusste ich nicht.

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Bild: imgur

Und so entstehen Kamele.

Wenn du einfach nicht abschalten kannst.

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Bild: imgur

Kennst du das Gefühl, wenn du so gestresst bist, dass Entspannung dich nur noch mehr stresst, weil du dich nicht mit der eigentlichen Stressursache auseinandersetzt?

Alle Eltern können diese Ambivalenz verstehen.

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Bild: imgur

Ich liebe meine Kinder mehr als mein eigenes Leben.
Auch ich, wenn ich mit den erwähnten Kindern bin:

Na ja, beides nicht meeega …

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Bild: imgur

Wie ich glaube, auf dem Fahrrad auszusehen vs. wie ich tatsächlich aussehe.

Diese Lüge, um eine ungeplante Begegnung zu beenden.

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Bild: imgur

Sie: Wir müssen uns mal treffen!
Ich: Ja! Sag mir einfach Bescheid, wann.

Wer erinnert sich an diese Dinge?

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Bild: imgur

Diese Videokassette, die ich bei meiner Oma gefunden habe, bringt mich immer noch zum Lachen.
Beerdigung vom Papst Harry Potter

Und weg war er.

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Bild: imgur

Ich: Hast du meinen Hoodie gesehen?
Sie: Du meinst «unseren» Hoodie?

Eine Meme-ception sozusagen.

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Bild: reddit

Wenn du «Once upon a time in Hollywood» schaust und diese Szene kommt:

Badumtss.

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Bild: imgur

Ein englisches Wortspiel.

Das ist kein Flachwitz, das ist ein 90°-Witz.

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Bild: imgur

Ich bin sicher, das verstehst du.

Irgendwo weit weg war mal was.

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Bild: imgur

Meine Freundin: Ich hab’s dir doch gestern schon gesagt, erinnerst du dich nicht?
Ich:

🙄🙄🙄

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Bild: imgur

Wenn du einen Snack öffnest und deine Freundin plötzlich anfängt, dir Aufmerksamkeit zu schenken

Kunst liegt ja immer im Auge des Betrachters oder der Betrachterin.

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Bild: reddit

Das erste Mal im Kunstmuseum.

Eventuell etwas überspitzt, aber so fühlt es sich zumindest an.

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Bild: imgur

Welcher von euch Idioten hat versucht, ein Bild zu verschieben?

Vielleicht beim nächsten Mal.

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Bild: imgur

Ich: Ich muss aufhören, so einsam zu sein, und mit Leuten reden.
Jemand: Hey.
Ich:

Neuer Tag, neues Glück.

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Bild: imgur

Die Arbeit wird heute besser sein.
Die Arbeit heute.

Du kannst nicht sagen, dass es falsch ist.

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Bild: imgur

Hier haben wir zwei ungeschriebene Regeln:
1.
2.

Wie ich das hasse!

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Bild: imgur

Ich drehe die Lautstärke bei einem Film auf, weil die Dialoge so leise sind.
Die Explosionen und Soundeffekte danach.

Die unendliche Geschichte …

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Bild: imgur

Wie es ist, mit Kindern zu putzen.

Wie man das Teenager-Kind doch noch zu sehen bekommt …

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Bild: imgur

Ist das Internet ausgefallen, Mama? Papa?

Es ist so akkurat.

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Bild: imgur

Der Sportlehrer der Mittelschule, der dich zwingt, eine Meile zu laufen.

Das war's für diese Woche. Jetzt seid ihr an der Reihe: Lasst die Kommentarspalte glühen und haut eure besten Memes raus!

Bis zum nächsten Mal
Sergio​
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi
Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur.
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Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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PiDi-Memes Teil 3:

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Die PiDi-Memes Teil 3
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⛔️ Keine deutschen Comics ⛔️
Es gibt Anwältinnen und Anwälte, die sich eigens darauf spezialisiert haben, solche Inhalte aufzuspüren und Seitenbetreiber gnadenlos abzumahnen. Da wir lieber tolle Inhalte teilen statt teure Anwaltsrechnungen zu zahlen, müssen wir hier strikt bleiben und können die Bilder nicht freischalten. Danke, dass ihr uns unterstützt und euch an die Regel haltet!

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
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