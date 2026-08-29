wechselnd bewölkt24°
DE | FR
burger
Sport
Bundesliga

Ndoye trifft an der Anfield Road und punktet mit Forest bei Liverpool

epa13198621 David Mokwa of Elversberg celebrates after scoring the 3-0 goal during the German Bundesliga soccer match between SV Elversberg and Bayer 04 Leverkusen in Elversberg, Germany, 29 August 20 ...
Beobachtet von 2:0-Torschütze Cole Campbell feiert David Mokwa das 3:0 für Elversberg gegen Leverkusen.Bild: keystone

Ndoye trifft an der Anfield Road – Elversberg siegt im ersten Bundesliga-Spiel

29.08.2026, 16:0329.08.2026, 17:42
Inhaltsverzeichnis
Bundesliga
Premier League
Serie A
Primera Division
Ligue 1

Bundesliga

19 Tore fielen in den fünf Nachmittagsspielen. Macht zusammen mit dem 5:1-Sieg von Bayern München gegen Stuttgart am Freitagabend einen Schnitt von 4,16 Treffern pro Partie – so darf es gerne weitergehen.

Premier League

Liverpool – Nottingham Forest 2:2

Dan Ndoye eröffnet in der 2. Runde der Premier League sein Tor-Konto in dieser Saison. Der Schweizer Nationalspieler trifft beim 2:2 von Nottingham Forest in Liverpool zum 1:0 und beendet damit eine lange Durststrecke.

Nottingham Forest&#039;s Dan Ndoye celebrates after scoring his side&#039;s opening goal during the English Premier League soccer match between Liverpool and Nottingham Forest in Liverpool, England, S ...
Fährt seine Krallen aus: Dan Ndoye.Bild: keystone

Ndoye traf in der 24. Minute nach einem Konter. Für den Flügelstürmer war es das erste Tor in der Premier League seit über einem Jahr. Treffsicherer war Ndoye in dieser Zeitspanne mit der Schweiz, für die er in den letzten knapp zwölf Monaten siebenmal erfolgreich war.

Nottingham ging nach dem Liverpooler Ausgleich von Alexander Isak (60.) ein zweites Mal in Führung. Victor Muñoz sicherte den Gastgebern mit dem 2:2 in der 80. Minute immerhin noch einen Punkt. Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Andoni Iraola spielte Liverpool zum zweiten Mal 2:2.

Serie A

Primera Division

Ligue 1

(ram/sda)

Imeri vor Wechsel in die Bundesliga +++ Lausanne holt ivorischen Stürmer
Transferticker
Imeri vor Wechsel in die Bundesliga +++ Lausanne holt ivorischen Stürmer
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
SpangeBorb Schwermkopp
1 / 29
SpangeBorb Schwermkopp

Oder: Die verstörendsten Fälschungen und Kopien von SpongeBob Schwammkopf, die das Internet zu bieten hat.
quelle: reddit/watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Streit zwischen Bergführer und Alpinist eskaliert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Jamie Vardy erwirbt Rechte für Bundesliga-Übertragungen auf Youtube
Die Bundesliga geht in der Vermarktung neue Wege. Eine Auswahl von Spielen läuft künftig auf dem YouTube-Kanal eines Fussballers.
Bevor die Bundesliga am Freitagabend in ihre 64. Spielzeit startet, hat die Liga einen überraschenden Deal verkündet. Für den Markt in Grossbritannien und Irland hat sie weitere Übertragungsrechte verkauft. So werden künftig mehrere Spiele auf dem YouTube-Kanal von Jamie Vardy zu sehen sein.
Zur Story