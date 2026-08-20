Jan-Christian Dreesen umarmt Jamal Musiala bei einer Meisterfeier. Bild: www.imago-images.de

Bayern-Boss Dreesen: «Ärzte waren dafür, dass Musiala spielen kann»

Nach Musialas Zusammenbruch deutet Klub-Boss Dreesen an, schon länger von der Situation gewusst zu haben. Auch Harry Kane spricht über seinen «Teamkollegen und Freund».

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Der FC Bayern wusste nach Auskunft von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen schon länger von der Erkrankung von Jamal Musiala. «Wir sind nicht erst seit gestern oder seit vorgestern über die Situation informiert», schilderte der Boss des Rekordmeisters.

Wann genau den Münchnern von der Lage berichtet wurde, präzisierte er nicht. «Wir sind natürlich in Absprache mit dem Neurologen, mit seinen Ärzten, die auch dafür gesprochen haben, dass er spielt, dass der Klub ihn spielen lässt.»

Musiala wird vom Feld begleitet. Bild: keystone

Musiala war am Dienstagabend im Testspiel beim 1. FC Heidenheim kurz zusammengebrochen, ähnlich wie schon drei Tage zuvor in der Partie gegen RB Leipzig.

Danach machte der 23 Jahre alte Nationalspieler eine neurologische Dysfunktion öffentlich und dass er deshalb Absencen erlebe. Das ist eine Form epileptischer Anfälle, die laut Medizinern aber gut behandelt werden können.

Teamkollege Harry Kane sagte am Rande der Verleihung des Goldenen Schuhs als bester Torjäger Europas: «Wenn man die Szenen von gestern und von Samstag sieht, ist das nicht schön, denn er ist unser Teamkollege und Freund.» Die Situation sei frustrierend. «Er will einfach so schnell wie möglich wieder normal auf den Platz zurückkehren.» Die Mannschaft stehe an Musialas Seite, der seit der Verletzung 2025 hart daran arbeite, wieder Toplevel zu erreichen.

Dreesen: «Natürlich sind wir mit betroffen»

«Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich den Spieler Jamal Musiala – und da hat er mich auch überrascht – nicht am Boden zerstört wahrnehme», sagte Dreesen. «Er geht ganz klar mit seiner Situation um.» Der Fussballer sehe die Perspektive, dass die Krankheit behandelbar ist. Bayern hoffe, dass bei Musiala «die Stabilität wieder zurückkehrt und er wieder an das Spiel zurückfindet».

Dreesen unterstrich: «Natürlich sind wir mit betroffen und wünschen ihm das Beste. Es ist unsere Aufgabe, ihn auch zu begleiten, das Beste für ihn zu tun, gemeinsam mit den Ärzten, gemeinsam mit seinem Management und auch in einem Umfeld, das ihm die Ruhe gibt, sich dann auch auf sich zu konzentrieren und das zu tun, was er am liebsten mag, nämlich Fussball spielen.» (ram/t-online)

