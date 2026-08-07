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Biersituationen: Wann ist ein Bier für dich am schönsten?

Wann ist ein Bier für dich am schönsten?

Bild: shutterstock
User Unser
Zum Internationalen Tag des Bieres evaluieren wir die schönsten situativen Biere. Verwirrt? Lies weiter …
07.08.2026, 14:2407.08.2026, 14:24
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Hast du dich schon mal gefragt, was dein Lieblingsbier ist?

Nein, ich meine damit nicht eine Biermarke oder eine Biersorte.

Ich meine: Welches Bier in welcher spezifischen Situation ist einfach
das
Allerbeste?

(Jaja, auch die ohne Alkohol, logischerweise.)

Hier sind einige Situationsbiere, die mir spontan so in den Sinn kommen:

Inhaltsverzeichnis
Ferienbalkonbier
Currybier
Flughafenbier
Punkkonzertbier
Konterbier
Nachsportbier
Strandbier
Wandererbier
Grillbier
Überraschungsbier
Sagt es uns in den Kommentaren!

(Und danach erzählt ihr mir eure, okay?)

Ferienbalkonbier

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: tiktok

Vielleicht das schönste Bier überhaupt: das auf dem Hotelbalkon. Alleine. Darf ruhig auch um 2 Uhr morgens sein.

Currybier

Berry and curry - belongs together! https://www.instagram.com/p/DZprPuMDM4f/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Bild: instabang/themanceats

Nein, halt! Korrigendum: Das schönste Bier ist jene eiskalte Flasche Cobra zum Chicken Tikka Masala, wenn du mit deinen Kumpels im Ausgang ins lokale Curryhaus gehst.

Flughafenbier

Bier am Flughafen. Ist so.
Bild: shutterstock

Und zwar um 9 Uhr morgens, WEIL IM FLUGHAFEN SIND ALLE GESETZE AUFGEHOBEN.

Punkkonzertbier

Bier am Punkkonzert. Or Psychobilly. Or whatever.
Bild: obi

More beer for the punks!

Konterbier

Das Konterbier - die Katerkur der Profis.
Bild: imago

Hey, manchmal ist bei einem Kater das erste Eiskalte schlicht das Höchste der Gefühle.

Übrigens: Falls ihr euch fragt – heute, am 7. August, ist der Internationale Tag des Bieres.

Und dann habe ich husch mal in der watson-Redaktion nachgefragt:

Nachsportbier

Bier nach dem Fussballtraining-
Bild: shutterstock
«Das beste Bier ist das nach zwei Stunden Fussballspielen und mit nur einer Banane im Magen.»
Patrick Toggweiler

Strandbier

Bier am Strand.
Bild: Shutterstock
«In den Ferien am Strand, nachdem man aus dem Wasser gekommen ist, noch nass und schön abgekühlt – dann ein eiskaltes Bier. Ein Gedicht.»
Julia Schwamborn

Wandererbier

bier schweiz stange trinken sommer alkohol
Bild: Shutterstock
«Das Bier nach einer langen Wanderung. Auf einer Hütte oder in einer Gartenbeiz. Stange bitte, danke!»
Adrian Bürgler
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Grillbier

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: giphy
«Ein Bier während des Grillierens. Best.»
Delia Klo

Überraschungsbier

Überraschende Biere :-D https://www.youtube.com/watch?v=9Pd5iTaed6o
Bild: youtube
«Vielleicht das erste Bier im Campingstuhl am dritten Festivalmorgen … oder vielleicht einfach allgemein: ein unerwartetes Bier!»
Nico Lercher

Was noch was noch?

Sommergartenbier, vielleicht?
Fussballguckenbier?
Oder ganz banal das gemütliche Feierabendbier?

Sagt es uns in den Kommentaren!

PS: Die Website Ladbible schlug mal noch das «Duschbier» vor.

Ladbible Shower Beer - Duschbier! https://www.ladbible.com/
Bild: ladbible

Hmm. Wieso eigentlich nicht?

Duschbier Niklas Helbling
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