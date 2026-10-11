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Verband überrascht mit Aussage zum Fall Ronaldo

epa13266904 Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo warms up prior to the UEFA Nations League match between Norway and Portugal in Oslo, Norway, 27 September 2026. EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT NORWAY OUT
Läuft Cristiano Ronaldo schon bald wieder für Portugal auf?Bild: keystone

«Jeder will Cristiano zurück»: Verband überrascht mit Aussage zum Fall Ronaldo

Cristiano Ronaldo hat das Quartier der Nationalmannschaft verlassen und wirft dem Trainer Wortbruch vor. Nun meldet sich Verbandspräsident Pedro Proenca zu Wort.
11.10.2026, 14:3911.10.2026, 14:39
Ein Artikel von
t-online

Portugals Verbandspräsident Pedro Proenca hat sich trotz einer vorläufigen Sperre klar für eine Rückkehr von Cristiano Ronaldo in die Nationalmannschaft ausgesprochen. Die portugiesische Zeitung «A Bola» hatte zuvor berichtet, der Verband habe Ronaldo vorläufig gesperrt. Ein endgültiges Urteil der Disziplinarkommission steht noch aus.

Bei einer Stadioneinweihung in Porto äusserte sich Proenca am Samstag versöhnlich. «Der Verband, der Trainer, alle Teamkollegen sind sich einig: Jeder will Cristiano zurück. Ich erwarte ihn bereits während der internationalen Pause im November», sagte er vor Journalisten. Wann die Disziplinarkommission über ein mögliches Strafmass entscheidet, liess Proenca offen: «Das hängt allein von der Disziplinarkommission ab, die als autonomes Gremium die Arbeit erledigen wird.»

epa13102969 Portuguese Football Federation (FPF) president Pedro Proenca speaks during a press conference with Portugal&#039;s new head coach, in Oeiras, Portugal, 10 July 2026. Jorge Jesus will succe ...
Pedro Proenca hofft das Ronaldo bald wieder zur Nationalmannschaft stösst.Bild: keystone

Auslöser des Konflikts war Ronaldos vorzeitige Abreise aus dem Quartier der portugiesischen Nationalmannschaft. Der Stürmer war beim 2:1-Sieg im Nations-League-Hinspiel in Norwegen nicht eingesetzt worden. Danach warf er Trainer Jorge Jesus öffentlich Wortbruch vor. Seine Zukunft im Nationalteam ist seitdem offen.

Ronaldo rechnet mit Sperre

Ronaldo selbst hatte in einer Stellungnahme angedeutet, mit einer Sperre zu rechnen. Danach stehe er dem Team aber wieder zur Verfügung, liess er wissen.

Ungeachtet des Streits bleibt Ronaldo Rekordhalter: In 234 Länderspielen für Portugal erzielte der frühere Stürmer von Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin 146 Tore. Beide Marken sind internationale Bestleistungen. Portugal selbst gewann in den vergangenen zwei Wochen alle vier Nations-League-Spiele und steht vorzeitig im Viertelfinale. (riz/tonline)

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Die Karriere von Cristiano Ronaldo
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Die Karriere von Cristiano Ronaldo
2002 stieg Cristiano Ronaldo als 17-Jähriger in den Profifussball ein. In seiner ersten Saison bei Sporting Lissabon erzielte er in 25 Spielen drei Treffer und machte die Scouts aus England aufmerksam. Am Ende der Spielzeit wechselte er zu Manchester United.
quelle: epa lusa / andre kosters
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