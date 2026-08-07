Wann ist ein Bier für dich am schönsten?
Hast du dich schon mal gefragt, was dein Lieblingsbier ist?
Nein, ich meine damit nicht eine Biermarke oder eine Biersorte.
Ich meine: Welches Bier in welcher spezifischen Situation ist einfach
das
Allerbeste?
(Jaja, auch die ohne Alkohol, logischerweise.)
Hier sind einige Situationsbiere, die mir spontan so in den Sinn kommen:
(Und danach erzählt ihr mir eure, okay?)
Ferienbalkonbier
Vielleicht das schönste Bier überhaupt: das auf dem Hotelbalkon. Alleine. Darf ruhig auch um 2 Uhr morgens sein.
Currybier
Nein, halt! Korrigendum: Das schönste Bier ist jene eiskalte Flasche Cobra zum Chicken Tikka Masala, wenn du mit deinen Kumpels im Ausgang ins lokale Curryhaus gehst.
Flughafenbier
Und zwar um 9 Uhr morgens, WEIL IM FLUGHAFEN SIND ALLE GESETZE AUFGEHOBEN.
Punkkonzertbier
More beer for the punks!
Konterbier
Hey, manchmal ist bei einem Kater das erste Eiskalte schlicht das Höchste der Gefühle.
Übrigens: Falls ihr euch fragt – heute, am 7. August, ist der Internationale Tag des Bieres.
Und dann habe ich husch mal in der watson-Redaktion nachgefragt:
Nachsportbier
Strandbier
Wandererbier
Grillbier
Überraschungsbier
Was noch was noch?
Sommergartenbier, vielleicht?
Fussballguckenbier?
Oder ganz banal das gemütliche Feierabendbier?
Sagt es uns in den Kommentaren!
PS: Die Website Ladbible schlug mal noch das «Duschbier» vor.
Hmm. Wieso eigentlich nicht?