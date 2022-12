Messi, Salt Bae und Memes ohne Ende: Das etwas andere Weihnachtsgeschenk

Russland: Vier ukrainische Saboteure getötet +++ Lawrow: Ukraine will NATO in Krieg ziehen

Für perfekte Weihnachten: 14 Geschenkideen für dich und deine Katze



Weihnachten rückt näher. Zeit, sich Gedanken zu machen, was man seinen Liebsten schenken will. Hat jemand der zu Beschenkenden eine Katze, erfreut sich diese Person womöglich an einem dieser Artikel. Vielleicht möchtest du dich aber auch einfach selbst beschenken, weil du in diesem Jahr so schön brav warst. Natürlich nur mit dem Einverständnis deiner Katze.