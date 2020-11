Sport

Bundesliga

Arsenal verliert gegen die Wolves – Napoli ehrt Maradona und schlägt Rom



Bild: keystone

Dritte Heimpleite in Serie für Arsenal +++ Napoli ehrt Maradona und demontiert Rom

Bundesliga

Leverkusen – Hertha BSC 0:0

Bayer Leverkusen und Hertha Berlin trennen sich im ereignisarmen ersten Sonntagsspiel der Bundesliga torlos.

Vier Tage vor dem Gruppenspiel in der Europa League bei Nice war Leverkusen personell gehandicapt. Insgesamt fehlten Trainer Peter Bosz neun potenzielle Startkandidaten. Weil kurzfristig Lucas Alario, Karim Bellarabi und Nadiem Amiri ausfielen, sassen auf Leverkusens Ersatzbank nur noch vier Feldspieler.

Durch das Remis nach zuvor fünf Siegen verpassten die Leverkusener den Sprung auf Platz 2. Sie schoben sich aber um einen Punkt vor Borussia Dortmund, das am Samstag gegen Köln seine dritte Niederlage bezog. Die mit grossen Ambitionen in die Saison gegangenen Berliner stecken weiter im unteren Tabellendrittel fest.

Mainz – Hoffenheim 1:1

Auch die zweite Bundesliga-Partie am Sonntag ist ohne einen Sieger zu Ende gegangen. Mainz, das in der Vorwoche in Freiburg seinen ersten Saisonsieg eingefahren hat, blieb ein zweiter Vollerfolg unter anderem durch einen Pfostenschuss von Jean-Philippe Mateta eine Viertelstunde vor Schluss verwehrt.

Bis zum Platzverweis gegen Dennis Geiger nach 80 Minuten war in der zweiten Halbzeit aber meist Hoffenheim drückend. Erfreulich aus Schweizer Sicht war, dass Edimilson Fernandes nach Problemen zu Saisonbeginn zum zweiten Mal in Folge zur Mainzer Startformation zählte.

Mainz - Hoffenheim 1:1 (1:0)

Tore: 33. Quaison 1:0. 62. Bebou 1:1.

Bemerkungen: Mainz mit Edimilson Fernandes (bis 79.). 80. Rote Karte gegen Geiger (Hoffenheim/Foul).

Premier League

Southampton – Manchester United 2:3

Manchester United hat dank einer überragenden zweiten Halbzeit in der Premier League das überraschende Southampton mit 3:2 geschlagen. Edinson Cavani war mit zwei Toren und einer Vorlage der Matchwinner.

Der 33-jährige Uruguayer, der auf diese Saison hin zum englischen Rekordmeister gewechselt hatte, kam bisher nur spärlich zum Einsatz. In Southampton zeigte der Routinier nach seiner Einwechslung zur Pause beim Stand von 0:2 seinen Wert.

Er lieferte den Assist zum Anschlusstreffer von Bruno Fernandes und erzielte die weiteren Tore mit dem Kopf selber - das siegbringende 3:2 in der 92. Minute. Es besiegelte die erste Niederlage von Southampton nach zuletzt sieben Partien mit fünf Siegen und zwei Remis.

Southampton - Manchester United 2:3 (2:0)

Tore: 23. Bednarek 1:0. 33. Ward-Prowse 2:0. 60. Fernandes 2:1. 74. Cavani 2:2. 92. Cavani 2:3.

Chelsea – Tottenham 0:0

Im Spitzenspiel zwischen Chelsea und Tottenham hat es keine Tore und somit auch keinen Sieger gegeben. Im 1000. Spiel in der Ära von Besitzer Roman Abramowitsch tat sich Chelsea schwer, zu Torchancen zu kommen. Die beste entschärfte Tottenhams Goalie Hugo Lloris in der Schlussphase.

Damit ergab das Trainerduell zwischen Frank Lampard und José Mourinho - zwei der prägendsten Persönlichkeiten unter Abramowitsch - eine Pattsituation. Mourinhos Tottenham bleibt zwei Punkte von Lampards Chelsea an der Tabellenspitze.

Bild: keystone

Arsenal – Wolverhampton 1:2

Arsenal liegt nach der dritten Heimniederlage in Folge acht Punkte hinter den besten Teams der Premier League. Beim 1:2 gegen Wolverhampton sorgte der Portugiese Daniel Podence schon vor der Pause für den entscheidenden Treffer.

Begonnen hatte die Partie mit einem Schreckmoment nach einer Viertelstunde: Der Mexikaner Raul Jimenez musste nach einem heftigen Zusammenstoss mit David Luiz zehn Minuten lang auf dem Feld behandelt und danach ins Spital überwiesen werden.

Arsenal - Wolverhampton 1:2 (1:2)

Tore: 27. Neto 0:1. 30. Gabriel 1:1. 42. Podence 1:2.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (bis 80.).

Serie A

Milan – Fiorentina 2:0

Milan ist auch ohne den verletzten Topskorer Zlatan Ibrahimovic erfolgreich. Der Leader der Serie A kam in der 9. Runde zum 2:0-Heimsieg gegen die Fiorentina und baute damit seinen Vorsprung gegenüber dem ersten Verfolger auf fünf Punkte aus.

