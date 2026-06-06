Nikola Katic jubelt vor den Bosnien-Fans. Bild: keystone

Die Fans von Nati-Gegner Bosnien sorgen bereits beim Testspiel für Gänsehautstimmung

An der kommenden Fussball-Weltmeisterschaft trifft die Schweizer Nationalmannschaft in der Gruppenphase unter anderem auf Bosnien-Herzegowina. Die Fans der Bosnier zeigten bereits beim Testspiel gegen Panama, dass sie bereit sind.

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Die Schweiz und Bosnien-Herzegowina treffen an der kommenden Weltmeisterschaft am 18. Juni aufeinander. Am Samstag bestritten beide Teams das letzte Testspiel vor der WM.

Während beim Schweizer Vorbereitungsspiel in San Diego gegen Australien fast keine Fans im Stadion waren, zeichnete sich beim Testspiel der Bosnier ein völlig anderes Bild ab.

In St. Louis traf das bosnische Team im Energizer Park auf Panama und das Stadion, in welchem etwa 22'000 Zuschauer Platz haben, war sehr gut gefüllt und die blaue Farbe dominierte. Bereits vor der Partie zogen die bosnischen Fans durch die Strassen. Bilder, welche US-Fans so wohl kaum kennen.



Allerdings werden wohl nicht alle Fans von Bosnien extra für dieses Testspiel nach St. Louis gereist sein. Die US-Stadt gilt als grösste Gemeinde der Bosnier ausserhalb ihres eigenen Landes. Schätzungsweise 50'000 bis 60'000 Bosnier leben in St. Louis. Die meisten von ihnen flüchteten wegen des Bosnienkriegs in die USA.

Beim Spiel gegen Panama wurde auch für grandiose Stimmung gesorgt, welche ihren Höhepunkt erreichte, als der ehemalige FCZler Nikola Katic seine Farben in Führung köpfte. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Panama allerdings noch den Ausgleichstreffer.

Beim 1:1 blieb es bis zum Schluss. So richtig ernst gilt es für Bosnien am nächsten Freitag. Dann startet das WM-Abenteuer gegen Co-Gastgeber Kanada. (riz)