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NHL: Devils und Panthers verlieren – Schweizer Trio im Minus

New Jersey Devils&#039; Nico Hischier, left, and Ottawa Senators&#039; Carter Yakemchuk compete for the puck during the second period of an NHL hockey game in Newark, N.J., Monday, Oct. 12, 2026. (AP ...
Nico Hischier (links) im Einsatz für die Devils gegen die Ottawa Senators.Bild: keystone

Schweizer NHL-Profis ohne Glück: Devils-Trio und Schmid müssen Niederlagen hinnehmen

Der Start in die NHL-Saison gestaltet sich für die New Jersey Devils schwierig. Das 1:4 gegen die Ottawa Senators ist die dritte Niederlage im fünften Spiel.
13.10.2026, 07:3313.10.2026, 07:33

New Jersey Devils - Ottawa Senators 1:4

Die Devils mussten sich vor heimischem Publikum bis zur 55. Minute gedulden, ehe sie ihren ersten Treffer erzielten. Zu diesem Zeitpunkt lagen sie allerdings bereits 0:3 zurück, und zur grossen Aufholjagd kam es nicht mehr. Während Ottawa den fünften Sieg im sechsten Spiel feierte, setzte es für New Jersey zwei Tage nach dem erlösenden 4:1 gegen Vancouver den nächsten Rückschlag. Die Schweizer Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verliessen das Eis allesamt mit einer Minusbilanz.

Die Highlights vom Spiel.Video: YouTube/NHL

Buffalo Sabres - Florida Panthers 5:3

Akira Schmid kam zu seinem zweiten Einsatz für die Florida Panthers. Im Auswärtsspiel gegen die Buffalo Sabres wurde der Ersatzgoalie zu Beginn des zweiten Drittels beim Stand von 1:2 aus Sicht seines Teams eingewechselt. Die Panthers glichen die Partie zweimal aus, auf die beiden Gegentreffer im Schlussdrittel fanden sie jedoch keine Antwort mehr. Bei der 3:5-Niederlage, der vierten von Florida im sechsten Spiel, parierte Schmid 18 von 21 Schüssen. (car/sda)

Die Highlights vom Spiel.Video: YouTube/NHL
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