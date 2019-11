«Expats treten immer arrogant auf» – der Chef ledert gegen watson-Kanadierin Emily

Neue Woche, neues Ärgernis für den Chef. In dieser Folge muss unsere Lieblings-Kanadierin Emily neben dem Chef Platz nehmen. Ihr Vergehen: Sie ist ein «Expat» und alles, was diese machen, ist, in unser Land zu kommen, Geld zu verdienen, Karriere zu machen und schnell wieder abzuhauen. Findet zumindest der Chef.