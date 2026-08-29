Ndoye trifft an der Anfield Road und punktet mit Forest bei Liverpool

Beobachtet von 2:0-Torschütze Cole Campbell feiert David Mokwa das 3:0 für Elversberg gegen Leverkusen. Bild: keystone

Ndoye trifft an der Anfield Road – Elversberg siegt im ersten Bundesliga-Spiel

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19 Tore fielen in den fünf Nachmittagsspielen. Macht zusammen mit dem 5:1-Sieg von Bayern München gegen Stuttgart am Freitagabend einen Schnitt von 4,16 Treffern pro Partie – so darf es gerne weitergehen.

Premier League

Liverpool – Nottingham Forest 2:2

Dan Ndoye eröffnet in der 2. Runde der Premier League sein Tor-Konto in dieser Saison. Der Schweizer Nationalspieler trifft beim 2:2 von Nottingham Forest in Liverpool zum 1:0 und beendet damit eine lange Durststrecke.

Fährt seine Krallen aus: Dan Ndoye. Bild: keystone

Ndoye traf in der 24. Minute nach einem Konter. Für den Flügelstürmer war es das erste Tor in der Premier League seit über einem Jahr. Treffsicherer war Ndoye in dieser Zeitspanne mit der Schweiz, für die er in den letzten knapp zwölf Monaten siebenmal erfolgreich war.

Nottingham ging nach dem Liverpooler Ausgleich von Alexander Isak (60.) ein zweites Mal in Führung. Victor Muñoz sicherte den Gastgebern mit dem 2:2 in der 80. Minute immerhin noch einen Punkt. Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Andoni Iraola spielte Liverpool zum zweiten Mal 2:2.

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(ram/sda)