Weil Sassuolo im Verfolgerduell vom Samstag Inter Mailand unterlag, sind nur noch Juventus Turin und die AC Milan in der laufenden Meisterschaft ungeschlagen. Aber die Mailänder haben noch eine eindrücklichere Serie am Laufen. Sie sind zusammen mit Atlético Madrid die einzige Mannschaft aus den Top-5-Ligen, die seit der Wiederaufnahme nach dem Corona-Lockdown im März ungeschlagen sind. Gegen die Fiorentina gelangen Milan schon in der ersten halben Stunde die Tore durch Alessio Romagnoli und Franck Kessie, der einen Penalty verwertete und noch vor der Pause einen zweiten verschoss.

Ibrahimovic, der in dieser Saison schon zehnmal getroffen hat, dürfte am kommenden Wochenende bei Sampdoria Genua wieder dabei sein. Dann kann Milan mit einem 30. Match mit mindestens einem Tor einen Klubrekord aus den Siebzigerjahren verbessern.

Milan - Fiorentina 2:0 (2:0)

Tore: 17. Romagnoli 1:0. 28. Kessie 2:0. -

Bemerkungen: 40. Kessie (Milan) verschiesst Penalty.

Bild: keystone

Napoli – Rom 4:0

Napoli hat am Sonntagabend seinen früheren Spielmacher Diego Maradona würdig geehrt. Vor und während der Serie-A-Partie gegen die AS Roma wurde dem Argentinier gedacht. Das Spiel gewannen die Neapolitaner mit 4:0.

Vor der Partie legte Captain Lorenzo Insigne einen Gedenkkranz im Stadion vor der Curva Nord ab, wo normalerweise die heissblütigsten Fans Platz nehmen. Später liefen alle Spieler mit einem speziellen Trikot auf, das an jenes der argentinischen Nationalmannschaft erinnerte, und hielten eine Trauerminute ab. In der 10. Minute wurde das Spiel unterbrochen, um mit Applaus nochmals dem verstorbenen Maradona zu gedenken, der den Klub zu seinen grössten Erfolgen geführt hatte.

Dank Toren von Insigne, Fabian Ruiz, Dries Mertens und Matteo Politano feierte Napoli einen deutlichen Sieg gegen die Römer, die am kommenden Donnerstag die Young Boys in der Europa League empfangen. Für die AS Roma war es die erste Niederlage seit Mitte September.

Napoli - AS Roma 4:0 (1:0)

Tore: 31. Insigne 1:0. 65. Ruiz 2:0. 81. Mertens 3:0. 86. Politano 4:0.

Bild: keystone

Primera Division

Barcelona – Osasuna 4:0

Antoine Griezmann kommt nach schwierigen Wochen beim FC Barcelona immer besser zurecht. Beim 4:0-Heimsieg gegen Osasuna gelang dem Franzosen der dritte Treffer in den letzten vier Partien.

Er traf kurz vor der Pause mit einem wuchtigen Volley von der Strafraumgrenze zum 2:0. Das dritte Tor von Coutinho bereitete er mit einer Balleroberung und dem entscheidenden Pass vor.

Das 4:0 erzielte Superstar Lionel Messi, der sein Tor seinem verstorbenen Idol Diego Armando Maradona widmete. Messi zog sich sein Trikot aus und zeigte darunter ein älteres Barça-Shirt mit der Nummer 10 – eines, wie es Maradona während seiner Zeit in Barcelona von 1982 bis 1984 getragen hatte.

Barcelona liegt zehn Punkte hinter der Tabellenspitze, die weiterhin San Sebastian (1:1 gegen Villarreal) inne hat.

Barcelona - Osasuna 4:0 (2:0)

Tore: 29. Braithwaite 1:0. 42. Griezmann 2:0. 57. Coutinho 3:0. 73. Messi 4:0.

Ligue 1

Nice – Dijon 1:3

In Nizza wächst der Druck auf Trainer Patrick Vieira. Der frühere Welt- und Europameister kassiert mit den Südfranzosen eine 1:3-Heimniederlage gegen Dijon, den bislang sieglosen Letzten der Ligue 1.

Für den OGC Nice, der wie Lausanne-Sport dem britischen Chemiekonzern INEOS gehört, war es - die Europa League mitgerechnet - die vierte Niederlage in Folge. Im Europacup ist die Mannschaft mit den beiden Schweizern Jordan Lotomba und Dan Ndoye quasi ausgeschieden, in der Meisterschaft ist sie trotz der grossen Ambitionen in der zweiten Tabellenhälfte klassiert.

Zum ersten Sieg von Dijon trug der Schweizer U21-Nationalgoalie Anthony Racioppi in der zweiten Halbzeit die eine oder andere Parade bei. Bei Nice kamen beide Schweizer zum Einsatz. Lotomba holte den Penalty heraus, der zum 1:3 führte.

Nice - Dijon 1:3 (0:2)

Tore: 21. Baldé 0:1. 31. Ngonda 0:2. 66. Baldé 0:3. 80. Gouiri (Foulpenalty) 1:3.

Bemerkungen: Nice mit Lotomba (bis 84.) und Ndoye (ab 70.). Dijon mit Racioppi.

(dab/sda)

