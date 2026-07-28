Tyler Kolek played in 62 games for the World Champion Knicks this season



He was mistaken for a fan at the parade anyway pic.twitter.com/oF2VoPGclD — Barstool Sports (@barstoolsports) June 18, 2026

Tyler Kolek ist kein Star bei den New York Knicks. Trotzdem kam er in dieser Saison inklusive Playoffs in insgesamt 70 Spielen zum Einsatz und trug damit auch einen (kleinen) Teil zum Gewinn des Meistertitels bei. Auf der Meisterfeier wurde er vom Sicherheitspersonal dennoch für einen Fan gehalten. Kolek nahm es aber mit Humor und schrieb danach auf X: «Ich schwöre, dass ich Teil des Teams bin.»