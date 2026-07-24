Jürgen Klopp am DFB-Sitz in Frankfurt. Bild: keystone

Neuer Bundestrainer Klopp verspricht: «Wir wollen jeden Stein umdrehen»

Mehr «Sport»

Wunschkandidat Jürgen Klopp wird wie erwartet Bundestrainer und folgt auf Julian Nagelsmann. Der Deutsche Fussball-Bund gab nach dem frühen WM-Aus der DFB-Elf die Verpflichtung des 59-Jährigen bekannt. «Er war von Anfang an unsere Wunschlösung. Wir haben uns um Jürgen Klopp bemüht, das war kein Geheimnis. Wir waren überzeugt, dass er die beste Lösung ist», sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundestrainer Jürgen Klopp und DFB-Vizepräsident Aki Watzke (von links). Bild: keystone

Klopp sprach von einer grossen Ehre. «Ich hatte schon eine Ahnung, wie gross das Amt des Bundestrainers ist. Aber nun spüre ich die Grösse und die Verantwortung noch viel mehr. Mit der Unterschrift heute ist das ein ganz besonderer Tag für mich. Ich bin froh, dass mit den Verträgen alles geklärt ist und wir uns nun auf unsere Aufgabe konzentrieren werden.»

«Wenn etwas angepasst werden muss, dann machen wir das»

Der DFB einigte sich mit Red Bull, wo Klopp noch unter Vertrag stand. Laut Neuendorf spendet der Verband eine Million Euro an die Stiftung «Wings for Life» und trägt drei A-Länderspiele der Männer in Leipzig aus.

Klopp kündigte tiefgreifende Veränderungen an: «Wir wollen jeden Stein umdrehen. Wenn etwas angepasst werden muss, dann machen wir das.» Mit Blick auf zuletzt erfolgreichere Nationen meinte er: «Schön wäre es, wenn in einigen Jahren andere Verbände sagen würden: Jetzt machen wir es so wie der DFB.»

Klopp präsentierte sich voller Tatendrang. Bild: keystone

Ein positives Klima schaffen

Ein System hat der neue Bundestrainer bereits im Kopf. «Wir werden hinten mit vier Verteidigern spielen, wir werden mit Flügeln spielen. Die Spielmacher der heutigen Zeit sind dort. So wird es ablaufen.» Er wolle einen kompletten Neustart, jeder mit deutschem Pass habe die Chance, fürs Nationalteam aufzulaufen. «Es werden Spieler Möglichkeiten bekommen, die jetzt vielleicht noch gar nicht damit rechnen. Ich war schon immer mutig und werde das auch bleiben.»

Selber habe er abseits der grossen Turniere zuletzt nicht mehr jedes Länderspiel geschaut, gab Klopp zu. Er wolle wieder eine für eine bessere Stimmung rund um die Nationalelf sorgen. «Ich habe Lust, mit Jungs zu arbeiten, die einen Fussball spielen wollen, der allen gefällt. Das ist nicht immer sofort erfolgreich, aber ich möchte auch mit der Nationalmannschaft schaffen, dass die Leute nach Hause gehen und denken: Wow, das war wirklich cool.»

Gleichzeitig mit Klopp engagiert der DFB Per Mertesacker als Geschäftsführer. Der frühere Weltmeister übernimmt den Posten zum Jahresbeginn 2027. Sein Vorgänger Andreas Rettig bleibt bis dahin im Amt. (ram/sda/dpa)

Die Medienkonferenz zum Nachlesen: