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Elvedi punktet bei Premier-League-Debüt – Suzuki führt Freiburg zum Sieg

Elvedi mit Punkt bei Premier-League-Debüt – Suzuki ballert Freiburg zum Sieg

30.08.2026, 17:4730.08.2026, 17:47
Inhaltsverzeichnis
Bundesliga
Premier League
Serie A
Primera Division
Ligue 1

Bundesliga

Freiburg – Werder Bremen 4:1

Der SC Freiburg ist mit einem deutlichen Heimsieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Beim 4:1 gegen Werder Bremen brillierte der Japaner Yuito Suzuki mit drei Toren.

Deutschland: Fussball Bundesliga Saison 2026 - 2027, 1. Spieltag - SC Freiburg vs Werder Bremen - Europa Park Stadion Freiburg: Yuito Suzuki SC Freiburg, 14 Tor und Torjubel, Freude, Emotionen, Jubel, ...
Suzuki lief wie ein Ferrari.Bild: www.imago-images.de

Suzuki hat in einem Spiel beinahe sein Total von letzter Saison egalisiert, als er viermal erfolgreich war. Das 4:0 erzielte der 25-jährige Stürmer in der 55. Minute nach einem Fehler von Niclas Füllkrug, der sein erstes Bundesligaspiel seit seiner Rückkehr nach Bremen bestritt und blass blieb.

Die Freiburger bestätigten ihre gute Frühform in dieser Saison. In den letzten zehn Tagen haben sie neben Bremen auch den Drittligisten Fortuna Düsseldorf im Pokal (5:1) sowie die Schotten von Motherwell in Hin- (4:1) und Rückspiel (3:1) der Conference-League-Qualifikation deutlich bezwungen.

SC Freiburg – SV Werder Bremen 4:1 (2:0)
Tore: 29. Suzuki 1:0. 45. Matanovic 2:0. 48. Suzuki 3:0. 55. Suzuki 4:0. 76. Stalmach 4:1. - Bemerkungen: SC Freiburg ohne Ogbus und Tarnutzer (beide nicht im Aufgebot). SV Werder Bremen mit Itten (ab 61.).

Premier League

Leeds United – Brentford 1:1

Nachdem Nico Elvedi vor einigen Tagen im Ligacup erstmals im Trikot von Leeds aufgelaufen war, kam er am Sonntag zum Debüt in der Premier League. Der Verteidiger spielte daheim gegen Brentford 1:1.

Nico Elvedi of Leeds United and Igor Thiago of Brentford Leeds United v Brentford, Premier League Football, Football, Elland Road, Leeds, UK - 30 Aug 2026Leeds Elland Road United Kingdom EDITORIAL USE ...
Elvedi wird von Thiago bedrängt.Bild: www.imago-images.de

Die Premiere in der Meisterschaft kam für Elvedi früher als erwartet. Nach 34 Minuten musste er in der Dreierabwehr den verletzten Waliser Joe Rodon ersetzen.

Sieben Minuten später traf der Deutsche Kevin Schade für die Gäste zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Dominic Calvert-Lewin in der 79. Minute. Noah Okafor spielte für Leeds bis Mitte der zweiten Halbzeit.

Sunderland – Fulham 1:0

Den ersten Saisonsieg gab es für Granit Xhakas Sunderland. Der Schweizer führte das Überraschungsteam der letzten Saison zum 1:0-Heimerfolg gegen Fulham. Der Haitianer Wilson Isidor traf eine Viertelstunde vor Schluss zum Sieg.

Chelsea – Brighton 4:3

Der FC Chelsea steht nach den ersten zwei Ligaspielen unter dem neuen Coach Xabi Alonso noch makellos da. Auf das 3:2 bei Fulham liessen die «Blues» einen 4:3-Heimsieg gegen Brighton folgen. Nach einer guten halben Stunde führte Chelsea durch Tore von Romeo Lavia, Pedro Neto und João Pedro schon 3:0. Danach gerieten die Londoner noch etwas ins Zittern, weil der eben verpflichtete argentinische Weltmeister-Goalie Emiliano Martinez sich dreimal geschlagen geben musste.

Serie A

Primera Division

Ligue 1

(ram/sda)

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