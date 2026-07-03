15 zwingende Benimmregeln für deine Grillparty

Informiere dich zwingend im Vorhinein über feine und kreative neue Grillrezepte – nur um dann in letzter Minute in den Tankstellenshop zu stürmen und eine Packung Bratwürste zu kaufen.

Stehe immer mit einem Bier in der Hand und der anderen Hand in der Hosentasche neben dem Grillchef. Sei so ablenkend wie möglich.

Erwähne NIEMALS, dass ein Stück Grillgut gewendet werden müsste – auch wenn es längst zu Kohle verwandelt worden ist.

Falls du Grillchef bist, zeige offen deine Irritation darüber, dass deine Gäste einfach mal mit dir freundlich plaudern wollen. Was massen die sich eigentlich an! Wir sind doch nicht zum Spass hier! Hier wird konzentriert gearbeitet!

Um Lebensmittelvergiftungen vorzubeugen, achte stets darauf, dein Poulet so lange durchzugrillen, bis es zäh, trocken und geschmacklos ist.

Bring den Spruch «ICH HOFFE, DU HAST ES GERN GUET DURRE … ODER ROH. ROH HABE ICH AUCH» mindestens dreimal während des Abends.

Sobald du dich unter freiem Himmel befindest, iss immer VIEL mehr als wenn du drinnen sitzen würdest. Die Formel lautet: 1 Burger im Restaurant = 5 Burger im Garten deines Kumpels.

Analog beim Bier: 1 Feierabendbier = 7 Bier an der Gartenparty.



Ach, und überhaupt:





Das Stehen ist ausschliesslich mit einem alkoholischen Getränk in der Hand gestattet.

Im Stehen Grilladen und Salat mit Wegwerfbesteck aus einem flapsigen Papierteller und mit einem Drink in der Hand essen? Klar geht das!

Grillsaucen und Condiments schmecken besser, wenn sie fünf Stunden in der Sonne gestanden haben. Besonders Mayonnaise. Zudem müssen alle Sösseli mindestens zwei Jahre abgelaufen sein.

Wenn du einen Salat fürs Buffet mitbringst, achte darauf, dass es Tomaten-Mozzarella, Gurkensalat oder Ähnliches ist – also etwas, das im Nu zu einem wässrigen Matsch wird.

Chips schmecken prinzipiell dann am besten, nachdem jeder einzelne Gast auf der Toilette war, sich die Hände nicht richtig gewaschen und dann mit der Hand in die Chipsschüssel gegriffen hat.

Sobald es regnet, schrei hysterisch was wegen «den Kissen» und renne herum, als wäre gerade der Krieg ausgebrochen.