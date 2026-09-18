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Achterbahn-Waggon der grandiosen Osnabrück-Choreo gestohlen

epa13207703 Osnabrueck fans display a tifo ahead of the German DFB Cup first round soccer match between VfL Osnabrueck and Bayern Munich in Osnabrueck, Germany, 02 September 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUN ...
Der Waggon der Achterbahn-Choreo wurde geklaut.Bild: keystone

Polizei ermittelt: Achterbahn-Waggon der grandiosen Osnabrück-Choreo gestohlen

In der ersten Runde des DFB-Pokals traf der VfL Osnabrück auf Titelverteidiger Bayern München. Zwar ging der Zweitligist als Verlierer vom Platz, brillierte aber mit einer fantastischen Achterbahn-Choreografie. Nun wurde ein Waggon der Choreo gestohlen.
18.09.2026, 17:5718.09.2026, 17:57

«VfL Osnabrück geht ab wie Achterbahn», so lautete das Motto der atemberaubenden Choreo des VfL Osnabrück im DFB-Pokal gegen Bayern München. Vermummte Puppen fuhren dabei in einer von der Fankurve aufgestellten Achterbahn in einem Waggon über die Bahn. Damit spielten die Osnabrücker darauf an, wie es bei ihrem Klub mal nach oben und dann wieder nach unten geht.

Zwei Wochen nach dem Pokalspiel wurde nun ein Waggon geklaut. Unbekannte Personen haben diesen aus dem Stadiongelände der Osnabrücker entwendet, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Die Waggons wurden im Stadion an der Bremer Brücke ausgestellt. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt und sucht Zeugen, welche die Tat, die in der Nacht auf den Dienstag geschah, beobachtet haben.

Das Video zur Choreo.Video: watson/lucas zollinger

Die Partie gegen Bayern München ging damals deutlich mit 1:4 gegen den deutschen Meister verloren. Aber auf der Tribüne war es ein ganz klarer Sieg für den VfL.

Erst in der letzten Saison gelang Osnabrück der Aufstieg in die zweite Liga. Der Verein aus dem Bundesland Niedersachsen startete ordentlich in die Saison und befindet sich nach fünf Spieltagen im Tabellenmittelfeld. Am Samstagnachmittag steht das Auswärtsspiel gegen Schlusslicht Holstein Kiel an, das in dieser Saison noch nie gewinnen konnte. (riz)

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