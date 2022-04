People-News

Drei Frauen wollen, ach, an seine Brust?! Mats Hummels im totalen Dating-Chaos

Da ist Cathy (34). Da ist Céline (23). Da ist Lisa (23). Da ist Lisas Auto. Und da ist Mats (33). Und Mats Bett. Willkommen im grössten deutschen People-Drama seit ... dem Mauerfall? Oder etwa gar «aller Zeiten»?

Mit Cathy Hummels ist Fussballer Mats Hummels noch immer verheiratet, ob sie sauber getrennt sind, ist nicht klar. Mit Influencerin und Autokennerin Lisa Marie Straube hatte er angeblich was. Lisa schweigt zu den Gerüchten seit jeher vielsagend.

Und jetzt attackiert Ex-GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann (ehrlich? Wir haben keinerlei Erinnerung an sie, obwohl wir alle Folgen aller Staffeln gesehen haben, aber sie soll wohl 2017 gewonnen haben). Sie tut das so dreist, dass sich Lisa mit Cathy solidarisiert, was möglicherweise dazu führte, dass jetzt ihr Auto zerkratzt wurde.

Und das Bett? Das, beziehungsweise sein Kopfteil finden sich auf zwei Bildern. Auf einem älteren von Mats Hummel und auf einem neuen von Céline Bethmann. Die so suggerieren will, dass sie eine Nacht mit Mats verbracht hat. In seinem Bett in Dortmund. Oder hat sie es etwa schon bewiesen???

So weit so easy, oder? Aber was genau hat nun dazu geführt, dass Mats himself am 12. April des Jahres 2022 folgenden Tweet absetzt, und ihm Tausende beipflichten?

Okay, versuchen wir es gar nicht erst, denn Twitterer j.j. budd€nbrook hat dazu den meisterhaften Thread geschrieben, den jetzt alle lesen und der Mats zu Lachtränen animinierte.

Und hier nochmals die saftigen Details im Schnellstdurchlauf. Als erstes teilt Céline in ihrer Insta-Story, das Bild eines wahrhaftigen Gourmet-Mahls. Was wir darauf sehen, erschliesst sich sich uns nicht wirklich: Filet, Fritten und zerstampfte Bratkartoffeln? Fussballer mögen sowas essen, aber Models? Anyway, Céline verlinkt das Bild unseres kulinarischen Missvergnügens mit @aussenrist15. Also mit Mats Hummels.

Danach nimmt alles seinen komplexen Lauf, angeblich schickt Céline einen Link mit einem Artikel über sich und Mats an Cathy, Cathy kontert lustig, nennt sich selbst #germanysnexttopmama und verweigert «Fleisch und Kartoffeln», bedankt sich später für den «Lesestoff». Lisa schaltet sich ein, solidarisiert sich – völlig ungefragt natürlich – mit Cathy, findet Céline doof, schliesslich greift Céline zum letzten Mittel und veröffentlicht ihren Pre-Date-SMS-Wechsel mit Mats. Der sich darin als datingfähigen Single bezeichnet.

Der deutsche Boulevard jubelt, die «Bild»-Zeitung ist gefesselt von Mats' «sexy Dreier-Kette». Ob Mats mit Lisa überhaupt je was hatte, ist noch immer unklar, mit Céline dürfte er einen One-Night-Stand gehabt haben, der sich nach ihrem tendenziell unflätigen Verhalten auch nicht verdoppeln dürfte, und von der souverän reagierenden Cathy ist er wohl wirklich getrennt.

Also alles gar nicht so chaotisch. Aber lustig. Mats ist cool, Cathy ist cooler, er dürfte the next best TV-Bachelor werden und sie könnte den Bestseller «Ich wurde gehasst: Tagebuch einer Internet-Mutter» schreiben. Um Lisas Meinung hat weiterhin niemand gebeten, und Céline dürfte sich eine Teilnahme im Dschungelcamp gesichert haben.

