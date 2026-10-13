Vincent Kompany tritt mit dem FC Bayern gegen die Viking Stavanger an. Bild: keystone

«Wie in einer guten Ehe»: Kompany trifft in Stavanger auf zwei Cheftrainer

Beim Auswärtsspiel in Stavanger trifft der FC Bayern auf ein seltenes Trainer-Modell. Vincent Kompany kann dabei von seinen eigenen Erfahrungen profitieren.

Lukas Grybowski / t-online

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Das Grinsen im Gesicht von Bayern-Trainer Vincent Kompany wurde immer breiter. Dann korrigierte er einen norwegischen Journalisten in gewohnt charmanter Art. «Sie haben eine grosse Chance verstreichen lassen», wies er ihn am frühen Montagabend vor dem Champions-League-Duell des FC Bayern bei Viking Stavanger auf der Pressekonferenz auf seinen vermeintlichen Fehler hin.

Deswegen diktierte Kompany die Frage für den Journalisten neu: «Ihre Frage hätte lauten müssen: 'Sie haben in der gleichen Art und Weise in Anderlecht gearbeitet. Wie ist das, mit einem Co-Coach zu arbeiten?'»

Denn bei Stavanger steht Kompany mit Morten Jensen und Bjarte Lunde Aarsheim gleich zwei Cheftrainern gegenüber. Eine Rarität im europäischen Spitzenfussball – in der Gegenwart wie auch in der Vergangenheit.

Doch Vincent Kompany korrigierte den norwegischen Journalisten nicht ohne Grund. Denn in der Saison 2019/20200 war er selbst als Spielertrainer beim RSC Anderlecht unter Vertrag und bildete ein Trainer-Duo mit Simon Davies. Der Waliser ist heute Leiter der Nachwuchsabteilung von Tottenham Hotspur.

Gemeinsam mit Simon Davies (l.) bildete Vincent Kompany bei Anderlecht ein Trainer-Duo. Bild: www.imago-images.de

«Wie in einer guten Ehe erziehen wir die Kinder gemeinsam»

Daher sprach der Bayern-Coach im Anschluss auch ausführlich über diese ungewöhnliche Arbeitsweise im europäischen Spitzenfussball. «Wir haben uns das Büro geteilt, sassen uns gegenüber und haben den ganzen Tag Spiele analysiert. Wir mussten gemeinsam Entscheidungen in Sachen Training und Spiel treffen», skizzierte Kompany. Alle Gespräche hätten sich nur um Fussball und mögliche Spielideen gedreht.

Jensen und Aarsheim führen diese Gespräche in Stavanger mittlerweile seit 2021 täglich – und das ziemlich erfolgreich. Auch sie bestätigten, dass es Diskussionen gäbe, aber «nie Streit». Das Duo führte den Klub aus dem Südwesten des Landes zur ersten Meisterschaft seit 34 Jahren und zum Pokalsieg. Sie sind mittlerweile der am längsten amtierende Trainer in der 127-jährigen Klubgeschichte.

Ein eingespieltes Duo: Die Viking-Trainer Morten Jensen (r.) und Bjarte Lunde Aarsheim (l.). Bild: keystone

«Ich bin womöglich einer der wenigen Trainer, der hier antritt, und diese Erfahrung bereits gemacht hat», sagte Kompany mit Blick auf seine Kontrahenten. Daher sieht er auch keinen eigenen Nachteil in der Konstellation, denn «wenn man gut und viel mit dem eigenen Staff zusammenarbeitet, ist es gar nicht so viel anders.»

Und auch wenn man als gleichberechtigtes Trainerduo arbeitet, treffe man laut Kompany nicht alle Entscheidungen gemeinsam. Das funktioniere «wie in einer sehr guten Ehe, in der wir die Kinder gemeinsam erziehen», erzählte auch Stavanger-Trainer Jensen beispielhaft über das ungewöhnliche Modell.

Kompany sieht darin auch einen Vorteil. «Man kann die Aufgaben und die Arbeit untereinander ein bisschen aufteilen. Und dadurch, dass man die ganze Zeit zusammen ist, trifft man mehr Entscheidungen aus logischen Gründen als aus reinem Bauchgefühl.» Und das vielleicht zum Nachteil des FC Bayern. (car/t-online)