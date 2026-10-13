Die Israelin Mia Shvill im Duell mit der Schweizer Nationalspielerin Seraina Piubel (links). Bild: keystone

Bewaffnete israelische Sicherheitskräfte in Sion? Behörden schweigen

Vor dem WM-Playoff-Spiel zwischen der Nati und Israel stellen sich auch Sicherheitsfragen. Doch die zuständigen Behörden halten sich bedeckt.

Raphael Gutzwiller Folge mir

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Sportlich ist die Ausgangslage für die Schweizerinnen komfortabel: Nach dem 7:3 in Ungarn gehen sie mit vier Toren Vorsprung ins WM-Playoff-Rückspiel gegen Israel in Sion. «Wir müssen dennoch fokussiert bleiben», warnt die Nati-Verteidigerin Viola Calligaris am Montag. Die Schweizerinnen haben sich im Vorfeld viel mit der politischen Dimension der Begegnung beschäftigt. «Ich denke, wir können das gut separieren und uns auf das Spiel fokussieren», so Calligaris.

Politisch bleibt die Begegnung jedoch aufgeladen. Im Vorfeld der Auswärtspartie gab es Debatten darüber, ob die Schweizerinnen die Partie sogar boykottieren sollten. Der Schweizerische Fussballverband stellte es einzelnen Spielerinnen frei, auf einen Einsatz gegen Israel zu verzichten. Davon machte aber keine Spielerin Gebrauch. Mit Trauerflor während des Hinspiels und einer Schweigeminute im Abschlusstraining gedachten sie der Kriegsopfer weltweit.

«Aus Sicherheitsgründen keine Angaben»

Während sich die Spielerinnen auf den Fussball konzentrieren wollen, beurteilen die Sicherheitsverantwortlichen die Lage laufend. «Das Sicherheitsdispositiv kann bis zum Tag der Begegnung angepasst werden», erklärt Daniel Imboden, Mediensprecher der Kantonspolizei Wallis. Ob die Partie als Hochrisikospiel eingestuft wird, lässt er offen: «Aus operativen Gründen äussern wir uns nicht zur konkreten Einstufung.» Auch einen erhöhten Sicherheitsaufwand gegenüber anderen Frauen-Länderspielen lässt die Polizei ebenso offen wie der Schweizerische Fussballverband.

«Wie bei allen Spielen des Nationalteams sind nur die Fahnen der beiden teilnehmenden Teams zugelassen.» SFV

Der Schutz israelischer Sportdelegationen hat eine besondere Vorgeschichte. Bei den Olympischen Spielen im September 1972 in München überfielen Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation «Schwarzer September» das Quartier des israelischen Teams. Zwei Delegationsmitglieder wurden ermordet, neun weitere als Geiseln genommen und bei der Befreiungsaktion getötet. Zudem starb ein deutscher Polizist.

Talia Sommer traf für Israel im Hinspiel dreimal. Bild: keystone

Wie die ARD-«Sportschau» berichtete, prägte das Attentat von München die israelische Sicherheitsorganisation nachhaltig: Beim Schutz der eigenen Sportlerinnen und Sportler verlasse sich Israel seither nicht allein auf die Sicherheitskräfte des Gastgeberlandes. Deshalb werden sie demnach von Sicherheitskräften aus dem eigenen Land begleitet. Vor den Olympischen Spielen in Paris 2024 schrieb die «Times of Israel», dass Angehörige des Sicherheitsdienstes Schin Bet die israelische Delegation schützt. Die Begleiter würden bewaffnet sein und mit französischen Sicherheitskräften zusammenarbeiten, erklärte der frühere Schin-Bet-Mitarbeiter Lior Akerman.

Ob nun auch beim Frauen-Länderspiel israelische Sicherheitskräfte das Nationalteam schützen, wollen die beteiligten Behörden auf Anfrage nicht bestätigen. Imboden sagt: «Zu einer allfälligen Sicherheitsbegleitung der israelischen Delegation sowie deren Zusammensetzung machen wir aus Sicherheitsgründen keine Angaben.»

Sollten israelische staatliche Sicherheitsbegleiter Waffen für ihren Schutzauftrag in die Schweiz einführen wollen, wäre das Bundesamt für Polizei (Fedpol) Prüf- und Bewilligungsbehörde für die Waffeneinfuhr. «Wir können weder bestätigen noch dementieren, ob in einem Einzelfall Waffentragbewilligungen erteilt wurden», schreibt Mediensprecherin Berina Repesa. Der Bundessicherheitsdienst von Fedpol schützt unter anderem Personen, für die der Bund völkerrechtliche Schutzpflichten übernehmen muss. «Ein Nationalteam fällt nicht in diesen Schutzbereich», erklärt Repesa.

Wie sicher sind die israelischen Spielerinnen in der Schweiz? Bild: keystone

Auch die israelische Botschaft in Bern äussert sich grundsätzlich nicht zu Sicherheitsvorkehrungen. Der stellvertretende Missionschef Ronen Medzini beschränkt sich in seiner Antwort auf den sportlichen Anlass: «Wir wünschen beiden Teams viel Erfolg und freuen uns auf ein faires, spannendes Spiel. Möge das bessere Team gewinnen!»

Fahnen anderer Nationen sind nicht zugelassen

Wie umfangreich Sicherheitsvorkehrungen bei einem Spiel gegen Israel ausfallen können, zeigte das Männerländerspiel gegen Österreich am 24. September in Linz. Dort wurde die Begegnung als Hochrisikospiel eingestuft, weshalb die Polizei die Präsenz erhöhte, eine Spezialeinheit bereithielt und Sprengstoffspürhunde sowie Drohnen einsetzte. Für das Publikum galten strengere Kontrollen. Laut Polizei verliefen sowohl das Spiel als auch die beiden propalästinensischen Demonstrationen ohne besondere Vorkommnisse.

Ob die Massnahmen bin Sion ähnlich hoch sind, lassen die Behörden offen. Eine klare Vorgabe gibt es aber. Vom SFV heisst es: «Wie bei allen Spielen des Nationalteams sind nur die Fahnen der beiden teilnehmenden Teams zugelassen.» Palästinensische Fahnen sind damit im Stadion nicht zugelassen. Und auf der Website richtet sich der Verband an die Fans: «Bitte beachtet, dass am Eingang Stichkontrollen durchgeführt und Fahnen, die nicht zugelassen sind, einbehalten werden.» Vier Tore Vorsprung für die Nati ändern nichts an der politischen Brisanz. (schweizheute.ch)