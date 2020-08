So reagieren Schweizer Fussballklubs auf den Entscheid des Bundesrates

Der Bundesrat hat am Mittwoch mitgeteilt, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen ab Oktober wieder erlaubt sind. Allerdings muss jeder Kanton selbst abwägen, welche Veranstaltungen er erlaubt und welche nicht.

Das sagen die Vertreter des Schweizer Fussballs zum Entscheid:

YB-CEO Wanja Greuel sagt gegenüber dem «Runden Leder»: «Wir sind erleichtert. Es geht in die Richtung, die für uns wichtig ist.» Greuel gehe davon aus, dass YB das Wankdorf künftig wieder zu 50 Prozent füllen dürfe. Das wären rund 15’000 Fans. Man werde das Schutzkonzept auf das Wankdorf-Stadion adaptieren. Das bedeute etwa, dass man die Sektoren viel kleiner fasse und trennen könne. Zudem brauche es klare Konzepte für Catering und sanitäre Anlagen.

Weiter heisst es, dass die Abstände zwischen den Sitzen gewährleistet werden müssen, dafür müssten Abonnenten umplatziert werden. Zentral sei auch, die Personenflüsse inner- und ausserhalb des Stadions zu managen und die Kontaktdaten aller Anwesenden aufzunehmen. Greuel sagt zudem, dass es Sanktionsmassnahmen brauche: «Jeder Zuschauer muss sich an die Vorschriften halten. Wir wollen keine Zuschauer im Stadion ohne Maske.»

«Der FC Basel 1893 nimmt den Entscheid des Bundesrates, dass die 1000er-Grenze per 1. Oktober 2020 grundsätzlich fallen wird, gerne zu Kenntnis. Natürlich wären wir noch glücklicher gewesen, wenn dies bereits ab Anfang September der Fall gewesen wäre. Wir freuen uns aber sehr darüber, dass wir nun mit dem 1. Oktober ein Datum vor Augen haben, auf das wir gezielt hinarbeiten können. Fussball mit Fans im Stadion macht deutlich mehr Freude, für die Fans selbst, aber auch für die Mannschaften und die Clubs. Und darum stehen wir in der Pflicht, Schutzkonzepte zu realisieren, die tauglich sind. Bei aller Vorfreude auf den Oktober, wenn hoffentlich wieder deutlich mehr Leben in die Schweizer Sportstadien zurückkehrt, sei dennoch erwähnt: Oberste Priorität hat nach wie vor der Schutz der Gesundheit aller Menschen in den Stadien und im ganzen Land.»