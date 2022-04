Villarreal jubelt über das sensationelle Eliminieren der Bayern. Bild: keystone

Der «Small Club» eliminiert Bayern, die «Alten» richten es für Real – die Fakten zur CL

Die ersten beiden Halbfinalisten der diesjährigen Champions League stehen fest. Es sind dies Real Madrid und – eher überraschend – der FC Villarreal.

Die besten und wichtigsten Tore, die spannendsten Statistiken und die grössten Emotionen – wie sagen dir, was gestern Abend in der Königklasse alles geschah.

Chuknorris Chukwueze schockt die Bayern

Bayern München kann das Handicap aus dem Hinspiel (0:1) gegen Villarreal nicht wettmachen. Das heisst, nach einem Treffer von Robert Lewandowski ist die Sache zwischenzeitlich zwar ausgeglichen, aber in der Schlussphase kommt der späte Schock: Nach einem Konter trifft Samuel Chukwueze zum 1:1 und schiesst Villarreal damit sensationell ins Halbfinale.

Video: streamja

Wie du 7 Bayern ins Abseits stellst

Nach einer knappen halben Stunde gibt es einen Freistoss für die Bayern aus dem Halbfeld. Noch bevor der Ball gespielt wird, rennen die 9 Villarreal-Spieler ruckartig von der eigenen Strafraum-Kante nach vorne und stellen damit gleich sieben Bayern-Spieler ins Offside.

Video: streamja

Villarreal kein «Small Club» mehr

Villarreal ist die grosse Überraschung dieser Champions-League-Kampagne. Nachdem sich die Spanier in der Gruppe mit YB, Atalanta und Manchester United durchsetzen konnten, eliminierten sie im Achtelfinale Juventus Turin und nun im Viertelfinale den FC Bayern.

Damit bewies der amtierende Europa-League-Sieger, der teilweise als «Small Club» belächelt wird, dass er es auch eine Stufe höher kann.

Villarreal feiert in der Garderobe

Nach dem überraschenden Eliminieren der Bayern herrscht in der Garderobe von Villarreal natürlich Party-Stimmung.

Das Durschnittsalter reicht fast für die Senioren

Real Madrid setzt beim Heimspiel gegen den FC Chelsea voll auf Erfahrung. Das Durchschnittsalter der Startelf betrug 29 Jahre und 293 Tage – älter war noch nie eine Mannschaft von Real Madrid in der Champions League.

Ältester Spieler beim «weissen Ballett» war der 36-jährige Luka Modric, gefolgt vom 34-jährigen Captain Karim Benzema. Beide sollten in der Partie noch eine wichtige Rolle einnehmen.

Mehr Gefühl im Aussenrist als in einer Telenovela

Real Madrid steht gegen den FC Chelsea 10 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit vor dem Aus. Gut, wenn man dann einen 36-jährigen Luka Modric im Team hat, der mit dem Aussenrist Pässe spielt, von denen Mats Hummels Instagram-Account nur träumt.

Modrics perfekten Ball hinter die Abwehr kann schliesslich Rodrygo zum 1:3 (4:4 über Hin- und Rückspiel) verwerten und die Madrilenen damit in die Verlängerung retten.

Video: streamja

Benzema stellt alles auf den Kopf

In dieser Verlängerung war es dann ein bestens bekanntes Duo, welches für die Entscheidung sorgte. Vinicius Junior setzte sich auf der linken Seite durch und fand den Kopf von Karim Benzema, der keine Mühe hatte, seinen vierten Treffer im Duell gegen Chelsea zu erzielen – den dritten per Kopf.

Karim Benzema schiesst Real Madrid ins Halbfinale. Video: streamja

Mehr zu Benzema im Hinspiel: Video Ein Dutzend Champions-League-Fakten zur grossen Benzema-Show und zur Bayern-Pleite von Ralf Meile

Die Emotionen von Benzema

Karim Benzema hat die Champions League bereits vier Mal gewonnen. Der Erfolgshunger ist offenbar trotzdem noch lange nicht gestillt. Wie viel dem Franzosen der Treffer in der Verlängerung gegen Chelsea bedeutet, zeigen diese Bilder.

Bild: keystone

Bild: keystone

Bild: keystone

Nerven aus Stahl

Stell dir vor, du stehst im Champions-League-Viertelfinal, das Spiel ist in der 110. Minute und du musst noch 10 Minuten überstehen, um den Vorstoss in die Halbfinals zu schaffen. Du bist Torhüter und kommst an den Ball. Das Leder wegschwarten? Wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt auch Torhüter wie Thibaut Courtois ...

Video: streamable

Ancelotti in der vierten Dekade erfolgreich

Carlo Ancelotti ist einer der besten Fussballtrainer der Geschichte, die Champions League hat er als Coach bereits dreimal gewonnen (02/03 und 06/07 mit Milan und 13/14 mit Real Madrid). Der 62-jährige Italiener steht schon ziemlich lange an der Seitenlinie – schon so lange, dass er eine historische Marke erreicht hat. Ancelotti hat nun in der vierten Dekade in Folge mindestens das Halbfinale der Champions League erreicht.