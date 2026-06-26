Dreimal zeigte Johan Manzambi an der WM schon seinen Mango-Jubel. Bild: keystone

Diese zwei Aussagen zeigen perfekt, was Johan Manzambi so erfolgreich macht

Auf der grösstmöglichen Bühne stellt sich Johan Manzambi der Fussballwelt vor. Das 20-jährige Nati-Juwel überzeugt an der WM auch dank seiner Demut – und des Fokus auf das Wesentliche.

Niklas Helbling Folge mir

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Johan Manzambi begeistert an der Weltmeisterschaft in Nordamerika gerade nicht nur die Schweiz, sondern die ganze Welt. Der 20-Jährige hat in drei Spielen schon dreimal getroffen und ein Tor vorbereitet, obwohl er zweimal nur eingewechselt wurde. Mit seinen Dribblings, seiner Wucht und seiner Torgefahr hat er schon jetzt einen grossen Eindruck hinterlassen.

Ein Transfer zu einem internationalen Topklub wird immer wahrscheinlicher. Dem Servette-Junior, der seit dreieinhalb Jahren beim SC Freiburg unter Vertrag steht, wird eine grosse Karriere vorhergesagt. Doch ob diese Realität wird, hängt nicht nur vom Talent, sondern von vielen anderen Faktoren ab. Nicht alle davon kann Johan Manzambi selbst beeinflussen. Aber bei denen, auf die das Nati-Juwel einen Einfluss hat, verhält er sich fast schon perfekt. Dies zeigen zwei Aussagen, denen er Taten folgen lässt.

In der abgelaufenen Saison erzielte Manzambi für Freiburg sieben Tore und neun Assists. Bild: keystone

Egal ob als Joker oder von Anfang an

Die ganze Fussball-Schweiz beschäftigten zwischen den Spielen gegen Bosnien-Herzegowina und Kanada die Personalie Johan Manzambi und die Diskussion, ob dieser nun in die Startformation rücken oder weiterhin als Edeljoker eingesetzt werden solle. «Für mich ist es egal», zeigte der Jungstar im SRF-Interview nach dem Sieg gegen Kanada seine Unbekümmertheit. «Wenn ich auf dem Platz bin, gebe ich alles, was ich kann.» Wenn Nati-Trainer Murat Yakin sagt, dass es besser sei, ihn von der Bank zu bringen, «dann bin ich einfach bereit. Und wenn ich anfangen kann, gebe ich auch alles», so Manzambi.

Das Interview mit Johan Manzambi. Video: SRF

Wer die bisherigen Auftritte des im Mittelfeld und in der Offensive eigentlich überall einsetzbaren Bundesliga-Profis gesehen hat, hat keine Zweifel daran, dass Manzambi das genauso meint. Nach seinem Traumauftritt gegen Bosnien-Herzegowina, als er als Edeljoker zwei Tore zum 4:1-Sieg beitrug, rückte er gegen Kanada in die Startformation. Beim 2:1-Erfolg glänzte er mit einem Tor und einem Assist erneut.

Manzambi konzentriert sich darauf, was er beeinflussen kann. Ob er von Beginn an spielt oder nicht, gehört nicht dazu. Was er aus seinen Chancen macht, eben schon. Er nimmt die Rolle an, die er bekommt. Trainer Yakin bekräftigt: «Was seine Arbeitsweise angeht, ist er ein sehr bescheidener, sehr demütiger Mensch.»

Mit Angeboten beschäftige er sich nicht

Manzambis Fokus auf die Gegenwart zeigt sich auch mit Blick auf einen möglichen Transfer. Derzeit beschäftige er sich überhaupt nicht mit Angeboten. Gegenüber dem Südwestdeutschen Rundfunk (SWR) stellte er klar, dass sein Berater Informationen derzeit nur an seinen Bruder herantrage.

Vor der WM wechselte er womöglich auch in Hinsicht auf einen Wechsel in diesem Sommer zwar den Berater, aber derzeit lasse er sich von solchen Dingen nicht ablenken. Stattdessen konzentriere er sich voll und ganz auf die Weltmeisterschaft. Dies zeigt sich auch darin, dass es keine Gerüchte über Transferverhandlungen oder einen unmittelbar bevorstehenden Weggang aus Freiburg gibt.

Das Wesentliche immer im Blick – während der WM will Johan Manzambi von einem möglichen Transfer nichts wissen. Bild: keystone

Sein Klub, bei dem Manzambi noch einen Vertrag bis 2030 hat, gibt sich betont gelassen. «Wir sind sehr entspannt und haben unsere Vorstellung», sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach dem Kicker, «entweder wir verkaufen super, oder wir haben einen super Spieler, wenn Johan bleibt». Dank der Leistungen an der WM winkt eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von rund 70 Millionen Euro. Konkrete Angebote seien noch nicht eingegangen.

Aktuell lohnen sich diese aber auch nicht. Während andere Spieler zwischen den WM-Spielen Medizinchecks absolvieren und Verträge aushandeln, würde Manzambi ja ohnehin erst nach der WM unterschreiben.



Dieser Fokus, sich während eines für ihn und die Nati so wichtigen Turniers nicht ablenken zu lassen von Dingen neben dem Platz, gehört gepaart mit seiner Demut auch zum Erfolgsrezept des Johan Manzambi.