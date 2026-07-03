freundlich25°
DE | FR
burger
Spass
Food

15 zwingende Benimmregeln für deine Grillparty. NICHT.

15 zwingende Benimmregeln für deine Grillparty

Bild: reddit

Die 15 eisernen Benimmregeln für die Grillparty

Der definitive Verhaltens-Knigge für eine erfolgreiche Grilleinladung. Nicht.
03.07.2026, 14:1003.07.2026, 14:10
Oliver Baroni
Oliver Baroni
  1. Informiere dich zwingend im Vorhinein über feine und kreative neue Grillrezepte – nur um dann in letzter Minute in den Tankstellenshop zu stürmen und eine Packung Bratwürste zu kaufen.
  2. Stehe immer mit einem Bier in der Hand und der anderen Hand in der Hosentasche neben dem Grillchef. Sei so ablenkend wie möglich.
  3. Erwähne NIEMALS, dass ein Stück Grillgut gewendet werden müsste – auch wenn es längst zu Kohle verwandelt worden ist.
  4. Falls du Grillchef bist, zeige offen deine Irritation darüber, dass deine Gäste einfach mal mit dir freundlich plaudern wollen. Was massen die sich eigentlich an! Wir sind doch nicht zum Spass hier! Hier wird konzentriert gearbeitet!
  5. Um Lebensmittelvergiftungen vorzubeugen, achte stets darauf, dein Poulet so lange durchzugrillen, bis es zäh, trocken und geschmacklos ist.
  6. Bring den Spruch «ICH HOFFE, DU HAST ES GERN GUET DURRE … ODER ROH. ROH HABE ICH AUCH» mindestens dreimal während des Abends.
  7. Sobald du dich unter freiem Himmel befindest, iss immer VIEL mehr als wenn du drinnen sitzen würdest. Die Formel lautet: 1 Burger im Restaurant = 5 Burger im Garten deines Kumpels.
  8. Analog beim Bier: 1 Feierabendbier = 7 Bier an der Gartenparty.

    Ach, und überhaupt:

