Sport

Fussball

Real unterliegt nach Courtois-Flop Alaves +++ Mahrez glänzt mit Hattrick



Die wichtigsten Spiele:

Bild: keystone

Real unterliegt nach Courtois-Flop Alaves +++ Neymar und Mahrez glänzen

Deutschland

England

Brighton & Hove Albion – Liverpool 1:1

Meister Liverpool kam an der englischen Südküste nicht über ein Unentschieden hinaus. In Brighton holte die Mannschaft von Jürgen Klopp ein 1:1. Diogo Jota erzielte nach einer Stunde den schönen Treffer der «Reds».

A fascinating interview between Jurgen Klopp and @TheDesKelly discussing Liverpool's draw with Brighton, the Reds' injuries and fixture schedule. pic.twitter.com/s0BhahlUsP — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 28, 2020

«Es ist, wie es ist», sagte Trainer Klopp und bemühte sich, Anstand zu bewahren: «Die Entscheidungen waren korrekt.» Drei Mal lag der Ball insgesamt in Brightons Netz – aber nur ein Mal zählte das Tor des FC Liverpool. Zunächst stand Mohamed Salah um eine Zehenlänge im Offside, später wurde auch der vermeintlich entscheidende Treffer von Sadio Mané zur 2:0-Führung in der 84. Minute annulliert. Auch der Senegalese war knapp im Offside gestanden.

Liverpool musste mit nur einem Punkt nach Hause, weil das Schiedsrichterteam in der Nachspielzeit auf einen Foulpenalty für Brighton & Hove Albion entschied, welchen Pascal Gross zum 1:1 verwertete. Der Deutsche trat aus elf Metern an, weil ein Kollege zuvor einen Penalty verschossen hatte: Neal Maupay hatte den Ball beim Stand von 0:0 am rechten Pfosten vorbei geschoben. (ram)

Tore: 60. Jota 0:1. 93. Gross (Foulpenalty) 1:1.- Bemerkungen: Brighton ohne Zeqiri (nicht im Aufgebot), Liverpool ohne Shaqiri (verletzt). 20. Maupay (Brighton) verschiesst Penalty.

Manchester City – Burnley 5:0

Die «Citizens» feierten nach zwei Spielen mit nur einem Punkt einen 5:0-Kantersieg gegen Burnley, das erst Anfang dieser Woche seinen ersten Saisonerfolg gefeiert hatte. Für das favorisierte Heimteam von Trainer Pep Guardiola traf der Algerier Riyad Mahrez dreimal.

Tore: 6. Mahrez 1.0. 22. Mahrez 2:0. 41. Mendy 3:0. 67. Torres 4:0. 69. Mahrez 5:0.

Everton – Leeds United 0:1

Italien

Sassuolo – Inter Mailand 0:3

Im Spitzenkampf der Runde hat sich Inter Mailand mit einem klaren Auswärtssieg am bisherigen Tabellenzweiten Sassuolo vorbeigeschoben. Die beiden Teams sind nun punktgleich, sie haben zwei Zähler Rückstand auf die AC Milan. Der Tabellenführer spielt am Sonntag gegen Fiorentina.

Tore: 4. Sanchez 0:1. 14. Chiriches (Eigentor) 0:2. 60. Gagliardini 0:3.

Benevento – Juventus Turin 1:1

Meister Juve hat derweil ohne Cristiano Ronaldo weiterhin Mühe. In Abwesenheit des Superstars erzielte der Spanier Alvaro Morata auswärts gegen Aufsteiger Benevento mit seinem achten Pflichtspieltreffer zwar früh das 1:0, doch am Ende reichte es nur zu einem enttäuschenden 1:1. Juventus ist weiterhin ungeschlagen, doch hat es zwei der drei Spiele gegen die Aufsteiger Crotone, Spezia und Benevento nicht gewinnen können.

Tore: 21. Morata 0:1. 45. Letizia 1:1.

Atalanta Bergamo – Hellas Verona 0:2

Tore: 62. Veloso (Foulpenalty) 0:1. 83. Zaccagni 0:2. - Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler, Hellas Verona ohne Rüegg (verletzt).

Spanien

Real Madrid – Alaves 1:2

Real Madrid hat ein weiteres Mal enttäuscht. Der Meister verlor daheim gegen Alaves mit 1:2. Der baskische Aussenseiter ging durch einen Handspenalty schon in der 5. Minute in Führung. Kurz nach der Pause doppelte Joselu nach einem fatalen Fehlpass von Real Madrids Goalie Thibaut Courtois nach.

In den letzten drei Liga-Partien holte die Mannschaft von Zinédine Zidane nur einen Punkt. Und die Aufgaben werden in den kommenden Tagen nicht einfacher: Am nächsten Wochenende trifft Real Madrid auswärts auf den FC Sevilla und die Woche darauf auf Atlético Madrid.

Tore: 5. Perez (Handspenalty) 0:1. 49. Joselu 0:2. 86. Casemiro 1:2.

Valencia – Atlético Madrid 0:1

Tor: 79. Lato (Eigentor) 0:1.

Frankreich

Paris Saint-Germain – Girondins Bordeaux 2:2

In seinem 58. Spiel in der Ligue 1 erzielte Neymar den 50. Treffer. Der Brasilianer erzielte beim 2:2 von Paris Saint-Germain gegen Bordeaux in der 27. Minute mit einem Penalty das 1:1. Nur zwei Spieler erreichten in Frankreich die Marke von 50 Toren schneller als Neymar: Der Schwede Gunnar Andersson und der Kroate Josip Skoblar, die in den Fünfziger- respektive in den Siebzigerjahren für Marseille spielten. Nach zwei Spielen ohne Sieg könnte Lille am Sonntag zu PSG aufschliessen.

Tore: 9. Pembélé (Eigentor) 0:1. 26. Neymar (Foulpenalty) 1:1. 28. Kean 2:1. 60. Adli 2:2. - Bemerkungen: Bordeaux mit Benito (ab 46.).

Olympique Marseille – Nantes 3:1

Tore: 2. Thauvin 1:0. 35. Payet 2:0. 60. Benedetto (Handspenalty) 3:0. 73. Blas 3:1.

(ram/sda)

