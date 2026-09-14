Pierre-Emerick Aubameyang erlebt gerade einen zweiten Frühling. Bild: keystone

Der mittlerweile 37-jährige Aubameyang ist auf Rekordjagd und der beste La-Liga-Transfer

In diesem Sommer wechselte Pierre-Emerick Aubameyang zum La-Liga-Aufsteiger Deportivo A Coruna und zeigt auch mit 37 Jahren, dass er noch immer weiss, wo das Tor steht. Nach fünf Spieltagen hat er bereits einen Ligarekord von Zlatan Ibrahimovic eingestellt.

Timo Rizzi Folge mir

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Fünf Spiele, fünf Tore und zwei Vorlagen. So liest sich die Bilanz von Pierre-Emerick Aubameyang bei Deportivo A Coruna. Der Stürmer wechselte im vergangenen Transferfenster von Olympique Marseille zum spanischen Aufsteiger und hat sich sofort perfekt in das Team eingefügt.



Insgesamt ist es für Deportivo ein sehr starker Saisonstart und nach fünf Spieltagen steht der spanische Meister aus dem Jahr 2000 auf dem starken sechsten Platz und hat noch keine Niederlage kassiert. Für Trainer Antonio Hidalgo ist aber klar, dass «Auba» einen grossen Anteil am erfolgreichen Saisonstart hat. «Es ist der absolute Wahnsinn», lobt der Trainer seinen Stürmer und betont auch, dass sich Aubameyang absolut vorbildlich verhält. «Er verpasst kein Training und arbeitet wie kaum ein anderer.» Während seiner Karriere sorgte der mittlerweile 37-Jährige immer wieder abseits des Platzes für Schlagzeilen, wie auch 2018, als er bei Borussia Dortmund streikte, um einen Wechsel zu Arsenal zu erzwingen.

Schon fünf Tore erzielte Aubameyang in dieser Saison. Bild: keystone

Mit seinem Traumstart bei Deportivo hat er auch sogleich einen Rekord von niemand Geringerem als Zlatan Ibrahimovic eingestellt. Auch der Schwede erzielte vor 17 Jahren nach seinem Wechsel in die höchste spanische Liga zum FC Barcelona in den ersten fünf Meisterschaftspartien in jedem Spiel ein Tor.



Bester La-Liga-Transfer

Auch die spanischen Medien haben nur positive Worte für den Gabuner übrig. «Auba kommt aus einer anderen Galaxie», schreibt die «Marca» und fragt sich, ob er der beste Transfer der La Liga in diesem Sommer ist. Skorertechnisch ist der routinierte Stürmer bisher der beste Neuzugang der obersten spanischen Liga.

Am vergangenen Sonntag erzielte «Auba» in der 78. Minute den Ausgleichstreffer gegen Getafe und vor einer Woche gegen Villarreal war er der ganz grosse Mann des Spiels. Zunächst bereitete er beim 3:2-Sieg die ersten beiden Treffer vor und erzielte in der 88. Minute den vielumjubelten Siegestreffer.

Die Ablöse von 1,5 Millionen Euro hat sich für Deportivo wohl bereits mehr als nur gelohnt und auch Aubameyang sagt gegenüber «Movistar», dass er sehr glücklich ist bei seinem neuen Verein. Bereits als Kind sei er grosser Fan von Deportivo gewesen und habe die Ära mit erlebt, als die Spanier auch europäisch für Schlagzeilen sorgten und 2004 den Halbfinal der Champions League erreichten. «Als Depor angerufen hat, habe ich keine Minute gezögert, ich wollte helfen», erklärt der Gabuner.

Aus dem Nati-Kader geworfen

Trotz seiner starken Leistungen wird Aubameyang nicht mehr für die Nationalmannschaft von Gabun auflaufen. Anfang September trat der Rekordtorschütze seines Landes aus der Nationalmannschaft zurück. «Auba» wurde für das frühe Aus am Afrika-Cup von der Regierung verantwortlich gemacht. In einem TV-Interview sagte der Stürmer: «Sie haben mich gedemütigt und diffamiert, obwohl ich bei der Afrikameisterschaft trotz einer Verletzung gespielt habe. Das ist der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, und ich höre lieber hier auf.» Nach dem Afrika-Cup wurde der gesamte Trainerstab entlassen und das Team suspendiert. Aubameyang und Bruno Ecuele Manga wurden zusätzlich aus dem Kader ausgeschlossen.

Bereits am Mittwoch steht bereits das nächste Meisterschaftsspiel an. Zu Hause gegen Sevilla möchte Aubameyang wohl nur zu gerne seine Serie weiter fortsetzen.