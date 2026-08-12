sonnig28°
DE | FR
burger
Sport

Schwimm-EM: Mityukov verpasst die Medaille trotz Schweizer Rekord

Swiss swimmer Roman Mityukov walks out after competing in the Men&#039;s 200m Backstroke Heats during the European Aquatics Swimming Championships in Paris, France, Tuesday, Aug. 11, 2026. (KEYSTONE/P ...
Roman Mityukov verpasst die EM-Medaille knapp.Bild: keystone

Mityukov verpasst trotz Schweizer Rekord die EM-Medaille – Ponti souverän im Final

Die Schweizer Schwimmer Roman Mityukov und Flavio Bucca verpassen an der EM in Paris über 200 m Rücken eine Medaille. Der Olympia-Dritte Mityukov wird mit Schweizer Rekord Vierter.
12.08.2026, 18:5612.08.2026, 20:05

Obwohl er seinen Schweizer Rekord mit 1:54,07 Minuten deutlich verbesserte, reichte es dem 26-jährigen Genfer Roman Mityukov im hochkarätigen Feld nur zum 4. Platz. Der fünf Jahre jüngere Thurgauer Flavio Bucca belegte in 1:56,20 den 8. Rang.

Mityukov schwamm 76 Hundertstel schneller als bei seinem alten Schweizer Rekord, sogar deren 78 schneller als bei seiner Olympia-Bronzemedaille vor zwei Jahren in Paris. Dies zeigt, wie enorm hoch das Niveau in diesem EM-Final war. So reichte es nicht zur sechsten Medaille des Genfers bei einer grossen Meisterschaft über seine Spezialdistanz.

So verlief der Final über 200 m Rücken.Video: SRF

Drei waren besser. Der ungarische Topfavorit Hubert Kos holte in 1:53,08 Gold, vor dem Griechen Apostolos Siskos und dem Italiener Thomas Cecco. Dieser war elf Hundertstel schneller als Mityukov.

Flavio Bucca konnte nicht mehr ganz an seinen Exploit vom Halbfinal (1:55,73) anknüpfen. Bereits die erstmalige Finalqualifikation war für den jungen Ostschweizer aber ein hervorragendes Resultat.

Ponti mit Bestzeit souverän in den Final

Noè Ponti lässt an der EM in Paris den Frust über die bittere Enttäuschung im Final über 50 m Delfin raus. Über die doppelte Distanz schwimmt der Tessiner im Halbfinal die klar beste Zeit.

Mit neuer Schwimmbrille, nachdem ihm die alte am Vorabend beim Eintauchen von der Nase gerutscht war und ihn im Final um die Medaille gebracht hatte, zeigte Ponti im 50-m-Becken in Paris eine eindrückliche Reaktion.

Swiss swimmer Noe Ponti competes in the Men&#039;s 100m Butterfly Semifinal during the European Aquatics Swimming Championships in Paris, France, Wednesday, Aug. 12, 2026. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer ...
Noe Ponti schwimmt locker in den Final.Bild: keystone

In 50,47 Sekunden schwamm der Olympia-Dritte von Tokio über 100 m Delfin die beste Zeit aller Vorläufe und so schnell wie noch nie in diesem Jahr, im Halbfinal steigerte er sich auf 50,21 und war damit erneut der Schnellste. «Ich wollte schnell schwimmen, um diese Negativität loszuwerden», sagte Ponti.

Auch seine grössten Rivalen sicherten sich souverän das Finalticket. Der Ungar Kristof Milak, Olympiasieger von Paris in dieser Disziplin und vor Ponti der schnellste Europäer in diesem Jahr, schwamm in 50,50 die zweitbeste Zeit, vor dem Franzosen Maxime Grousset (50,78). Letzterer war 2025 vor Ponti Weltmeister geworden. Gold auf der Langbahn fehlt dem Tessiner noch. (riz/sda)

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami
    1 / 39
    Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami

    Am 28. Dezember 2007 tritt Lara Gut zum ersten Mal im Weltcup auf. Im Riesenslalom von Lienz verpasst sie den zweiten Lauf.
    quelle: swissski / olivier maire
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    21-jähriger Berner bricht Weltrekord im «Blobbing»
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Ehammer holt trotz mühsamer Umstände Silber: «Über eine Medaille darf man sich freuen»
    Simon Ehammer hat sich im Weitsprung-Final von Birmingham mit 8,29 m die Silbermedaille gesichert – hinter Titelverteidiger Miltiadis Tentoglou (8,44 m) und vor dem Bulgaren Sraboykov.
    Im Weitsprung-Final entwickelte sich ein packendes Duell zwischen Ehammer und dem Griechen. Tentoglou legte bereits im ersten Versuch mit starken 8,27 m vor, Ehammers erster Sprung war wegen eines Übertritts ungültig. Im zweiten Versuch antwortete der Schweizer direkt mit 8,29 m und übernahm die Führung. Bei starkem Gegenwind blieb der dritte Versuch für beide schwierig – Ehammer kam dabei nur auf 6,15 m. Im vierten Durchgang zog Tentoglou mit 8,44 m an ihm vorbei, während Ehammer bei 8,22 m hängen blieb. Trotz zweier weiterer Versuche gelang es dem Appenzeller nicht mehr, seine Bestweite von 8,29 m zu übertreffen – am Ende reichte es damit «nur» zu Silber.
    Zur Story