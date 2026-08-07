Wann ist ein Bier für dich am schönsten? Bild: shutterstock

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Zum Internationalen Tag des Bieres evaluieren wir die schönsten situativen Biere. Verwirrt? Lies weiter …

Oliver Baroni Folge mir

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Hast du dich schon mal gefragt, was dein Lieblingsbier ist?

Nein, ich meine damit nicht eine Biermarke oder eine Biersorte.

Ich meine: Welches Bier in welcher spezifischen Situation ist einfach

das

Allerbeste?

(Jaja, auch die ohne Alkohol, logischerweise.)

Hier sind einige Situationsbiere, die mir spontan so in den Sinn kommen:

(Und danach erzählt ihr mir eure, okay?)

Ferienbalkonbier

Vielleicht das schönste Bier überhaupt: das auf dem Hotelbalkon. Alleine. Darf ruhig auch um 2 Uhr morgens sein.

Currybier

Nein, halt! Korrigendum: Das schönste Bier ist jene eiskalte Flasche Cobra zum Chicken Tikka Masala, wenn du mit deinen Kumpels im Ausgang ins lokale Curryhaus gehst.

Flughafenbier

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Und zwar um 9 Uhr morgens, WEIL IM FLUGHAFEN SIND ALLE GESETZE AUFGEHOBEN.

Punkkonzertbier

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More beer for the punks!

Konterbier

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Hey, manchmal ist bei einem Kater das erste Eiskalte schlicht das Höchste der Gefühle.

Übrigens: Falls ihr euch fragt – heute, am 7. August, ist der Internationale Tag des Bieres.

Und dann habe ich husch mal in der watson-Redaktion nachgefragt:

Nachsportbier

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«Das beste Bier ist das nach zwei Stunden Fussballspielen und mit nur einer Banane im Magen.» Patrick Toggweiler

Strandbier

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«In den Ferien am Strand, nachdem man aus dem Wasser gekommen ist, noch nass und schön abgekühlt – dann ein eiskaltes Bier. Ein Gedicht.» Julia Schwamborn

Wandererbier

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«Das Bier nach einer langen Wanderung. Auf einer Hütte oder in einer Gartenbeiz. Stange bitte, danke!» Adrian Bürgler

Grillbier

«Ein Bier während des Grillierens. Best.» Delia Klo

Überraschungsbier

«Vielleicht das erste Bier im Campingstuhl am dritten Festivalmorgen … oder vielleicht einfach allgemein: ein unerwartetes Bier!» Nico Lercher

Was noch was noch?

Sommergartenbier, vielleicht?

Fussballguckenbier?

Oder ganz banal das gemütliche Feierabendbier?

Sagt es uns in den Kommentaren!

PS: Die Website Ladbible schlug mal noch das «Duschbier» vor.

Hmm. Wieso eigentlich nicht?