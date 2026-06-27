5 schräge Ideen, damit bei der Nati kein Lagerkoller aufkommt

Acht Tage lang ist die Pause der Schweizer Nationalmannschaft zwischen dem letzten Gruppenspiel und der ersten Partie der K.o.-Phase. Eine lange Zeit, die es ohne grösseren Konflikt zu überstehen gilt. Das kann dabei helfen.

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Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Aber wenn es so lange dauert und man schon seit Wochen aufeinander hockt, droht die Gefahr eines Lagerkollers. Immer nur trainieren geht nicht, auf der Playstation ist das höchste Level erreicht und sich ins Nachtleben zu stürzen ist für Fussballprofis auch keine Option.

Helfen wir Trainer Murat Yakin, damit im Team eine gute Atmosphäre herrscht! Wir haben einige nicht alltägliche Vorschläge, um die Spieler bei Laune zu halten – und sicher habt ihr noch weitere Ideen.

Gummitwist

Granit Xhaka wundert sich über ein Seil in seinem Koffer. Dann merkt der Captain: Es ist ein Gummitwist seiner drei Töchter. Xhaka fordert die Kollegen zum Wett-Gumpen auf. SRF-Reporter Sascha Ruefer fungiert als VAR und gerät prompt in Teufels Küche, als Noah Okafor vehement eine vermeintlich falsche Schrittfolge von Breel Embolo reklamiert. Schliesslich spricht Trainer Murat Yakin ein Machtwort: Embolo scheidet aus, weil er aus dem Offside gestartet ist.



Bild: ki-generiert

Schattenspiele

Die Idee kommt Shootingstar Johan Manzambi spontan: Fussballer können auch mit den Händen kreativ sein. Als er seinen Torjubel übt, schaut er an die Wand und stellt fest: Das sieht ja aus wie Gianni Infantino! Um das Publikum im Stadion für sich zu gewinnen, übt er anschliessend fleissig den Weisskopfseeadler.



Bild: ki-generiert

Bärenruhe

Die Nati hat Zeit, um den Spielort Vancouver kennenzulernen. Eine wunderbare Stadt – und eine, an deren Rand man Bären begegnen kann. Die Spieler machen eine Mutprobe: Wer bleibt am längsten stehen, wenn ein Bär auf ihn zurennt? Klarer Sieger ist Ricardo Rodriguez. Nach zwölf Minuten wird es dem Bären zu blöd. Er klettert zurück auf einen Baum.

Bild: ralf meile

Tabellenrechnen

Wenn jetzt Angola gegen Kirgistan 2:0 gewinnt und gleichzeitig Bahrain gegen Liechtenstein höchstens ein Unentschieden schafft: Was heisst das dann für die Tordifferenz von Guatemala? Und welcher Gruppendritte kommt weiter, wenn Schottland – Chile 1:1 endet, während parallel San Marino gegen Brasilien gewinnt? Für die Knobelei dispensiert sind Manuel Akanji (massiv überqualifiziert) und eine Handvoll andere Spieler (ohne weitere Begründung).

Hotel-Olympiade

Gregor Kobel brilliert beim Zimmerschlüssel-Zielwurf und an der Seite von Nico Elvedi entscheidet er auch die Disziplin Synchron-Vorhangschliessen für sich. Dan Ndoye sorgt mit seinem Triumph im Handtuchfalten für die Sensation des Tages. Beim Bettbeziehen ist hingegen Ruben Vargas eine Klasse für sich und nicht zu schlagen. Remo Freulers Protest gegen ein angeblich verschobenes Duvet wird nach langem Videostudium abgeschmettert.