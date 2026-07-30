Chat-Futter
Selbst die Tierwelt ist fasziniert von Ricardo Quaresmas Sixpack
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
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Selbst die Tierwelt ist fasziniert von Ricardo Quaresmas Sixpack
Der HCD hat einen ganz besonderen Trainingsgast 🤩
NHL-Star Auston Matthews «chneblet» mit dem U21-Goalie des HC Davos.
Versprochen ist versprochen …
Marc Cucurella hat sein Versprechen eingelöst, im Falle eines Gewinns der Weltmeisterschaft das Gesicht von Trainer Luis de la Fuente zu tättowieren. Der spanische Aussenverteidiger trägt den 65-Jährigen, der die Furia Roja auch schon bei der EM 2024 zum Titel geführt hatte, nun für immer auf seinem Trizeps.
Dieser Befreiungsschlag ist für den Kübel
100 Punkte für Conor Hazard von den Wycombe Wanderers!
Some kick from Conor Hazard… 🤣🗑️ pic.twitter.com/V7nbMDBp3m— Toby - Fantasy EFL Tips (@FEFLTips) July 25, 2026
Wohin nimmt ein Däne den Stanley Cup? Natürlich ins Legoland!
Wahnsinn, wie sich Davidovich Fokina diesen Punkt erkämpft
Alejandro Davidovich Fokina hat im Wimbledon-Achtelfinal in fünf Sätzen gegen Felix Auger-Aliassime verloren – dabei aber womöglich für das grosse Highlight des Turniers gesorgt:
Absolute grass court cinema! 🎦— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
This ridiculous point between Alejandro Davidovich Fokina & Felix Auger-Aliassime is the Play of the Day presented by @Barclays pic.twitter.com/XA9dYvz7XQ
Hecht holt am Openair St.Gallen die Cuphelden des FCSG auf die Bühne
Rund um den Cupfinal haben die Fans des FC St.Gallen den Hecht-Hit «Mon Amour» umgedichtet. Nun hat die Band beim Openair St.Gallen die Spieler des Cupsiegers auf die Bühne geholt:
Stell dir vor, du bist NBA-Champion und wirst fast von der Meisterfeier geworfen
Tyler Kolek ist kein Star bei den New York Knicks. Trotzdem kam er in dieser Saison inklusive Playoffs in insgesamt 70 Spielen zum Einsatz und trug damit auch einen (kleinen) Teil zum Gewinn des Meistertitels bei. Auf der Meisterfeier wurde er vom Sicherheitspersonal dennoch für einen Fan gehalten. Kolek nahm es aber mit Humor und schrieb danach auf X: «Ich schwöre, dass ich Teil des Teams bin.»
Tyler Kolek played in 62 games for the World Champion Knicks this season— Barstool Sports (@barstoolsports) June 18, 2026
He was mistaken for a fan at the parade anyway pic.twitter.com/oF2VoPGclD
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