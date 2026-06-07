Simone Biles erlebte in dieser Woche einen grossen Schock. Bild: EPA

«Fast gestorben»: Simone Biles hatte einen schweren medizinschen Notfall

Die US-Sportlerin hatte «die schlimmste Erfahrung meines Lebens». Und: Sie musste die Situation ohne ihren Mann meistern.

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Turn-Superstar Simone Biles hat am Samstag von einem medizinischen Notfall berichtet, den sie zu Beginn dieser Woche erlebte. Die 29-Jährige bezeichnete die Situation als «schlimmste Erfahrung ihres Lebens», jedoch ohne Details preiszugeben.

«Ich bin normalerweise nicht der Typ, der so etwas teilt, weil mir Privatsphäre in der heutigen Zeit wichtig ist, aber fast zu sterben stand Anfang dieser Woche nicht auf meiner Bingo-Karte», schrieb Biles in einer Instagram-Story, zu der ein Foto ihres Handgelenks mit mehreren Krankenhausarmbändern gehörte.

Bild: instagram

Biles verbrachte die Woche nach eigenen Angaben damit, «im Bett zu liegen und sich auszuruhen». Sie bedankte sich bei ihrem «engsten Kreis», der sich um sie gekümmert habe. Besonders belastend sei gewesen, dass ihr Ehemann, NFL-Profi Jonathan Owens, wegen des Offseason-Trainings seines Teams, der Indianapolis Colts, nicht bei ihr war.

Biles ist mit sieben olympischen Goldmedaillen eine der erfolgreichsten Turnerinnen aller Zeiten. Drei davon gewann sie bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, bei denen sie nach einer längeren Pause infolge von mentalen Problemen ein triumphales Comeback feierte. (riz/tonline)