  9. Das Stehen ist ausschliesslich mit einem alkoholischen Getränk in der Hand gestattet.
  10. Im Stehen Grilladen und Salat mit Wegwerfbesteck aus einem flapsigen Papierteller und mit einem Drink in der Hand essen? Klar geht das!
  11. Grillsaucen und Condiments schmecken besser, wenn sie fünf Stunden in der Sonne gestanden haben. Besonders Mayonnaise. Zudem müssen alle Sösseli mindestens zwei Jahre abgelaufen sein.
  12. Wenn du einen Salat fürs Buffet mitbringst, achte darauf, dass es Tomaten-Mozzarella, Gurkensalat oder Ähnliches ist – also etwas, das im Nu zu einem wässrigen Matsch wird.
  13. Chips schmecken prinzipiell dann am besten, nachdem jeder einzelne Gast auf der Toilette war, sich die Hände nicht richtig gewaschen und dann mit der Hand in die Chipsschüssel gegriffen hat.
  14. Sobald es regnet, schrei hysterisch was wegen «den Kissen» und renne herum, als wäre gerade der Krieg ausgebrochen.
  15. Bleibt das Wetter schön, ist es obligatorisch, am späten Nachmittag unverhofft in einem Liegestuhl einzuschlafen. Am besten in der prallen Sonne. Wenn du dann unsanft aufwachst, übertünche deinen totalen Orientierungsverlust und deinen Sonnenbrand dritten Grades, indem du lautstark in die Runde fragst: «HÄT'S NO BIER?»
BBQ- Grillparty-Memes https://www.reddit.com/r/BBQ/comments/1kb2qgo/this_is_the_right_one_for_that_meme/
Bild: reddit
Weiterhin einen schönen Sommer wünschen wir euch allen noch!
Food! Essen! Yeah!
watson hat die BESTEN. CHIPS. EVER. ermittelt. Es war harte Arbeit
289
watson hat die BESTEN. CHIPS. EVER. ermittelt. Es war harte Arbeit
von Oliver Baroni
12 einfache Tipps für einen spürbar besseren Pastagenuss
196
12 einfache Tipps für einen spürbar besseren Pastagenuss
von Oliver Baroni
Ich war am Cooper's Hill Cheese Rolling ... und OMG, WAR DAS GEIL
49
Ich war am Cooper's Hill Cheese Rolling ... und OMG, WAR DAS GEIL
von Oliver Baroni
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Brunch doof findet?
133
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Brunch doof findet?
von Oliver Baroni
Ich habe DROGEN-EIER probiert. Bin ich nun süchtig?
49
Ich habe DROGEN-EIER probiert. Bin ich nun süchtig?
von Oliver Baroni
Okay, ich habe versucht, die Dubai-Schoggi zuhause zu machen – und: Boah!
76
Okay, ich habe versucht, die Dubai-Schoggi zuhause zu machen – und: Boah!
von Oliver Baroni, Nico Bernasconi
So geht das perfekte gekochte Ei – sagt die Wissenschaft. Wir machen den Selbsttest
93
So geht das perfekte gekochte Ei – sagt die Wissenschaft. Wir machen den Selbsttest
von Oliver Baroni, David Indumi
Alles, was du über Sriracha weisst, ist FALSCH 😳
53
Alles, was du über Sriracha weisst, ist FALSCH 😳
von Oliver Baroni
Britisch? Indisch? Bengalisch? Bei Chicken Tikka Masala ist alles anders, als du denkst
48
Britisch? Indisch? Bengalisch? Bei Chicken Tikka Masala ist alles anders, als du denkst
von Oliver Baroni
Und NUN: Das grosse Veganer-vs-Karnivoren-Bullshit-Bingo!
108
Und NUN: Das grosse Veganer-vs-Karnivoren-Bullshit-Bingo!
von Oliver Baroni
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
224
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
von Oliver Baroni
Bambusratte? Riesensalamander? Dieser chinesische YouTube-Star kocht dir alles
54
Bambusratte? Riesensalamander? Dieser chinesische YouTube-Star kocht dir alles
von Oliver Baroni
Der Brüller: Italiener gehen in den USA «italienisch» essen 😂
149
Der Brüller: Italiener gehen in den USA «italienisch» essen 😂
von Oliver Baroni
15 Rezepte, die du als Erwachsener beherrschen solltest
178
15 Rezepte, die du als Erwachsener beherrschen solltest
von Oliver Baroni
Schweizer Gerichte, die die Welt nicht versteht
452
Schweizer Gerichte, die die Welt nicht versteht
von Oliver Baroni
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kein Grill? Mit einem dieser 15 Lifehacks gibt's trotzdem eine geile Grillparty
1 / 17
Kein Grill? Mit einem dieser 15 Lifehacks gibt's trotzdem eine geile Grillparty
Keine Lust, einen überteuerten Baumarkt-Grill zu kaufen? Dafür Lust, mal kreativ zu werden? Eine der folgenden Sachen hast du bestimmt irgendwo im Haushalt, Keller, Garage oder Garten. Eine grosse Pelati-Dose, zum Beispiel ...
quelle: lifehacker.com / lifehacker.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
11 Gäste-Typen, die garantiert jede Grill-Party crashen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Güzmo
03.07.2026 14:21registriert Juli 2019
16. Sobald du die Grillzange in die Finger kriegst, zwacke damit mindestens zwei Mal um zu signalisieren, dass du jetzt für das Überleben der Gruppe verantwortlich bist.
320
Melden
Zum Kommentar
14
18 Tipps gegen die Hitze, die WIRKLICH funktionieren 😏
Die letzten Tage der Hitzewelle stehen an und wir wissen schon fast nicht mehr, wie wir uns den Tag hindurch noch abkühlen sollen.
Zur Story