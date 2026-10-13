Nico Hischier (links) im Einsatz für die Devils gegen die Ottawa Senators. Bild: keystone

Schweizer NHL-Profis ohne Glück: Devils-Trio und Schmid müssen Niederlagen hinnehmen

Der Start in die NHL-Saison gestaltet sich für die New Jersey Devils schwierig. Das 1:4 gegen die Ottawa Senators ist die dritte Niederlage im fünften Spiel.

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New Jersey Devils - Ottawa Senators 1:4

Die Devils mussten sich vor heimischem Publikum bis zur 55. Minute gedulden, ehe sie ihren ersten Treffer erzielten. Zu diesem Zeitpunkt lagen sie allerdings bereits 0:3 zurück, und zur grossen Aufholjagd kam es nicht mehr. Während Ottawa den fünften Sieg im sechsten Spiel feierte, setzte es für New Jersey zwei Tage nach dem erlösenden 4:1 gegen Vancouver den nächsten Rückschlag. Die Schweizer Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verliessen das Eis allesamt mit einer Minusbilanz.

Die Highlights vom Spiel. Video: YouTube/NHL

Buffalo Sabres - Florida Panthers 5:3

Akira Schmid kam zu seinem zweiten Einsatz für die Florida Panthers. Im Auswärtsspiel gegen die Buffalo Sabres wurde der Ersatzgoalie zu Beginn des zweiten Drittels beim Stand von 1:2 aus Sicht seines Teams eingewechselt. Die Panthers glichen die Partie zweimal aus, auf die beiden Gegentreffer im Schlussdrittel fanden sie jedoch keine Antwort mehr. Bei der 3:5-Niederlage, der vierten von Florida im sechsten Spiel, parierte Schmid 18 von 21 Schüssen. (car/sda)