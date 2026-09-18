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Cristiano Ronaldo ist wieder für Portugal nominiert

FILE - Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo leaves the pitch after the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Juli ...
Cristiano Ronaldo wird weiterhin für Portugals Nationalteam auflaufen.Bild: keystone

Doch kein Rücktritt aus der Nati: Cristiano Ronaldo spielt weiterhin für Portugal

18.09.2026, 14:3818.09.2026, 14:38

Cristiano Ronaldo ist auch zum Auftakt der Nations League weiterhin Teil der portugiesischen Nationalmannschaft. Der 41-jährige Stürmerstar steht im 25-köpfigen Aufgebot des neuen Nationaltrainers Jorge Jesus.

An der WM im Sommer war Ronaldo mit Portugal im Achtelfinal gegen den späteren Weltmeister Spanien (0:1) ausgeschieden. Danach hatte der mehrfache Weltfussballer seine Zukunft in der «Seleçao» offen gelassen.

Nun steht fest: Nach 233 Länderspielen mit 146 Toren hat CR7 offenbar noch nicht genug. Portugal spielt in der Nations League in einer Gruppe mit Wales, Norwegen und Dänemark. (nih/sda)

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Die Karriere von Cristiano Ronaldo
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Die Karriere von Cristiano Ronaldo
2002 stieg Cristiano Ronaldo als 17-Jähriger in den Profifussball ein. In seiner ersten Saison bei Sporting Lissabon erzielte er in 25 Spielen drei Treffer und machte die Scouts aus England aufmerksam. Am Ende der Spielzeit wechselte er zu Manchester United.
quelle: epa lusa / andre kosters
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