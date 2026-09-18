Cristiano Ronaldo wird weiterhin für Portugals Nationalteam auflaufen. Bild: keystone

Doch kein Rücktritt aus der Nati: Cristiano Ronaldo spielt weiterhin für Portugal

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Cristiano Ronaldo ist auch zum Auftakt der Nations League weiterhin Teil der portugiesischen Nationalmannschaft. Der 41-jährige Stürmerstar steht im 25-köpfigen Aufgebot des neuen Nationaltrainers Jorge Jesus.

An der WM im Sommer war Ronaldo mit Portugal im Achtelfinal gegen den späteren Weltmeister Spanien (0:1) ausgeschieden. Danach hatte der mehrfache Weltfussballer seine Zukunft in der «Seleçao» offen gelassen.

Nun steht fest: Nach 233 Länderspielen mit 146 Toren hat CR7 offenbar noch nicht genug. Portugal spielt in der Nations League in einer Gruppe mit Wales, Norwegen und Dänemark. (nih/sda)