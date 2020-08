Diese Memes beschreiben die Corona-Lage in der Schweiz perfekt

Trump unterstützt eine QAnon-Anhängerin

Der Wahlkampf des US-Präsidenten wird immer bizarrer.

Per Twitter gab Trump seiner Freude Ausdruck: Er sprach von einem «zukünftigen Star der Republikaner», einer Politikerin, die «stark in jeder Beziehung ist und niemals aufgibt – eine wahre GEWINNERIN».

Gemeint war Marjorie Taylor Greene. Sie hatte soeben in einem Bezirk im Bundesstaat Georgia die Vorwahlen gewonnen. Weil dieser Bezirk äusserst konservativ und fest in den Händen der Grand Old Party (GOP) ist, wird sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr als …